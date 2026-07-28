“อัชเชอร์” ไล่สาวลงเวที หลังทำเมินขณะโดนเลือกไปพลอดรักบนสเตจ

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยสำหรับศิลปินเัง “อัชเชอร์” ที่แสดงอาการไม่พอใจทันทีหลังเห็นปฏิกิริยาของหญิงสาวที่ถูกเลือกขึ้นไปโชว์พลอดหลังบนเวทีกับเขา ถึงกับหยุดการแสดง ไล่ลงเวที ขณะที่ชาวเน็ตต่างปกป้องบอกผู้หญิงทำถูกแล้ว
กลายเป็นไวรัลให้คนพูดถึงทันทีเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคอนเสิร์ต R&B tour with Chris Brown ที่จัดขึ้นที่แนชวิลล์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อมีการสุ่มเลือกหญิงสาวรายหนึ่งท่ามกลางแฟนๆขึ้นไปนั่งบนเวทีเพื่อให้ อัชเชอร์ ได้ร้องเพลงและเต้นให้ดูแบบใกล้ชิด และทันทีที่ อัชเชอร์ เริ่มร้องเพลงให้เธอ หญิงสาวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ สีหน้ายิ้ม แต่มีท่าทีอึดอัด แม้ว่า อัชเชอร์ พยายามจะสัมผัสเบาๆไปที่ใบหน้าและคางของเธอ แต่หญิงสาวก็ยังนิ่งเฉย พอ อัชเชอร์ เริ่มขยับเข้าใกล้มากขึ้นเธอก็ถอยห่างอย่างเห็นได้ชัด จังหวะนั้นนักร้องดังวัย 47 ปีจึงหยุดการแสดงทันที
“ผมคิดว่าเธอคงไม่อยากอยู่บนเวทีจริงไหม?“ เขาหันไปถามผู้ชม จากนั้นเขาเดินออกมา พร้อมทำมือไล่ ให้ทีมงานพาเธอออกไป พร้อมสีหน้าไม่พอใจ ท่ามกลางแฟนๆที่ส่งเสียงโห่
ต่อมาหญิงสาวรายนี้ได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียหลังโดนชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์หนักถึงปฏิกิริยาของเธอบนเวที ที่บอกว่าไม่อยากขึ้นก็ควรจะปฏิเสธตั้งแต่แรก โดยเธอระบุว่า
“ก่อนอื่น ไม่มีใครปฏิเสธเวลาถูกพาขึ้นเวที ฉันดูดีชิ*ห**คุณคิดว่าฉันไม่อยากขึ้นไปเพื่อให้คนนับพันเห็นฉันเหรอ?“
เธอเล่าว่าเธอกับแม่ได้ที่นั่งด้านล่างเวที และเธอถูกย้ายขึ้นไปนั่งในโซนวีไอพีตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตเริ่มด้วยซ้ำ เพราะ “สิทธิพิเศษของคนสวย”
“พวกเขาไม่ได้บอกว่าคุณขึ้นไปเพื่อใคร!” เธอเขียน “พวกคุณอยากให้ฉันขึ้นไปแล้วไปมีอะไรกับเขาเดี๋ยวนี้เลยเหรอ?”
วันอาทิตย์ เธอโพสต์เซลฟี่ และเขียนแคปชั่นอย่างจงใจว่า “โนสนโนแคร์ 😘”
แต่เธอยังคงปกป้องตัวเองผ่านทาง Instagram Stories โดยยืนยันว่าท่าทีของเธอไม่ได้ “แย่”
“พวกคุณจะมาด่าทอและดูถูกฉันบนอินเทอร์เน็ต แล้วหวังว่าฉันจะยังใจเย็นอยู่ไม่ได้หรอก!” , “อย่าคิดจะมากลั่นแกล้งฉันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พวกคุณไม่ได้เจอ!"
อย่างไรก็ตามในอินเทอร์เน็ตมีหญิงสาวหลายคนที่เห็นด้วยกับเธอบอกว่าทำถูกแล้ว เพราะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่อยากขึ้นเวทีเพื่อให้ศิลปินลวนลาม
อัชเชอร์ เป็นที่รู้จักจากการแสดงสุดแซ่บที่มีกับแฟนเพลงในคอนเสิร์ต บอดี้การ์ดของเขาเคยสร้างความฮาจนเป็นไวรัลในปี 2024 จากท่าทางรังเกียจเมื่อ อัชเชอร์ ปล่อยให้ผู้ชมกินเชอร์รีอย่างยั่วยวนในทัวร์คอนเสิร์ต Past Present Future
คริส บราวน์ ศิลปินที่เปิดการแสดงร่วมกับ อัชเชอร์ ก็เคยเป็นไวรัลในเดือน ก.ย.ปี 2025 หลังจากดึงแฟนเพลงคนหนึ่งขึ้นไปบนเวที ซึ่งแฟนเพลงคนนั้นคือ เคย์ลา นิโคล อดีตแฟนของ ทราวิส เคลซี
บราวน์ วัย 37 ปี เต้นลัปแดนซ์สุดเร้าใจให้ นิโคล วัย 34 ปี ขณะร้องเพลงฮิตปี 2007 ของเขา “Take You Down” ระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Breezy Bowl XX ในลอสแอนเจลิส
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลายในโลกออนไลน์ แฟนๆ บางส่วนคิดว่าทั้งสองทำเกินไป ในขณะที่บางส่วนชื่นชม นิโคล ที่ฉวยโอกาสนั้นไว้
Usher kicked a fan off stage after noticing she appeared uncomfortable pic.twitter.com/w0U2EOUFoB— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) July 27, 2026