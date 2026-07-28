“ดัง - บุ๋น - เปรม - ซิง” นำทีมศิลปิน - Influencer ชื่อดัง ไขกลโกง ร่วมภารกิจต้านทุจริต ในรายการ “แก้เกมโกง NEXT GEN”

ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจ สำหรับรายการ “แก้เกมโกง NEXT GEN” โดย กองทุนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ชมเห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต และช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
โดยมีทัพคนรุ่นใหม่ ดัง ณัฎฐ์ฐชัย, บุ๋น นพณัฐ, เปรม วรุศและ ซิง หฤษฎ์ นักแสดงสังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี พร้อมด้วยก๊วนต้านโกง นิกกี้ ณฉัตร, อูโน่ หลาวทอง และ มอส มัดจุก และแก๊งนักแสดง ซิทคอมสุดฮา กระปุก พลอยนิรา, ปิงปอง ธงชัย และ เจเจ ชยกร ที่ร่วมสร้างสีสันและถ่ายทอดสถานการณ์สถานโกงให้เข้าถึงง่าย อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมามอบสาระความรู้แบบจัดเต็ม
ดัง ณัฎฐ์ฐชัย เปิดเผยว่า
“ดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ แก้เกมโกง NEXT GEN เพราะเป็นรายการที่ไม่ได้ให้แค่ความสนุก แต่ยังสอดแทรกความรู้และชวนให้ทุกคนได้คิดตามผ่านสถานการณ์การโกงที่อาจเกิดขึ้นได้จริง ในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาช่วยอธิบายเพิ่มเติม ทำให้ได้ทั้งความรู้และข้อคิด ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงครับ”
บุ๋น นพณัฐ - เปรม วรุศ เปิดเผยว่า
“การได้ร่วมรายการ แก้เกมโกง NEXT GEN ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ เพราะแต่ละตอนมีการหยิบยกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงมานำเสนอ ทำให้เราได้เรียนรู้และเห็นมุมมองใหม่ว่า เรื่องเล็กๆ ที่หลายคนอาจมองข้าม บางครั้งก็อาจนำไปสู่การทุจริตได้ครับ เลยอยากชวนทุกคนมารู้จักวิธีการแก้กลโกง ป้องกันการทุจริตด้วยกันครับ”
ซิง หฤษฎ์ เปิดเผยว่า
“ผมเชื่อว่าการป้องกันการทุจริตที่ดีที่สุด คือการเริ่มต้นจากความซื่อสัตย์ของตัวเราเองครับ ซึ่งรายการ แก้เกมโกง NEXT GEN ถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาได้อย่างสนุก เข้าใจง่าย รวมถึงยังได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ช่วยอธิบายในประเด็นต่างๆ ผมหวังว่ารายการนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้กล้าที่จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่โปร่งใสครับ”
รายการ “แก้เกมโกง NEXT GEN” ได้ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตผ่านรูปแบบที่เข้าถึงง่าย ควบคู่สาระความรู้และความบันเทิง พร้อมปลุกพลังให้คนรุ่นใหม่ร่วมมีหัวใจต้านโกงไปด้วยกัน โดยสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 1205