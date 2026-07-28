คุณแม่ “วิกรม ราชานมดิบ” ให้เอไอร้องเพลงเตือนสติลูกหนีออกจากบ้าน วิกรม! ทำไมทำตัวแบบนี้! ลั่นหากพบเบาะแสแจ้ง สน.ปทุมวัน

เรียกว่าเป็นมิติใหม่แห่งยุคสมัย เมื่อแม่ของ “วิกรม ราชานมดิบ” หรือ “วิกรม The face men” ได้ประกาศตามหาลูกชายไปทั่วโซเชียล บอกว่าลูกชาย หายไปตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. และล่าสุด แม่วิกรม ได้ให้เอไอ ทำเพลงที่มีเนื้อหาที่เตือนสติวิกรม เนื้อเพลงมีดังนี้
“วิกรม! ทำไมทำตัวแบบนี้!
ไปที่อื่น ติดต่อไม่ได้ — มันใช่เหรอที่คุณเป็น!
ไม่ใช่วิสัยของลูกที่ดี คุณลืมไปหรือยัง!
วิกรม! ฟังเสียงข้างใน!
ก่อนจะไม่เหลือใคร...อยู่ข้างคุณ!
หายไปไหน ติดต่อไม่ได้แบบนี้!
วิกรม ทำไมทำตัวแบบนี้!
คำว่าลูก ไม่ใช่แค่เกิดมาแล้วจบ
คุณจะโต จะแรง จะไปไกลแค่ไหน
วิกรม! ทำไมทำแบบนี้!
หายไปไหน ติดต่อไม่ได้!
มันใช่เหรอที่คุณเป็น!
ไม่ใช่วิสัยของลูกที่ดี คุณลืมไปหรือยัง!
ฟังเสียงข้างใน โตแล้วไม่เหลือใคร
อยู่ข้างคุณ
ช่างแสนดี หูหนวกไว้
อยู่ข้างคุณไว้
ฉันสั่งดีดหูได้ไหม วิกรม!
ทำไมทำตัวแบบนี้!
หายไปไหน ติดต่อไม่ได้
ติดต่อไม่ได้แบบนี้!
ลูกที่ดี...เขาไม่ทำกันแบบนี้!
คุณกำลังเป็นใคร?
ฉันเป็นพวกคุณไหม
ไปไหนไม่บอก แล้วจะให้ใครเข้าใจ
ติดต่อไม่ได้ แล้วจะให้ใครสบายใจ
นี่ไม่ใช่ อิสระที่เรียกว่าดี
แต่มันคือการไม่มีความรับผิดชอบที่ดี
คำว่าลูกไม่ได้แค่เกิดมาแล้วจบ
แต่มันคือการกระทำ ที่ต้องมีให้ใคร
คุณจะโต จะแรง ไปไกลแค่ไหน
ทำกับคนข้างหลัง สุดท้ายก็ไม่เหลือใคร
คุณจะโต จะแรง จะไปไกลแค่ไหน ทำคนข้างหลัง สุดท้ายก็ไม่เหลือใคร
วิกรม! ทำไมทำตัวแบบนี้!
หายไปไหน ติดต่อไม่ได้ ติดต่อไม่ได้แบบนี้!
ลูกที่ดี...เขาไม่ทำกันแบบนี้!
คุณกำลังเป็นใคร? ฉันเป็นพวกคุณไหม
คำว่าลูกไม่ได้แค่เกิดมาแล้วจบ
แต่มันคือการกระทำ ที่ต้องมีให้ใคร
คุณจะโต จะแรง จะไปไกลแค่ไหน
ทำกับคนข้างหลัง สุดท้ายก็ไม่เหลือใคร”
นอกจากนี้คุณแม่ยังโพสต์ข้อมูลอีกว่า หากพบเห็นราชานมดิบ แจ้งเบาะแส ที่ สน. ปทุมวันด้วยค่ะ หรือแจ้งว่าที่บ้านเป็นห่วงให้ติดต่อกลับ