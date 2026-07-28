จาก 4 เพลง ft. 4 ศิลปิน สู่ทัวร์ 4 เมือง! MEAN เปิดทัวร์คอนเสิร์ต “MEAN : TO YOU TOUR 2026” ชวน “ผู้ชมที่ดี” ออกเดินทางด้วยกัน กดบัตร 1 สิงหาคมนี้

กันยายนนี้ เตรียมตัวให้พร้อม… 4 หนุ่ม วง MEAN เดินหน้าจัดทัวร์คอนเสิร์ต 4 เมือง ที่ขน 4 เพลงใหม่พร้อมเพลงฮิตติดหู ไปเสิร์ฟไม่กั๊ก พิเศษสุดที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปินทั้งวง รับรองว่านี่คือโชว์ที่ต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา!
หลังจากที่พาแฟนเพลงไปดื่มด่ำกับจักรวาล #MEANToYouSeries ผ่าน 4 บทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักในหลายแง่มุม วันนี้ MEAN เตรียมเดินหน้า ขอสานต่อทุกความรู้สึกสู่การพบเจอกันจริงๆ กับทัวร์คอนเสิร์ต "MEAN : TO YOU TOUR 2026" ที่จะพา "ผู้ชมที่ดี" ได้สนุกเต็มอิ่มกับทั้ง 4 รอบการแสดง และโมเมนต์สุดพิเศษที่มีศิลปินอยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาไปด้วยกันตลอดทั้งโชว์
ยังได้สัมผัสกับโปรเจกต์พิเศษที่พึ่งปล่อยไป “4 เพลง 4 ศิลปิน” ที่ MEAN ชวนศิลปินทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ มา Featuring สร้างเรื่องราวความรักกับหลายแง่มุม ที่ผสมเอกลักษณ์ของแต่ละศิลปินเข้าอย่างลงตัว ผ่าน 4 ซิงเกิล ได้แก่ “ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี (To Hold You)” feat. THAI OF BUS, “เธอจะเผลอคิดถึงกันไหม (To Miss You)” feat. หนึ่ง ETC., “ปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือ (To Lose You)” feat. Justmine JMNK และ “ฉันทำอะไรได้.. (To Reach You)” feat. Karn The Parkinson
โดยความพิเศษทั้ง 4 เพลง ยังถูกถ่ายทอดผ่านมิวสิกวิดีโอที่เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องภายใต้ #MEANToYouSeries โดยได้ โรม ศิวพงศ์ พันธุมจินดา (The Face Men Thailand Season 4) และ ปาว ปวรดา วีรวรรณ ลูกสาวคนเล็ก ของ บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ร่วมถ่ายทอดเส้นเรื่องความรัก เติมมิติอารมณ์ของบทเพลงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองของ MEAN ในปีนี้
โดย "MEAN : TO YOU TOUR 2026" ถือเป็นการเดินทางครั้งสำคัญที่ MEAN จะได้ออกเดินทางไปพบกับแฟนเพลง พร้อมโชว์ที่ถูกออกแบบและการเรียบเรียงในทุกบทเพลงบนการแสดงนี้ขึ้นด้วยวงเอง การันตีได้เลยว่า แตกต่างกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นบนเวทีเฟสติวัลแน่!
พร้อมขนเพลงฮิต อย่าง หมายความว่าอะไร, เราไม่รักกันตอนไหน, วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ มาร้องร่วมสุดเสียงกับแฟนๆ แถม Hidden Track สุดแรร์ที่หาฟังไม่ได้จากที่ไหน และมีให้สัมผัสเฉพาะที่ MEAN : TO YOU TOUR 2026 เท่านั้น ที่ทุกบทเพลงของ MEAN จะเข้าไปโอบกอด เยียวยา ดูแลหัวใจของคุณไปทั้งโชว์
โดย MEAN : TO YOU TOUR 2026 จะเดินทางพบแฟนเพลงทั้งหมด 4 รอบการแสดง ได้แก่
BANGKOK — 5 กันยายน 2569 | LIDO CONNECT HALL 2
HATYAI — 12 กันยายน 2569 | SIAM ORIENTAL HOTEL
UDON THANI — 19 กันยายน 2569 | HOTEL VELA DHI
CHIANG MAI — 26 กันยายน 2569 | MUAN MORE SPACE
บัตรเข้าชมแบ่งเป็น Regular ราคา 699 / 499 บาท และ VIP Package ราคา 1,599 / 1,299 บาท รวมถึง VIP PACKAGE PACK 4 GO WITH FRIENDS ราคา 5,436 / 4,416 บาท เพียงซื้อบัตร VIP จำนวน 4 ใบ พร้อมกรอกโค้ด MVIPP4CK รับส่วนลดทันที 15%
เอ็กซ์คลูซีฟกว่าใคร! สำหรับผู้ถือบัตร VIP Package รับสิทธิ์ถ่ายภาพแบบ 1:4 ร่วมกับสมาชิกวง MEAN และของที่ระลึกอย่าง เสื้อ TOUR T-Shirt พร้อม Signed Poster ที่มีเฉพาะทัวร์นี้เท่านั้น
โดยเปิดจำหน่ายบัตรทั้ง 4 รอบการแสดง ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00 น. ผ่านทาง I HAVE TICKET
ติดตามรายละเอียด MEAN : TO YOU TOUR 2026 เพิ่มเติมได้ทาง Facebook: LOVEiS SHOWBiZ, Instagram: loveis_showbiz, X: @LOVEiS_SHOWBiZ สามารถรับชมทั้ง 4 เพลงจากโปรเจกต์ #MEANToYouSeries ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube: LOVEiS และ MEAN Band Official พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของวงได้ทาง Facebook: MEAN Band, Instagram/TikTok: @meanband.official
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