ปาร์ตี้สุดมันส์ที่แฟนๆ ไม่อยากให้จบ! “เอิร์ท-มิกซ์-เฟิร์ส-ข้าวตัง-บุ๋น-เปรม” ขนโชว์สเปเชียลเสิร์ฟความสุข 2 วันเต็มอิ่ม ในงาน “FEEL FAN FUN PARTY CONCERT” ร้อนแรงในโซเชียลทั่วโลก!!

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพื้นที่แห่งความมันส์ที่เปิดให้เพื่อน ‘วงเขียว’ ได้มาร่วมสนุกเติมฟินกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุข รอยยิ้ม และความทรงจำ ที่ได้รับกระแสตอบรับดีจากแฟนๆ อย่างล้นหลาม กับงาน “FEEL FAN FUN PARTY CONCERT” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย โชว์จัดเต็มโดย 6 หนุ่มฮอต “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์, เฟิร์ส คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล, บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย, เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์” ที่ทุ่มสุดตัวมาเป็นโฮสต์ปาร์ตี้ ทั้งร้อง เต้น และโชว์พิเศษสุดตื่นตาตื่นใจ ท่ามกลางโปรดักชั่นระดับเวิลด์คลาส ส่งความสุขให้แฟนๆ ที่อยู่ในฮอลล์ รวมถึงแฟนๆ ทั่วโลกยังสามารถร่วมชมความสนุกได้แบบเรียลไทม์ ผ่านการรับชมแบบ Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก กันแบบเต็มอิ่มจุใจทั้ง 2 รอบการแสดง จนเกิดกระแสร้อนแรงฮอตปรอทแตกโซเชียลทั่วโลก ดัน #FFFPartyConcert2026D1 และ #FFFPartyConcert2026D2 ติดเทรนด์ “อันดับ 1” บน X กว่า 30 พื้นที่ และอีกหลายอันดับในพื้นที่ทั่วโลก ม่วนจอยกันสุดๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์
เปิดบ้านต้อนรับแฟนๆ เข้าสู่ปาร์ตี้คอนเสิร์ตด้วยเพลง “เริ่มแล้วค่ะ” (Get Started) จากโฮสต์ปาร์ตี้ 6 หนุ่มฮอต “เอิร์ท-มิกซ์-เฟิร์ส-ข้าวตัง-บุ๋น-เปรม” ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ต่อด้วยโชว์คู่จาก “เอิร์ท-มิกซ์” กับเพลง “เจ็บนิด...นิด” ส่วนทาง “บุ๋น-เปรม” กับเพลง “เช้าไม่กลัว” และ “เฟิร์ส-ข้าวตัง” มาในเพลง “กา กา กา” ก่อนจะพาแฟนๆ ทุกคนเข้าสู่โซนแรกจากโฮสต์ปาร์ตี้ “บุ๋น-เปรม” กับโซนบาร์ ที่เสิร์ฟความสนุกสุดมันส์ด้วยโชว์คู่ที่ชวนให้โยกตามในเพลง “ฝากเลี้ยง” แล้วเปลี่ยนอารมณ์ซึ้งๆ ไปกับโชว์ของ “บุ๋น” กับเพลง “มึงกับกู” และ “เปรม” ที่โชว์กีต้าร์คู่ใจร้องเพลง “Hello Mama” จากนั้น “บุ๋น-เปรม” ก็แท็กทีมโชว์ร้องเพลง “โลกที่ไม่มีเธอ” พร้อมส่งเวทีต่อให้โฮสต์ปาร์ตี้ “เอิร์ท-มิกซ์” ที่จะพาแฟนๆ เข้าสู่โซนสนามหญ้า ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับเสียงเพลงจากโชว์สุดพิเศษจาก “เอิร์ท” ที่ทั้งโชว์ร้องและเล่นเปียโนในเพลง “คนของเธอ” และเรียกเสียงฮือฮาไปกับโชว์ของ “มิกซ์” ที่โชว์สเต็ปแดนซ์สุดฮาร้องเพลง “อยากโดนช้อนแกง” จากนั้นก็ไปสนุกสุดเหวี่ยงกันต่อจาก “เอิร์ท-มิกซ์” กับเพลง “จีนี่ จ๋า” และน้ำตาไหลตามทั้งคู่ไปกับเพลงสุดซาบซึ้ง “พื้นที่เล็กๆ” ก่อนจะสวิตซ์โหมดเข้าสู่โซนห้องใต้ดินจากโฮสต์ปาร์ตี้ “เฟิร์ส-ข้าวตัง” ที่ทั้งคู่ระเบิดความมันส์โชว์เพลง “ใครใครก็ไม่รักผม” พร้อมสาดความละมุนด้วยโชว์เดี่ยวจาก “ข้าวตัง” ที่ทั้งเล่นไวโอลินและร้องเพลง “SUMMER” ต่อด้วย “เฟิร์ส” โชว์เพลง “รักเธอเสมอ” ที่เจ้าตัวทั้งร้องและเล่นกีต้าร์ จากนั้น “เฟิร์ส-ข้าวตัง” ก็จับมือโชว์คู่สุดเท่ร้องเพลง “รักกว่านี้ไม่มีอีกละ” (No More) ก่อนจะพาแฟนๆ สนุกจัดเต็มกับ Feel Fan Fun Karaoke Party ที่ 6 หนุ่ม “เอิร์ท-มิกซ์-เฟิร์ส-ข้าวตัง-บุ๋น-เปรม” ต้องสุ่มเพลงแล้วร้องโชว์ เริ่มด้วยโชว์สุดเริ่ดจาก “มิกซ์” ที่ได้ร้องเพลง “เหรอ” ต่อด้วย “ข้าวตัง” ฟาดความเท่ใส่แว่นดำโชว์ร้องเพลง “รักไม่ช่วยอะไร” และอมยิ้มไปกับโชว์ของ “เอิร์ท” กับเพลง “ผิดที่ไว้ใจ” ที่แม้จะเป็นเพลงเศร้าแต่เพื่อนๆ ก็ช่วยเล่น MV กันสนุกสนาน วงล้อ Random สุ่มเลือกคนร้องเพลงคนต่อไปเป็น “บุ๋น” ได้ชวนแฟนๆ ร้องด้วยกันและหัวเราะลั่นในเพลง “สองรัก” ต่อด้วย “เฟิร์ส” ร้องเพลง “คนใจง่าย” พร้อมท่าเต้นสุดคิ้วท์ และเรียกเสียงกรี๊ดจากโชว์สุดกร้าวใจจาก “เปรม” กับเพลง “จังหวะหัวใจ” ในรอบวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม และสนุกแบบไม่มีพัก แฟนๆ ร้องตามทุกเพลงกับโชว์จาก “เฟิร์ส” ในเพลง “ฝนตกไหม” แล้ววงล้อ Random ก็สุ่มเลือก “เอิร์ท” ให้ร้องเพลง “หมดชีวิต” (ฉันให้เธอ) ต่อด้วย “มิกซ์” ร้องเพลง “PLEASE”, “บุ๋น” ได้โชว์เพลง “ซมซาน” ส่วน “ข้าวตัง” ร้องเพลง “ไว้ใจได้กา” และโชว์จาก “เปรม” กับเพลง “คุกเข่า” ในรอบวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พร้อมเสิร์ฟความสนุกปิดพาร์ทด้วยเพลงเมดเล่ย์จากทั้งหกหนุ่มด้วยเพลง “เพื่อนสนิท, โปรดส่งใครมารักฉันที, Too Much So Much Very Much” จากนั้นอัพเลเวลความสนุกกันต่อด้วยการคอลแลปโชว์สุดจึ้ง ที่แฟนๆ ถึงกับต้องร้องว้าว เปิดด้วยโชว์ร้องเต้นสะบัดจาก “บุ๋น-เอิร์ท-มิกซ์” ในเพลง “นักรบนิรนาม” และฮาปอดโยกไปกับ “ข้าวตัง-เปรม-เฟิร์ส” ที่สวมชุดผักผลไม้ร้องเพลง “ซุปเปอร์วาเลนไทน์” ต่อด้วย “บุ๋น-เอิร์ท” ทั้งร้องและโชว์ดนตรีไทยอย่าง ระนาดและขลุ่ย ในเพลง “ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง” ซึ่งโชว์ดีลงตัวสุดๆ และประทับใจไปกับโชว์ของ “มิกซ์-เฟิร์ส” ที่คว้าไมค์ร้องเพลง “กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ” (Fear) ด้าน “เปรม-ข้าวตัง” ก็เสิร์ฟโชว์สุดแบดกับเพลง “ซูเปอร์สตาร์” (SUPERSTAR) แล้วโชว์รวมหวานๆ จาก “เอิร์ท-มิกซ์-เฟิร์ส-ข้าวตัง-บุ๋น-เปรม” ที่จับมือกันร้องเพลง “รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา” และเพลงซึ้งความหมายดีๆ “เมื่อถูกค้นพบ” (Finally She Found.) ก่อนที่ทั้งหกหนุ่มจะกล่าวขอบคุณทุกคนด้วยความซาบซึ้งใจและน้ำตาซึมทั้งฮอลล์ “ขอขอบคุณ GMMTV ขอบคุณพี่ถา ที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมา ขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิต จับมือฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน และขอบคุณแฟนๆ ที่ซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอด ที่รักพวกเราแบบไม่มีเงื่อนไข ยังอยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งกันไปไหน และมาร่วมปาร์ตี้ครั้งนี้อย่างอบอุ่นครับ” พร้อมปิดปาร์ตี้ด้วยโชว์มันส์ๆ ด้วยการชวนแฟนๆ มาแอโรบิกกันใน Party Aerobic EDM โดยมีเหล่าลูกๆ GMMTV Fandom Characters “YUZUMUMU, MR.SATURNWORLD, PAODY” เข้าร่วมโชว์ด้วย กับเพลง “Sad Aerobic, ไหวอะเปล่า เบเบ้ Wai A Paw Babyy, สะมะกึ๊กสะมะกั๊ก (Stuckling)” ส่งท้าย Private Party ที่จัดเต็มความสนุกครบทุกอารมณ์ให้แฟนๆ กลับบ้านอย่างมีความสุขไปด้วยกัน
สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “FEEL FAN FUN PARTY CONCERT” ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 14 สิงหาคม 2569 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 330 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV