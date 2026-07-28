"กบ พิมลรัตน์" นำทัพคนดัง-นางงาม เช็คอิน Happiholic Club เปิดโปรเจ็คต์ "RUN FOR HEALTHY FUTURE 2026" วิ่งสนุก-เต้นสุดมันส์ ได้บุญเต็มอิ่ม

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สำหรับกิจกรรม RUN FOR HEALTHY FUTURE 2026 ของผู้จัดหน้าใหม่ภายใต้ชื่อ Happiholic Club คลับของคนคลั่งความสุข จากความร่วมมือของ 2 บริษัท ไวทอล อินโนเวชัน แอนด์ คอนซัลแทนซี จำกัด และ บริษัท อัญญา อินโนเวต จำกัด ด้วยหัวใจแห่งการให้ พร้อมพันธมิตรมืออาชีพอย่าง Season Club และ The Lake Club เมืองทองธานี รวมตัว นักวิ่ง นักเต้น คอเดียวกันร่วม 150 คน งานนี้คึกคักจัดเต็มไปด้วยเหล่าคนดัง ดารา-นักแสดง Celebrity influencer สายวิ่ง สายสุขภาพ นางงาม เดินทางมารายงานตัวกันตั้งแต่ 05.30 น. อาทิ กบ พิมลรัตน์ พิศลยบุตร , ฉลามจัส ดุลยวัต แก้วศรียงค์ นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย , กิ๊ก นิติพัสส์ เจียมพานทอง (นักแสดง/ผู้จัดซีรีส์) จา จารุนันท์ ทวีปัญญา Beauty Influencer , ป๊อก โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว (นักแสดง) , จอย ดาวกระจาย , พอตเตอร์ ชยพล บุญรักษา (นักแสดง) , เก่ง ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์ (นักแสดง) , ตาล นภัสดล ฟากทีมนางงามไม่น้อยหน้ามาแบบจัดเต็มสุดๆ PD MUT หมอกี้-ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ มาพร้อมลูกๆ 2 เวที กิ๊ฟซ่า ปิยา พงศ์กุลภา มิสยูนิเวิร์สระยอง 2026 , โม สุนิษา ผินกลับ มิสยูนิเวิร์สตราด 2026 , เอมมี่ วรัญญา ศานติธรรม มิสยูนิเวิร์ส จันทบุรี 2026 , มะปราง ทรรศิญา ประทุมเวียง Mrs. Tourism Thailand 2026 , นีน กรกนก สุวรรณคช Elite Mrs. Tourism Thailand 2026 เหน่ง เบญจมาศ แดงสกุล Classic Mrs. Tourism Thailand 2026 , กวาง ตวิษา เริ่มวัฒน รองอันดับ 1 Mrs. Tourism Thailand 2026 น้ำ เย็นฤดี โอเซมเวกี รองอันดับ 2 Mrs. Tourism Thailand 2026 ตามมาด้วย PD MUT 7 จังหวัด คุณเทียน สิรวีร์ วิรัญ มาพร้อม เบนซ์ พัชลี ทุพรหม มิสยูนิเวิร์ส ศรีสะเกษ 2026 , แอมแปร์ ภัทราวดี ลิมาคม มิสยูนิเวิร์สระนอง2026 , พานทอง มีสา มิสยูนิเวิร์ส อำนาจเจริญ 2026 , ฟ้า ธันยพัต โพธิแพทย์ มิสยูนิเวิร์ส สุโขทัย 2026 , ส่วน เอิงเอย กัญชุติกาญจน์ พีร์ธนัทกุล ผู้จัดการกองประกวดฯ มาพร้อม เปปเปอร์มิ้น สิรินยา อะจิมา มิสยูนิเวิร์สสุพรรณบุรี 2026 เฮเลน่า สารกาล มิสยูนิเวิร์สอุดรธานี ตามมาด้วย กร วชากร ศะกุนะสิงห์ Mister United World Thailand 2026 , พิรศักดิ์ คำหงษา รองอันดับ 3 Mister Bodyguard Thailand , ฟิน วสุ พันธุรักษา (นายแบบ) , ฟิล์ม รัตสุดา มั่นคง , ภีร์ ภณโชต ตั้งพาณิชกร นักแสดงภายใต้สังกัด HaloHolic ของ คุณกะปุ่น ลัญฉกร ผู้บริหารค่าย และอีกมากมาย ภายใต้ Theme: 90's Party Run
สีสันความสนุกเริ่มต้นขึ้นเมื่อออกวิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร นำทีมชมแสงเช้าโดย Season Club ก่อนจะกลับมาจุดไฟใส่เท้า ก้าวออกไป Aerobic Dance แบบ Non Stop กับ ครูช้าง เต้นได้ แรงดี๊ดี ไม่มีอ่อม แม้จะแอบหายใจหอบ แต่พอเพลงดัง พลังขาก็มาให้ได้ใส่สุด ซึ่งนอกจาก Happiholic Club จะจัดเต็มความสนุกแล้ว งานยังแน่นไปด้วยผู้สนับสนุน ตั้งบูธแจกของลงถุง Happiholic Goodie bag เพียบ อาทิ เส้นหมี่อบแห้งไวไว แบรนด์ยอดขายอันดับ 1 / สบู่สมุนไพร อัมพิกา / รีเจน สมาร์ทซิตี้ มีหลอดไฟประหยัดพลังงานมาให้ / น้ำดื่ม Stream Circle / Runner Lab ผู้สนับสนุนเสื้อนักวิ่ง / โปรตีนฟองเต้าหู้กรอบ แบรนด์ Your Tofu! / บูธ Anya Innovate แจกของสวยงาม ปิดท้ายด้วยการผ่อนคลาย หายเมื่อย ที่บูธ Fytofeel และ ยักษ์ยิ้ม นอกจากได้ของแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนยังได้ทำบุญ โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ที่ ศูนย์มะเร็งภาคกลางและภาคตะวันตก โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โดยทีมผู้บริหาร Happiholic Club ผศ.ดร.ภญ นลินี ประดับญาติ ,คุณเนตรดาว จตุพงษา และ คุณอัญรินทร์ สกลวิทยานนท์ ร่วมกันเผยว่า “ต้องบอกว่าเราประสบความสำเร็จอย่างมากกับการจัดงาน RUN FOR HEALTHY FUTURE 2026 ซึ่งเป็นโปรเจ็คต์เปิดตัว Happiholic Club ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักวิ่งเกินกว่าที่คาดไว้ ต้องขอบคุณพันธมิตรที่ได้จับมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆร่วมกัน ทั้ง Season Club และเจ้าของสถานที่อย่าง The Lake Club ผู้สนับสนุนทุกแบรนด์ รวมถึงดารา นักแสดง เซเลบริตี้ อินฟูเอนเซอร์สายวิ่ง สายสุขภาพ นางงามจากเวที มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2026 เวทีมิสซิสทัวริซึ่มไทยแลนด์ 2026 ทำให้บรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความสุขและการให้อย่างแท้จริง ส่วนโปรเจ็คต์ต่อไปจะเป็นที่ไหนนั้น ต้องไปติดตามกันใน Instagram : Happiholicclub นะคะ”
ทางด้าน กบ พิมลรัตย์ พิศลยบุตร กล่าวว่า “สนุกมากค่ะ ปกติกบออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว แค่ไม่ใช่สายวิ่ง วันนี้ได้มีโอกาสลงวิ่งจริงจังกับ Happiholic Club สนุกค่ะ กบชอบนะ เพื่อนวิ่งเยอะเลย 3 กิโลคือทุกคนดูชิล แล้วยังมาแอโรบิคแดนซ์กันต่ออีก สุดยอดมากๆ ถ้ามีโอกาสก็อยากไปร่วมกิจกรรมด้วยกันบ่อยๆ นอกจากได้สุขภาพดีแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญด้วยกันค่ะ”. #Happiholic #RunForHealthyFuture2026 #AerobicDance #CommunityRun # HappiholicClubคลับของคนคลั่งความสุข
Happiholic Club คลับของคนคลั่งความสุข
RUN FOR HEALTHY FUTURE 2026
Run Together. Give Together.
Healthy Lifestyle • Happy Community • Better Future
ติดตามรายละเอียดและชมภาพกิจกรรมได้ทาง
IG : Happiholicclub // https://www.instagram.com/p/Damjhn4GQJ_/?igsh=MXRt...