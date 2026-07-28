เปิดคลาสแรกสุดปัง! “CLASS CRUSH CRISIS” เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ พาแฟนๆเข้าเรียน “คลาสหัวใจ” แน่นเต็มโรงภาพยนตร์ ในงาน “CLASS CRUSH CRISIS FIRST PREMIERE”

สิ้นสุดการรอคอยกับซีรีส์ที่ถูกจับตาทั้งในไทยและต่างประเทศ สำหรับ “CLASS CRUSH CRISIS” เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนักแสดงหน้าใหม่แกะกล่อง GEN Z นำโดยสองหนุ่มชื่อเดียวกัน ยูจีน อัยภณ และ ยูจีน ญาณวัฒน์ พร้อมด้วย ฮีโร่ อาชวิน, ไอเดีย บัฟเฟตต์, วีโน่ ชวิศ, บอสสึ ศุภณัฐ, บีบอส ศศกฤช รวมถึงสามนักแสดงสาว ออมทอง ณัฎฐา, นารา นาราริน และ บิว บุษยา กับเรื่องราวของมิตรภาพ ความรักในวัยเรียน ผ่านความสัมพันธ์ที่มีเพียง “เส้นบางๆ” คั่นกลางระหว่างคำว่า “เพื่อนสนิท” กับความรู้สึกที่เริ่มเปลี่ยนไป จนนำไปสู่คำถามสำคัญว่า “จริงไหมว่าเราไม่ควรคบกับเพื่อน หรือคนใกล้ตัวตอนเรียน…ถ้าเลิกกันแล้ว จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้จริงหรือ?” โดยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เปิดคลาสแรกกับการออนแอร์และรับชมครั้งแรก พร้อมแฟนๆแบบใกล้ชิดก่อนใคร ณ โรงภาพยนตร์ SIAM PAVALAI, ROYAL GRAND THEATRE สยามพารากอน
โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักของทั้งสื่อมวลชนและแฟนๆที่มาร่วมงานกันแน่นโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย เพื่อเป็นกำลังใจในการเปิดตัวซีรีส์ พร้อมชม EP.1 ก่อนใคร เริ่มสตาร์ทพิธีกรดีเจอ๋อง เขมรัชต์ ได้กล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน “FIRST PREMIERE” ของซีรีส์ “CLASS CRUSH CRISIS” เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ พร้อมเชิญ 7 หนุ่มนักแสดง ขึ้นมาบนเวทีพูดคุยแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ได้รู้จักถึงตัวตนของแต่ละคน พร้อมทั้งเบื้องหลังการเตรียมตัวตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งการเวิร์กช็อป เรียนการแสดง ฝึกร้องเพลง ซ้อมเต้น และการสร้างเคมีร่วมกัน จนกลายเป็นความผูกพันที่ถ่ายทอดออกมาผ่านตัวละครได้อย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยกับการรับชม “CLASS CRUSH CRISIS” เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ EP.1 แบบเอ็กซ์คลูซีฟบนจอยักษ์ที่ทำเอาผู้ชมทั้งอิน พร้อมกับเสิร์ฟความฟินเรียกรอยยิ้มและเสียงกรี๊ดจากแฟนๆตั้งแต่ต้นจนจบกับทุกโมเมนต์ของเรื่อง พอหลังม่านจอปิดลงความสนุกยังคงพุ่งต่อเนื่องกับมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากเหล่านักแสดง 7 หนุ่ม “แก๊งนมผง” ที่พกพาความคิวต์มาพร้อมสเต็ปน่ารักๆ ในเพลง “Puppy Love” ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งเล่นกับแฟนๆอย่างใกล้ชิด ก่อนส่งต่อความละมุนให้ ยูจีน อัยภณ และ ยูจีน ญาณวัฒน์ ขึ้นโชว์เพลงหวาน “จะมาอะไร” เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น จากนั้นสลับโหมดให้ 3 สาว ออมทอง – นารา – บิว ขึ้นมาเติมความสดใสด้วยสเต็ปเบาๆ ในเพลง “ยิ่งใกล้ยิ่งคิด” ก่อนคืนเวทีให้คู่ยูจีน - ยูจีน กลับมาส่งโมเมนต์ชวนยิ้มกับเพลง “คือฉันอะ” เรียกเสียงตบมือและเสียงกรี๊ดจากแฟนๆตลอดโชว์สนั่นฮอลล์
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญพิธีกรได้เชิญ พี่ฉอด สายทิพย์, พี่เอส วรฤทธิ์ ได้มาร่วมพูคุยแบ่งปันเบื้องหลังและความตั้งใจของการทำงานของทีมนักแสดงที่ถึงจะใหม่กับการแสดง แต่ความสามารถเกินกว่าอายุไปมาก ไปจนถึงแนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราวของวัยรุ่น Gen Z ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ ความฝัน และความรู้สึกที่ค่อยๆ เปลี่ยนจาก “เพื่อนสนิท” ไปสู่ความรัก พร้อมย้ำว่า CLASS CRUSH CRISIS ไม่ได้เป็นเพียงซีรีส์รักในรั้วโรงเรียน แต่คือเรื่องราวการเติบโตของวัยรุ่น ที่ชวนให้ทุกคนได้ย้อนมองช่วงเวลาสำคัญของชีวิตผ่านมุมมองที่จริงใจและอบอุ่น ก่อนปิดท้ายค่ำคืนสุดพิเศษด้วยกิจกรรม FAN BENEFIT แบบฉ่ำหัวใจ สร้างรอยยิ้ม และความทรงจำประทับใจให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน
มาเข้าสู่คลาสเรียนแห่งความรู้สึก ที่อาจทำให้คำว่า “เพื่อน” ไม่เหมือนเดิม
ซีรีส์ของวัยรุ่นที่จะทำให้ผู้ใหญ่อมยิ้ม ไปกับการรำลึกถึงความหลังในวัยวันที่ทุกคนเคยผ่านมา
เริ่มวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม นี้ และทุกวันศุกร์ ทางช่อง ONE31 เวลา 22.30 น. รับชมย้อนหลังพร้อมกันได้ทั่วโลก
ทาง Netflixและทางแอป oneD (เฉพาะประเทศไทย) เวลา 23.30 น
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