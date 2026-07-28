​กระแสแรงฉุดไม่อยู่! “THE TOM THAILAND 2026” เวทีทอมแห่งแรกของไทย จัดรอบ Audition สุดเข้มข้น คัดเต็งหนึ่งเหลือ 55 คนสุดท้าย จากผู้สมัครกว่า 200 คน

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และประทับใจสำหรับรอบ Audition ของ "THE TOM THAILAND 2026" เวทีการประกวดทอมแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2569 ณ คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ โดยงานนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าแข่งขันพกพาความมั่นใจมาร่วมประกวดกว่า 200 คนทั่วประเทศ ก่อนจะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนได้ 55 คนสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงชัยในรอบต่อไป
คุณเล็ก - บุณณดา ทิพย์ภิบาล ผู้ถือลิขสิทธิ์ฯ พร้อมด้วย คุณแนน - วิไลลักษณ์ ศิริสาคร และ แม่น็อต แม็กซิม ผู้อำนวยการกองประกวด เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนและแฟนๆ อย่างอบอุ่น ตลอดช่วงเวลา 09.00–16.00 น. ทั้งสองวัน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและความกดดันของการเฟ้นหาตัวจริง โดยมีเหล่าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเจียระไนผู้เข้าประกวดอย่างหนาแน่น นำโดย Master ตัวแม่ตัวพ่อ พี่ป้อม - วินิจ บุญชัยศรี เมกอัปอาร์ทิสต์ระดับประเทศ และ เก่ง - ธชย ประทุมวรรณ ศิลปินมากความสามารถ Team Coach สุดเก๋า ได้รับเกียรติจาก ป๋าต๊อบ - ปฏิญญา ควรตระกูล, ปีใหม่ - สุมนต์รัตน์ และ วิว - ปิยวรรณ ชื่นตะโก มาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วย Special Commentitee นั่งเก้าอี้กรรมการคัดเลือกอีกแรง นำโดย ดีเจแมน - พัฒนพล, ซานิ - นิภาภรณ์ , อิน บูโดกัน และ นิโคล เทริโอ
การแข่งขันตลอดสองวันเต็มไปด้วยความเข้มข้น ผู้เข้าประกวดต่างแสดงศักยภาพ ไหวพริบ และเสน่ห์ในแบบของตัวเองกันอย่างเต็มที่ ทำเอาเหล่ากรรมการต้องทำงานอย่างหนักในการลงคะแนน จนกระทั่งได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 55 คนสุดท้าย ที่พร้อมจะเข้าไปเก็บตัวและพัฒนาทักษะในรอบถัดไป และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจช่วงออดิชัน ในช่วงค่ำทางกองประกวด คณะกรรมการ และเหล่าผู้เข้าประกวด ยังได้ร่วมปลดปล่อยความสนุก เติมเต็มความประทับใจในงานเลี้ยง After Party ณ ร้านสองวันสามคืน ลาดพร้าว-วังหิน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในกองประกวด
กองประกวด The TomThailand ทอมไทยแลนด์ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก ผึ้งหลับ, คิว พลาม, ข้าวตรา ตรากระต่าย ทอง, จินตนา, Next เวย์โปรตีน, เดอมาติค, บีซี บูสเตอร์ วิสต้า, ลักษณ์จามูดี, ลักษ์สตูดิโอ, มหาราณีแกรนด์, เบรินด์ ทอม ดิป, แนน รีมูฟ อายโบว, pkt ปลดล๊อก, แมททริค คลินิค, ลินา คลินิค, แอนติแอน, เฌอเอม, จูฟ พลัส, เจ้พงษ์ ลูกชิ้นยืนกิน, เอกชัย ฟาวเวอร์, บริด คอเลคทีฟ, โจ๊กโบราณ, ซันเซท, จิวาโน่, คลาวด์ ออกซิเจนเขาใหญ่,ตามตะวัน แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท องครักษ์, อาชานัย บ๊อกซิ่ง, มีนาว สตูดิโอ, เครน คอฟฟี่ ร๊อกสตาร์, โปรปรารีส, บัตเตอร์มารี่, ไอซซิ เดรี่ฟิต, แมคทูเดอะมูล, ทอมโสดแบรนด์, โอ ไดม่อน แบค สปา, ตัวแทนไทยประกันชีวิต คุณอโนทัย พูลศรี, โคซีพลาสติค, ยูกิพลาสติค, ยูกิอพลทินัม, ฮัลโหล เจลลี่, เชฟสัญจร ตะลอนทั่วไทย, เลิฟยู คาตั้น ดีไซน์, โนเบล บูทีค, ตัดผมชาย เบากะบาล, เบสเบย์, ฟรีบ, คนดีที่หนึ่ง อีเว้น, เมย์ ดัม สตูดิโอ
ติดตามรายชื่อผู้เข้ารอบทั้ง 55 คนสุดท้ายได้ทาง FB THE TOM THAILAND https://www.facebook.com/profile.php?id=61589334792332
มาร่วมพิสูจน์ว่า “เพราะความแตกต่างไม่ใช่ข้อจำกัด แต่คือพลังที่ทำให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่น”
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