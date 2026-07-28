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เปิดราคาสมัครแข่งรถโกคาร์ทแบบ “พายุ” ทำอึ้งไปเลย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นไวรัลแห่งความภาคภูมิใจของพี่เลี้ยงออนไลน์ที่ได้ชื่นชมความสำเร็จของ “พายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์” ทายาทหมื่นล้านลูกสาวดาราสายแฟชั่น “ชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต” ในวัย 9 ขวบ แข่งรถโกคาร์ทรุ่นเยาวชนได้ที่ 1 ทุกคนลงความเห็นว่าอนาคตพายุเป็นนักแข่ง F1 แน่นอน

และเจาะลึกลงไป มีผู้ปกครองที่ส่งลูกไปเรียนและแข่งขันโกคาร์ทเช่นกัน ได้แชร์ค่าใช้จ่ายในการซ้อมขับโกดาร์ท 1 วัน รวมถึงราคาลงแข่งโกดาร์ท 1 สนาม ดังนี้

ซ้อมขับ Gokart 1 วัน

ค่าสนาม 1,500 .-

ค่าทีมช่าง 5,000.-

ค่าโค้ช 5,000 -

ค่าน้ำมัน (รถkart)1,000

ค่าน้ำมัน 2t1,000.-

ค่ายาง 6,000 .-

รวม 19,500.-

และการเข้าร่วมแข่งขัน Gokart race 1

ค่าสมัครแข่ง 14,000 /3 (4,600)

ค่าโค้ช 5,000

ค่าช่าง 5,000

ยางซ้อม 6,000(เช้า)

ยางฝน 6,000

หัวเทียน 700

โซ่ 1,700

ผ้าครัช 6,200

ปีกนก 2 ข้าง คันชัก แกนพวงมาลัย 20,250

รวม 55,450

ชาวเน็ตเห็นราคาแล้วพากันอึ้ง ผู้ปกครองท่านนี้ได้บอกไว้อีกว่า… “ถ้ามันทำให้คุณมีความสุข มันก็คุ้มกับเงินที่จ่าย”