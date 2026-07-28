80 ปี แห่งสไตล์เหนือระดับบนน่านฟ้า ถ่ายทอดผ่านทุกการเดินทาง สะท้อนตัวตนของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค สู่ผู้คนทั่วโลก

หนึ่งในเสน่ห์ของการเดินทางโดยเครื่องบิน นอกเหนือจากการบริการและความสะดวกสบายสู่จุดหมายปลายทางที่น่าตื่นเต้นแล้ว ภาพความสง่างามของลูกเรือหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มอบความประทับใจ คือสิ่งที่สามารถสร้างความทรงจำที่ดีแก่ผู้โดยสารได้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ คาเธ่ย์ แปซิฟิค สายการบินระดับพรีเมียมจากฮ่องกง ที่ได้มอบภาพจำอันทรงพลังที่สุดตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา กับยูนิฟอร์มของลูกเรือที่ได้เปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัย ฉายภาพตัวตน ความสง่างาม และจิตวิญญาณของสายการบินจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างชัดเจน
จุดเริ่มต้นของความทรงจำ กับความสง่างามที่เรียบง่าย
สำหรับคนไทย เราได้เห็นภาพของลูกเรือสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ตั้งแต่ยูนิฟอร์มชุดแรก ซึ่งมาพร้อมกับการเริ่มต้นให้บริการเที่ยวบินแรกที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บนเส้นทางฮ่องกง – สิงคโปร์ สู่กรุงเทพฯ ในค.ศ. 1946 โดยแฟชั่นในยุคแรกได้รับอิทธิพลของโลกหลังสงครามชัดเจน ภายใต้แรงบันดาลใจจากเครื่องแบบทหารที่ดูภูมิฐานและน่าเชื่อถือ ทั้งโครงสร้างเสื้อที่เนี้ยบของแจ็กเก็ตผ้าวูลสีฟ้าแอร์ฟอร์ซพร้อมกระดุมสองแถว จับคู่กับกระโปรงทรงเอและหมวกทรงกล่อง ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญให้คาเธ่ย์ แปซิฟิค ในด้านภาพลักษณ์ ความเป็นมืออาชีพ และความประณีต มาจนถึงทุกวันนี้
ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 แฟชั่นของพนักงานต้อนรับ ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ยังคงมีกลิ่นอายของเครื่องแบบทหารที่สง่างามในทุกรายละเอียด ด้วยชุดเดรสผ้าลินินสีฟ้าแอร์ฟอร์ซอมเทาพร้อมเข็มขัด สะท้อนสไตล์การแต่งกายที่มิดชิดตามแบบฉบับของคนยุคนั้น เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางทศวรรษ 1950 เทรนด์แฟชั่นยังคงมีความเรียบร้อยตามยุคสมัย แต่เริ่มใส่ความทันสมัยและเป็นผู้หญิงมากขึ้น จากชุดสูทกระดุมสองแถวสีน้ำเงินกรมท่า คู่กระโปรงทรงเข้ารูปและหมวกทรงกล่อง การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงความมั่นใจ รวมถึงตัวตนของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ที่แข็งแกร่งและชัดเจนยิ่งขึ้น
จุดเปลี่ยนแห่งสีสัน สะท้อนตัวตนทางวัฒนธรรม
เมื่อนวัตกรรมการบินเปลี่ยนผ่าน เข้าสู่โหมดยุคทองของการบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินเจ็ต ทำให้การเดินทางไกลกลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น ในปี ค.ศ. 1962 ทางคาเธ่ย์ แปซิฟิค จึงปรับโฉมภาพลักษณ์ใหม่ ด้วยการเปิดตัวยูนิฟอร์ม "สีแดง" เป็นครั้งแรก นอกจากแจ๊กเก็ตและกระโปรงสีแดงกุหลาบสะดุดตา ยังใส่ดีเทลของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกด้วยกระดุมจีนบนเสื้อเบลาส์สีขาว และดีไซน์กระโปรงทรงดินสอผ่าข้างที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดกี่เพ้า พร้อมหมวกทรงกล่อง เพื่อสื่อถึงพลังความมีชีวิตชีวา และการต้อนรับอันอบอุ่น ซึ่งถือเป็นการประกาศตัวตนของสายการบินฮ่องกงบนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม โดยในช่วงปลายยุค 60s คาเธ่ย์ แปซิฟิค ขยับตัวตามจังหวะของโลกแฟชั่นอย่างเต็มตัว ด้วยชุดมินิเดรสสีแดงอมส้ม จับคู่กับแจ็กเก็ตครอปสั้น และหมวกทรงเห็ด ดูทันสมัย และอ่อนเยาว์ ฉายภาพแห่งการเดินทางที่เต็มไปด้วยเสรีภาพ
จากสายการบินแห่งเอเชียตะวันออก สู่แบรนด์แฟชั่นระดับโลก
ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ถึง 1990 คาเธ่ย์ แปซิฟิค ได้ก้าวเข้าสู่โลกแฟชั่นชั้นสูงอย่างเต็มตัว ผ่านการร่วมงานกับดีไซเนอร์และห้องเสื้อแบรนด์ดังระดับโลก ช่วยยกรระดับภาพลักษณ์สายการบินสู่ระดับสากล ที่เต็มไปด้วยความทันสมัย และมีรสนิยม
โดยแต่ละยุคต่างมีลายเซ็นของเฉพาะตัวที่โดดเด่น อย่างในช่วงต้นยุค 70s มาในชุดแจ็กเก็ตและกระโปรงสีส้มอมน้ำตาล พร้อมเสื้อลาย “Tung Hoi” ที่ได้แรงบันดาลใจจากทะเลตะวันออก ออกแบบโดย ปิแอร์ บัลแมง (Pierre Balmain) ถือเป็นการผสมผสานความดั้งเดิมเข้ากับอิทธิพลทางตะวันตกได้อย่างลงตัว
มาจนถึงยุค 80s ทาง แอร์เมส (Hermès) ได้ออกแบบชุดแจ็กเก็ตและกระโปรงสีแดง ใส่คู่กับเสื้อเบลาส์ลายหางเครื่องบินสีขาวสลับแดงที่ดูเรียบโก้ ซึ่งยูนิฟอร์มของคาเธ่ย์ แปซิฟิคชุดนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ไม่มีการสวมหมวก สะท้อนแนวคิดแฟชั่นที่ทันสมัยและเน้นความสง่างามแบบผู้หญิงอย่างชัดเจน
เมื่อเข้าสู่ยุค 90s กับชุดยูนิฟอร์มสีแดงอมส้ม โดดเด่นด้วยแจ็กเก็ตทรงยาวที่ช่วยเสริมบุคลิก จับคู่กับกระโปรงทรงตรงดีไซน์เรียบง่าย และเสื้อพิมพ์ลายสีขาวคาดแถบสีแดง น้ำเงิน และเขียว ออกแบบโดย นีน่า ริชชี่ (Nina Ricci) แฟชั่นเฮาส์ชื่อดังจากปารีส ถ่ายทอดภาพผู้หญิงทำงานยุคใหม่ที่มั่นใจและหรูหราอย่างมีระดับ พร้อมคงความสบายในการสวมใส่ เพื่อตอบโจทย์การเดินทางระยะไกลได้อย่างลงตัว
อัตลักษณ์ที่ชัดเจนจากดีไซเนอร์ฮ่องกง
ในปีค.ศ.1999 คาเธ่ย์ แปซิฟิค ร่วมมือกับ เอ็ดดี้ เลา (Eddie Lau) ดีไซเนอร์ระดับตำนานของฮ่องกง เพื่อออกแบบยูนิฟอร์มของสายการบินที่กลายเป็นไอคอนจนถึงปัจจุบัน ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของคาเธ่ย์ แปซิฟิค ผ่านเสื้อเบลาส์สีขาวประดับโลโก้ บรัชวิง (Brushwing) เข้ากับแจ็กเก็ตสีแดงอมส้มทรงเรียบหรู จุดเด่นสำคัญคือปกคอเสื้อตั้งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพเครื่องบินขณะทะยานขึ้น สะท้อนจิตวิญญาณอันเปี่ยมไปด้วยพลัง โดยดีไซน์นี้ได้รับการปรับโฉมเพิ่มในปีค.ศ. 2004 และ 2011 ให้ดูทันสมัย ทั้งซิลูเอตที่เพรียวขึ้น โทนสีที่เรียบหรูมีความละมุน รวมถึงการออกแบบเพื่อรองรับการทำงานจริงของลูกเรือมากยิ่งขึ้น
ยูนิฟอร์มที่สวม “ความรู้สึกและความภาคภูมิใจ”
ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปีแห่งการพัฒนา เครื่องแบบพนักงานต้อนรับคาเธ่ย์ แปซิฟิค ยังคงมีสิ่งที่รักษาไว้เสมอ คือความรู้สึกของการต้อนรับที่อบอุ่น ความปลอดภัย และมาตรฐานการบริการที่พรีเมียม ซึ่งเป็นภาพในความทรงจำแรกเมื่อผู้โดยสารก้าวขึ้นเครื่อง และเป็นภาพความทรงจำที่ประทับใจเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลง
ยูนิฟอร์มของคาเธ่ย์ แปซิฟิค ยังคงทำหน้าที่สะท้อนความตั้งใจและความสง่างาม เป็นทั้งตัวแทนของแบรนด์ ความทรงจำของนักเดินทาง และเป็นบทบันทึกความประณีตและจิตวิญญาณแห่งเอเชีย ที่สะท้อนการเดินทางของสายการบินจากอดีตสู่ปัจจุบัน และก้าวต่อไปในอนาคต
ค้นพบเรื่องราวของการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี คาเธ่ย์ แปซิฟิค เพิ่มเติมได้ที่ https://www.cathaypacific.com/cx/en_TH/offers/80yearstogether.html
**เครดิตรูปภาพ: Cathay Pacific, Swire Archives