"ป.ป.ช." ปลุกกระแสสังคมสุจริต ผ่าน "บทฉ่อย" และซิตคอมสุดกวน "หกฉากไม่คอร์รัปนะครับจารย์" ชวนคนไทยเซย์โนคอร์รัปชัน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยการสนับสนุนของกองทุน ป.ป.ช. เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้คนไทยทุกวัย ด้วยการจับมือช่อง Workpoint กด 23 ผลิตคอนเทนต์บันเทิงสอดแทรกสาระต้านโกง เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านความสนุกที่ดูง่าย แถมความฮาแบบไม่จำกัด
ไฮไลต์แรกมาในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน กับรายการ "คุณพระช่วย" ช่วงพิเศษ "ฉ่อย ร่วมสร้างสังคมสุจริต" ประชันเพลงฉ่อยพื้นบ้านสุดมันส์ ระหว่าง 2 เจเนอเรชัน "3 น้า" น้าโย่ง น้านงค์ และน้าพวง ปะทะ "3 วัยรุ่น" นำโดยศิลปินลูกทุ่งสุดฮอตฟอร์ม ชลพิพรรธน์ ชูแสง, ลีโอ อธิป และแก้ม สุภิสราดวลไหวพริบผ่านคีย์เวิร์ดร้อน "โกง" และ "สินบน" ตั้งคำถามชวนคิดกลางเวทีว่า "โกงแล้วชาติไทยเจริญจริงหรือ?" "สินบนเฟื่องฟู ประเทศมั่งคั่งจริงไหม?" มันส์ครบรส ได้ทั้งเสียงหัวเราะและได้คิด
อีกหนึ่งไฮไลต์คือซิตคอมสุดฮิตที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตา "หกฉากครับจารย์" ช่วงพิเศษ 10 ตอน "หกฉากไม่คอร์รัปนะครับจารย์" ที่ยกทัพความฮาจากซิตคอมตัวจริงมาสร้างเป็นตอนพิเศษ ผ่านตัวละครยอดฮิต "ครูเพ็ญศรี" พาไปเจาะลึกกลโกงที่แฝงอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นในร้านอาหาร ห้องเรียน หรือร้านทำผม ครบทุกประเด็นทั้งเรื่องสินบน กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) และผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งหมด 10 ตอน แต่ละตอนอัดแน่นทั้งมุกฮาและสาระที่ไม่ซ้ำกันเลยสักตอน
ทั้งสองรายการยังคงคอนเซปต์เดียวกันคือ ปลุกให้คนไทยกล้าปฏิเสธการทุจริตในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป เจ้าของธุรกิจ ข้าราชการ หรือภาคเอกชน และที่สำคัญ ป.ป.ช. ยังมีช่องทางให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้จริง ผ่าน ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช. 1205พร้อมรับแจ้งเบาะแสทุจริตตลอด 24 ชั่วโมง
รับชมความฮาสาระเข้มได้ทาง Workpoint TV ช่อง 23, YouTube: Workpoint Official, Facebook: Workpoint Entertainment, TikTok: WorkPointOfficial และเพจตลก 6 ฉาก