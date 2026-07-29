“ซูริ” ลูกสาว “ทอม ครูซ - เคที โฮล์มส์” ยื่นคำร้องตัดนามสกุลพ่อเรียบร้อยแล้ว

หลังจากลูกๆบ้าน “โจลี - พิตต์” ทยอยขอยื่นฟ้องตัดนามสกุล “พิตต์” ของพระเอกดัง “แบรด พิตต์” ล่าสุดถึงข่าวคราวของ ”ซูริ“ ลูกสาวคนเดียวของนักแสดงดังอย่าง “ทอม ครูซ” และ “เคที โฮล์มส์” ที่ขอตัดนามสกุลพ่อเช่นกัน
ซูริ ครูซ ทึ่ตอนนี้เป็นนักศึกษาสาวจาก Carnegie Mellon University ในวัย 20 ปี จากข้อมูลทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นิตยสาร PEOPLE ได้รับมายืนยันว่าเธอได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนนามสกุลจาก “ครูซ” เป็น “โนแอล” อย่างเป็นทางการแล้ว
ตามรายงานระบุว่าเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาปี 1 เมื่อเดือน ต.ค. 2024 เธอเคยลงทะเบียนโหวตของมหาวิทยาลัยในชื่อ ซูริ โนแอล ซึ่ง โนแอล ( Noelle ) เป็นชื่อกลางของ เคที โฮล์มส์
ทอม ครูซ และ เคที โฮล์มส์ มีลูกสาวด้วยกัน 1 คนคือ ซูริ ที่ลืมตาดูโลกในเดือน เม.ย. 2006 ก่อนที่ทั้งคู่จะเจ้าพิธีแต่งงานกันในเดือน พ.ย. 2006 และหย่าขาดจากกันในปี 2012
ตามรายงานระบุว่าก่อนที่ ซูริ จะลงทะเบียนเลือกตั้งในฐานะ ซูริ โนแอล เธอยังเคยใช้ชื่อนี้ในการจบการศึกษามัธยมปลายเมื่อเดือน มิ.ย. 2024 ซึ่งสุดสัปดาห์นั้นยังเป็นตอนที่ ทอม ครูซ ไปดูคอนเสิร์ต Eras Tour ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ที่ลอนดอน
ในเดือน ธ.ค. 2024 เคที โฮล์มส์ ได้ออกมากล่าวถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ ซูริ กับ ทอม ครูซ วัย 64 ปี โดยปฏิเสธรายงานที่ว่าลูกสาวได้รับมรดกจากกองทุนทรัสต์ของบิดา
ในเวลานั้น เคที โฮล์มส์ ซึ่งปัจจุบันอายุ 47 ปี ได้โพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมเพื่อโต้แย้งรายงานจากสื่อดัง เดลีเมล์ ที่ระบุว่า ซูริ สามารถเข้าถึงกองทุนทรัสต์ของตนเองได้เมื่ออายุครบ 18 ปีว่า “ไม่เป็นความจริงเลย” เคที โฮล์มส์ เขียนไว้เหนือภาพหน้าจอของบทความด้วยว่า “เดลีเมล์ คุณหยุดแต่งเรื่องได้แล้ว”
“พอได้แล้ว” เธอกล่าวเสริมในคำบรรยายภาพ
แม้ว่า ซูริ จะไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนมากนัก แต่ก็มีภาพถ่ายขณะไปเยี่ยมคุณแม่ที่กองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Happy Hours ในนิวยอร์กซิตี้เมื่อเดือน ส.ค. ปี 2025 โดยภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นสองแม่ลูกเดินเล่นอยู่บนถนนในเมือง ก่อนที่ เคที โฮล์มส์ จะไปถ่ายทำภาพยนตร์กับ โจชัว แจ็กสัน นักแสดงร่วมจากซีรีส์ Dawson’s Creek ต่อไป