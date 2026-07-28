เปิดราคาสมัครแข่งรถโกคาร์ทแบบ “พายุ” ทำอึ้งไปเลย

กลายเป็นไวรัลแห่งความภาคภูมิใจของพี่เลี้ยงออนไลน์ที่ได้ชื่นชมความสำเร็จของ “พายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์” ทายาทหมื่นล้านลูกสาวดาราสายแฟชั่น “ชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต” ในวัย 9 ขวบ แข่งรถโกคาร์ทรุ่นเยาวชนได้ที่ 1 ทุกคนลงความเห็นว่าอนาคตพายุเป็นนักแข่ง F1 แน่นอน
และเจาะลึกลงไป มีผู้ปกครองที่ส่งลูกไปเรียนและแข่งขันโกคาร์ทเช่นกัน ได้แชร์ค่าใช้จ่ายในการซ้อมขับโกดาร์ท 1 วัน รวมถึงราคาลงแข่งโกดาร์ท 1 สนาม ดังนี้
ซ้อมขับ Gokart 1 วัน
ค่าสนาม 1,500 .-
ค่าทีมช่าง 5,000.-
ค่าโค้ช 5,000 -
ค่าน้ำมัน (รถkart)1,000
ค่าน้ำมัน 2t1,000.-
ค่ายาง 6,000 .-
รวม 19,500.-
และการเข้าร่วมแข่งขัน Gokart race 1
ค่าสมัครแข่ง 14,000 /3 (4,600)
ค่าโค้ช 5,000
ค่าช่าง 5,000
ยางซ้อม 6,000(เช้า)
ยางฝน 6,000
หัวเทียน 700
โซ่ 1,700
ผ้าครัช 6,200
ปีกนก 2 ข้าง คันชัก แกนพวงมาลัย 20,250
รวม 55,450
ชาวเน็ตเห็นราคาแล้วพากันอึ้ง ผู้ปกครองท่านนี้ได้บอกไว้อีกว่า… “ถ้ามันทำให้คุณมีความสุข มันก็คุ้มกับเงินที่จ่าย”