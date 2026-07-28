หล่อตะโกน! ‘น้องอคิน’ ลูกชาย ‘แอริน’ ขึ้นแท่นนายแบบตัวน้อย เปิดตัว ‘The 1 Family’ ประเดิมงานคู่คุณแม่ครั้งแรก ผ่านฉลุย!

ฉายแววซุปตาร์ตั้งแต่เด็กสำหรับ “น้องอคิณ เบญจรงคกุล” ลูกชายสุดที่รักของคุณแม่คนสวย “แอริน เบญจรงคกุล” ที่ล่าสุด รับบทนายแบบถ่ายภาพสุดอบอุ่นร่วมกับคุณแม่แอรินเป็นครั้งแรก เปิดตัว "The 1 Family" บน The 1 App เพื่อยกระดับประสบการณ์สำหรับครอบครัวยุคใหม่ ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัว โดยผสานความร่วมมือภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรชั้นนำ ให้สมาชิกเข้าถึงทุกสิทธิพิเศษได้อย่างสะดวกในที่เดียว ครบจบบน The 1 App
งานนี้ทำเอาคุณแม่แอรินปลื้มปริ่มสุด ๆ เพราะหนุ่มน้อยอคิณสู้กล้องมาก ไม่มีตื่นไฟ นั่งนิ่งให้รัวชัตเตอร์แบบไม่มีงอแง โดยมีคุณแม่นักแสดงและพิธีกรหญิงผู้เต็มไปด้วย Energy และพลังบวก คอยซัพพอร์ตอยู่ข้าง ๆ แจกความสดใสส่งเคมีน่ารักจนแฟน ๆ โดนตกเข้าด้อมทนความคิวท์ไม่ไหว เห็นออร่าตั้งแต่งานแรกขนาดนี้ อนาคตพระเอกและพรีเซนเตอร์คนต่อไปอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน!
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