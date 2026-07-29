“หนุ่ม กรรชัย” วอนอย่าซ้ำเติม “ฮลุน โซโล” หายตัวไปติดต่อไม่ได้ ลั่นไม่ได้ออกตัวแทน เป็นเรื่องน่าชื่นชมมากกว่าไปต่อว่า

“หนุ่ม กรรชัย” วอนอย่าซ้ำเติม “ฮลุน โซโล” หายตัวไปติดต่อไม่ได้ ลั่นไม่ได้ออกตัวแทนแต่อยากให้เข้าใจว่าทุกคนมีแรงบันดาลใจและมีความฝันเป็นของตัวเอง คนที่ต่อว่าในกระเป๋ามีเงิน 300 แบบเขาแต่ไม่มีความฝันจะทำได้เหมือนเขาก็อย่าไปว่า สำหรับตนเป็นเรื่องน่าชื่นชมมากกว่าต่อว่า
ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้ (29 ก.ค.69) พิธีกรข่าว “หมวย ดร.อริสรา กำธรเจริญ” และ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้สรุปข่าวเกี่ยงกับ “ฮลุน โซโล” ยูทูบเบอร์ที่หายตัวไป ติดต่อไม่ได้มา 2 สัปดาห์หลังจากเดินทางไปทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย ติดต่อวันสุดท้ายได้ในวันที่ 13 ก.ค.
ซึ่งคาดการณ์ถึงสาเหตุที่ติดต่อ ฮลุน ไม่ได้อาจจะมาจากไฟฟ้าดับทั่วประเทศในจอร์เจีย ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา และช่วงที่ติดต่อไม่ได้อาจจะเป็นช่วงที่ฮลุนเดินทางไปอาร์เมเนียแล้วก็เป็นได้ หลังจากจบการายงานข่าว หนุ่ม กรรชัย ก็พูดเสริมขึ้นมาในส่วนที่ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจกับคอมเมนต์บางส่วนที่เข้ามาว่า…
หนุ่ม : “ผมเข้าใจและเคารพในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละท่าน แต่ขอเถอะครับอย่าไปต่อว่าต่อขานน้องเลย อันดับแรกช่วยตามหาน้องกันก่อน ผมเห็นคอมเมนต์ที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ บางคนบอกสมควรแล้ว อย่าเลยครับ เอาจริงๆ นะ เรามองในมุมบวกว่าตัวน้องเขาไปอย่างน้อยๆ เขาได้ไปหาในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นเคยรู้จากอีกซีกโลกนึงแล้วเขามาถ่ายทอดให้เราได้รู้ เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ ได้เห็นคนในภูมิภาคอื่นๆ มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้เห็นยูทิวบ์ของน้อง อย่าไปมองแง่ร้าย ไปด่าไปว่าน้องเลย
ตอนนี้ครอบครัวเขาก็ลำบากในการตามหาเขาอยู่ บางคนแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่ ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของน้องมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆ คนด้วย มันเป็นความฝันของเขา เราไปว่าเขาไม่ได้ ทุกคนมีทางเลือกทุกคนมีทางเดิน ผมไม่ได้จะมาออกตัวแทนนะ แต่อยากจะให้เข้าใจในโลกของความเป็นจริง มนุษย์เรามันอยู่ที่ความฝันและแรงบันดาลใจ น้องเขาก็พยายามเก็บเงินเพื่อที่ต่อยอดความฝันของเขา แล้วน้องเขาก็ทำได้”
หมวย : “แล้วน้องเริ่มต้นจากคนที่ทำงานในโรงงานวันละ 300 บาท ทำงานอยู่ 10-12 ชั่วโมง แต่ก็สามารถที่จะเก็บเงินและสอบชินทุนที่จุฬาฯ ได้ทุนเต็มจำนวน ระหว่างเรียนเก็บเงิน ได้เงินมา 1 ก้อนก็เอามาสานฝันของตัวเอง น่าชื่นชมนะคะ”
หนุ่ม : “แต่ก็ยังมีคนไปต่อว่าต่อขาน ไปด่าเขา บางทีเงินในกระเป๋าตัวเองยังมีอยู่ 300 บาท เหมือนเขาแต่ไม่ได้มีความฝัน ไม่ได้มีแรงบันดาลใจที่จะทำเหมือนเขาเลย ก็อย่าไปว่าเขาเลย ผมเห็นแล้วผมก็งงมาก แต่ก็นะ ต่างคนก็ต่างมุมมอง แต่ผมไม่ได้มองแบบนั้น”