“ฮลุน โซโล” หายไปในจอร์เจีย ญาติประกาศตามหา ติดต่อไม่ได้กว่า 15 วันแล้ว

กลายเป็นข่าวด่วนที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันแชร์ เมื่อพี่ชายของ “ฮลุน โซโล” เจ้าของเพจ ช่อง ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ที่แบกเป้เที่ยวรอบโลกคนเดียว เพื่อทำคอนเทนต์ คนติดตามกว่า 2.5 ล้านคน ล่าสุดพี่ชายก็ได้ประกาศตามหา หลังจากน้องชายไปจอร์เจีย ซึ่งติดต่อได้ล่าสุดคือวันที่ 13 กค. ที่ผ่านมา
“ด่วน!!! ประกาศตามหา 'ฮลุน โซโล'
ยายเป็นห่วงมากอยากรู้ว่าน้องเป็นไงบ้างสบายดีไหม
หน่วยงานที่ติดต่อไปล่าสุด กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ
#มีใครสามารถให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษารบกวนหน่อยนะครับขอบคุณครับ
ช่อง : ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)
📢 ขอความช่วยเหลือตามหาน้องชาย | Missing Person Appeal”
“ขอความกรุณาช่วยแชร์และช่วยสังเกตด้วยครับ น้องชายของผม ฮลุน โซโล่ เดินทางไปประเทศจอร์เจียเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพัง
ครอบครัวติดต่อกับน้องครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 (2026) และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่สามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ ทำให้ทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงมาก
หากใครอยู่ที่ประเทศจอร์เจีย หรือมีข้อมูล เคยพบเห็น หรือสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับน้องได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเล็กน้อยเพียงใด รบกวนติดต่อผมโดยตรง หรือแจ้งใต้โพสต์นี้ได้ทันที
ทุกข้อมูลอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการติดตามน้อง
ขอความกรุณาช่วยแชร์โพสต์นี้ให้ถึงคนไทยในจอร์เจีย รวมถึงผู้ที่อาศัยหรือเดินทางอยู่ในประเทศจอร์เจีย เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเบาะแส
ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราครับ 🙏”