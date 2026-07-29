แม่ “วิกรม ราชานมดิบ” เล่านิทานทำไมลูกชายถึงหนีออกจากบ้าน

หลายคนอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกที่ “วิกรม ราชานมดิบ” หรือ “วิกรม The face men” หนีออกจากบ้าน ทั้งๆที่วิกรมมีชีวิตที่ดี แต่เจ้าตัวกลับบอกว่าจริงๆ แล้วครอบครัวไม่ใช่เซฟโซน ทางด้านคุณแม่ของวิกรมเอง ก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว จึงเปิดหน้าเปิดแอ็กเคานต์ให้โซเชียลช่วยตามหาเบาะแสของวิกรม
โดยไม่กี่วันก่อน คาเฟ่แห่งหนึ่งโพสต์คลิป วิกรม กับ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ทำคอนเทนต์อยู่ด้วยกัน ซึ่งเบียร์ก็ได้ตอบคำถามชาวเน็ตในส่วนนี้ว่าตนไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยว ให้ครอบครัวเคลียร์กันเอง ด้านคุณแม่ของวิกรม ก็ได้ตอบคำถามชาวเน็ตที่เข้ามาถามคุณแม่ตรงๆ ว่า… “เรื่องราวเป็นยังไงครับ” ซึ่งคุณแม่ก็ตอบว่า….
“กาลครั้งหนึ่งไม่นานนัก ลูกชายนักดนตรีต้องการท่องยุทธจักร ฝึกใช้วิทยายุทธ ฝึกใช้กระบี่ให้ช่ำชอง พอดี มีปรมาจารย์สาวสวยรับสอนวิธีใช้กระบี่อยู่ค่ะ”
และมีหลายคอมเมนต์แนะนำให้คุณแม่ของวิกรมไปออกรายการโหนกระแส เผื่อเรื่องราวทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น