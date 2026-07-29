“ล้ำฤทธิ์” เปิดตัว สปอร์ตและเวลเนสคอมเพล็กซ์แห่งแรกของไทย THE O2 BANGKOK & Sapsiree Badminton Academy

บริษัท ล้ำฤทธิ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และฟื้นฟูร่างกาย เปิดตัวดิ โอทู แบงค็อก (THE O2 BANGKOK Powered by Lamrit Co., Ltd.)สปอร์ตและเวลเนสคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 9,000 ตารางเมตร รวมมูลค่าการลงทุน 200 ล้านบาท เน้นการดูแลสุขภาพ ฟื้นฟูร่างกาย และมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ (Healthy Longevity) ผ่านการผสานศาสตร์ด้านกีฬาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) และไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร พร้อมตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬาครบวงจร (Sports Rehabilitation & Wellness Complex) ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายแพทย์มานพ ศิลาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล้ำฤทธิ์ จำกัดและผู้ร่วมก่อตั้ง ดิ โอทู แบงค็อก (THE O2 BANGKOK Powered by Lamrit Co., Ltd.) กล่าวว่า “จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับ สุขภาพและการดูแลคุณภาพชีวิต (Wellness) บริษัทฯ จึงพัฒนา ดิ โอทู แบงค็อก(THE O2 BANGKOK) ให้เป็นศูนย์กลางที่ผสาน การแพทย์และการกีฬา โดยนำการกายภาพบำบัดทางกีฬาเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ารับบริการการออกกำลังกาย และไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างครบวงจรในทุกช่วงวัย ตั้งแต่การป้องกันโรค การฟื้นฟู ไปจนถึงการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
ดิ โอทู แบงค็อก (THE O2 BANGKOK Powered by Lamrit Co., Ltd.) สปอร์ตและเวลเนสคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่ขนาด 9,000 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ครอบคลุม 4 ชั้น โดยโครงการพัฒนาให้เป็นมากกว่าศูนย์กีฬา เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ประเมินร่างกาย การรักษาฟื้นฟู เสริมสร้างสมรรถภาพ ออกกำลังกายไปจนถึงการใช้ชีวิตแบบเวลเนสสไตล์ภายในที่เดียว Lamrit Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในธุรกิจด้านกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์ การกีฬา และนวัตกรรม มาต่อยอดสู่การพัฒนา THE O2 BANGKOK ให้เป็นศูนย์กลางด้าน Sports Rehab & Wellness แห่งใหม่ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ SapsireeBadminton Academy อะคาเดมีแบดมินตันภายใต้การนำของ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินตันทีมชาติไทย เจ้าของผลงานระดับโลก ที่มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ผ่านการฝึกซ้อมตามมาตรฐานนักกีฬาอาชีพ โดยการจัดตั้งอะคาเดมีภายใน THE O2 BANGKOK ยังสะท้อนแนวคิดของโครงการในการเชื่อมโยงการฝึกซ้อมกีฬาเข้ากับการดูแลสุขภาพ การกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนานักกีฬาและผู้รักการออกกำลังกายอย่างครบวงจรในสถานที่เดียว
ภายในโครงการรวบรวมทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ ล้ำฤทธิ์ คลินิก (Lamrit Clinic) คลินิกด้านการดูแล ฟื้นฟูร่างกาย และกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย, Sapsiree Badminton Academy ศูนย์ฝึกแบดมินตันมาตรฐานสากล โดยนักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลก “ปอป้อ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย” , สนามบาสเกตบอล FYB Basketball Academy, สนามฟุตบอล 5 คน, พิคเคิลบอล (Pickleball), ฟิตเนส Primalape ที่มีนักกายภาพบำบัดให้คำปรึกษา ตลอดจนสระว่ายน้ำวิวแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่จัดกิจกรรมด้านสุขภาพและร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
“เราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพไม่ควรรอให้เกิดโรคก่อน แต่ควรป้องกันฟื้นฟู เพิ่มศักยภาพของร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีมีคุณภาพเราจึงพัฒนา ดิ โอทู แบงค็อก โดยร่วมมือกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ PepsiCo, Thai Beverage Plc, Bose Professional และองค์กรชั้นนำอีกหลายแห่ง พัฒนาศูนย์ด้านสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการเทคโนโลยี นวัตกรรม และไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างประสบการณ์การ และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในประเทศไทย และตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬาครบวงจร (Sports Rehabilitation & Wellness Complex) ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
นายแพทย์มานพ กล่าวทั้งนี้ Global Wellness Institute (GWI) ระบุว่า ประเทศไทย มีมูลค่าตลาดด้านสุขภาพ (Wellness Economy) ในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 10.1% จากปีก่อนหน้า ติดอันดับ24 ของโลก และ 9 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ตลาด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ของไทยมีมูลค่าราว 472.15 พันล้านบาท และเติบโตถึง 36.4% ในปีเดียว สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพและเวลเนสของภูมิภาค
“ประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ มาตรฐานการรักษาความหลากหลายของบริการด้านสุขภาพ ตลอดจนชื่อเสียงด้านการบริการและการท่องเที่ยว จึงมีศักยภาพในการต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ (Medical & Wellness Hub) ของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพในอนาคตจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโรงพยาบาลหรือการรักษาโรค
ซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่ ดิ โอทู แบงค็อก ตั้งใจผลักดัน” นายแพทย์มานพ กล่าวบริษัท ล้ำฤทธิ์ จำกัด คาดว่า ดิ โอทู แบงค็อก (THE O2 BANGKOK Powered by Lamrit Co., Ltd.) จะช่วยกระตุ้น การใช้จ่ายในอุตสาหกรรมสุขภาพ กีฬา รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพ, วิทยาศาสตร์การกีฬา, โภชนาการ, ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูงของประเทศไทย ในช่วงหลายปีข้างหน้าโดยตั้งเป้าหมายในปีแรกที่จะมีผู้ใช้บริการประมาณ3,500,000 คน ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ในปีแรกประมาณ 50-100 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมุ่งขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพและเวลเนส โดยตั้งเป้าสัดส่วนผู้ใช้บริการ ลูกค้าชาวไทย 80% และชาวต่างชาติ 20%