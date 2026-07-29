BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR ตำนาน K-POP! BIGBANG ปักหมุดราชมังคลาฯ จัดเวิลด์ทัวร์ฉลองครบรอบ 20 ปี ที่ กรุงเทพฯ

G-DRAGON, TAEYANG และ DAESUNG เตรียมกลับมาหาแฟนๆ ชาวไทย ดีเดย์ขายบัตร 28 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
BIGBANG กลับมาแล้ว! ไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > ถือเป็นเวลากว่า 9 ปีแล้วนับตั้งแต่ทัวร์คอนเสิร์ตแบบเต็มวงครั้งล่าสุดของพวกเขา โดยในครั้งนี้ จี-ดราก้อน (G-DRAGON), แทยัง (TAEYANG) และ แดซอง (DAESUNG) เตรียมขนความสนุกมาเปิดแสดงทั้งหมด 33 รอบ ในสเตเดียมระดับเวิลด์คลาสทั่วโลก
ในปี 2569 นี้ ถือเป็นวาระพิเศษครบรอบ 20 ปีของวง ซึ่งเป็นช่วงเวลาและปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญสำหรับทั้ง BIGBANG และเหล่าวีไอพี (V.I.P - ชื่อแฟนคลับ) ตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ปฏิวัติวงการดนตรีและเป็นผู้ปูรากฐานสำคัญให้กับกระแส K-POP ที่ครอบคลุมไปทั่วโลกในปัจจุบัน เหล่า V.I.P ทั่วโลกเตรียมตั้งรับและสัมผัสกับเสน่ห์บนเวทีอันเป็นเอกลักษณ์ ท่าเต้นอันทรงพลัง และช่วงเวลาแห่งความสุขที่จะได้ร้องเพลงฮิตในดวงใจไปพร้อมๆ กับพวกเขาได้เลย!
งาน BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN BANGKOK จัดโดย AEG Presents Asia และ iMe Thailand ร่วมกับ YG Entertainment พร้อมด้วยผู้สนับสนุนอย่าง Trip.com Group และ Klook โดยการกลับมาเยือนกรุงเทพฯ อีกครั้งของพวกเขา จะจัดขึ้น ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569
สำหรับการเปิดจำหน่ายบัตรรอบ BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP PRESALE เหล่า V.I.P สมัครสมาชิก BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP และลงทะเบียนเข้าร่วมการจำหน่ายบัตรล่วงหน้า ผ่านทาง BIGBANG.BSTAGE.IN ในวันพุธที่ 29 กรกฏาคม ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 23:59 น. เท่านั้น เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรในรอบ BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP PRESALE ซึ่งจะเปิดจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 12:00 – 23:59 น. ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้น *เปิดจำหน่ายทุกราคา ในจำนวนจำกัด* ทั้งนี้ เฉพาะแฟนๆ ที่ลงทะเบียนแบบสำรวจตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ซื้อบัตรในรอบพรีเซลนี้
การจำหน่ายบัตรรอบ TRIP และ KLOOK PRESALE จะเปิดจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.trip.com และ www.klook.com เท่านั้น
สำหรับการจำหน่ายบัตรรอบทั่วไป จะเริ่มเปิดขายออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ทาง www.thaiticketmajor.com และ www.fantopia.io จากนั้นจะเปิดจำหน่ายเพิ่มเติมผ่านจุดจำหน่าย Thaiticketmajor ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ BIGBANG และติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ TikTok: imethailand / X และ Instagram: ime_th
การกลับมาทัวร์เอเชียของ BIGBANG จะเริ่มต้นขึ้นที่ Taipei Dome ต่อด้วยการแสดง ณ Singapore National Stadium จากนั้นจะมุ่งหน้าสู่ฮานอย ณ My Dinh National Stadium และตามด้วย ราชมังคลากีฬาสถาน ที่ กรุงเทพฯ
โดยเอเชียทัวร์จะดำเนินอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2570 พร้อมหมุดหมายถัดไป ณ TM Stadium Nasional, Jakarta International Stadium, SMDC Festival Grounds ที่ มะนิลา และจะปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ ณ Kaohsiung National Stadium
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