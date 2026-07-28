เคานต์ดาวน์สู่ไทย! เคนโตะ นากาจิมะ ปิดทัวร์ญี่ปุ่น 27 รอบสุดประทับใจ พร้อมเปิดตัวเพลงใหม่ “Onigoto” ก่อนเจอแฟนไทย 5-6 ก.ย. นี้

เคนโตะ นากาจิมะ (Kento Nakajima) ศิลปินหนุ่มสุดฮอต ปิดฉากทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ “IDOL1ST 中島健人 LIVE TOUR 2026” ลงอย่างสมบูรณ์แบบ ท่ามกลางความประทับใจของแฟนคลับตลอด 27 รอบการแสดง ใน 10 เมืองใหญ่ทั่วประเทศการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ต่อยอดมาจากอัลบั้มชุดที่ 2 “IDOL1ST” (วางจำหน่ายเมื่อ 18 กุมภาพันธ์) ซึ่งมาพร้อมคอนเซ็ปต์สุดล้ำเหนือจินตนาการว่า "หากเมื่อ 3,000 ปีก่อนในชาติภพก่อน นากาจิมะ เคนโตะ ก็เป็นไอดอลเช่นกัน..."
โชว์ตระการตาที่โปรดิวซ์เอง พร้อมถ่ายทอดสายสัมพันธ์กับ "U:nity"เคนโตะ รับหน้าที่เป็นผู้โปรดิวซ์โชว์ด้วยตัวเองทั้งหมด โดยเปิดเวทีด้วยเครื่องแต่งกายลุคโบราณสุดวิจิตร ก่อนจะนำแฟน ๆ เข้าสู่โลกแห่งไอดอลผ่านบทเพลงฮิตมากมาย อาทิ:「最初はキュン！」 (Saisho wa Kyun!)「Waraigusa」 เพลงพิเศษที่แต่งโดย คิตานิ ทัตสึยะ (Tatsuya Kitani)「XTC」 เพลงไตเติลสุดร้อนแรง「Uni:verse」 เพลงปิดท้ายสุดซาบซึ้งที่เคนโตะและเหล่าแฟนคลับ "U:nity" ร่วมร้องไปด้วยกัน เพื่อถ่ายทอดความผูกพันที่ก้าวข้ามกาลเวลามานานกว่า 3,000 ปี
ครั้งแรกบนเวทีไฮไลต์สำคัญของคอนเสิร์ตรอบสุดท้าย คือการเปิดตัวบทเพลงใหม่ล่าสุด 「鬼事 (Onigoto)」 บนเวทีเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเพลงเปิด (OP) ของอนิเมะทีวีชื่อดัง "The Elusive Samurai" (逃げ上手の若君) ซีซัน 2 เพลงนี้ เคนโตะ ได้มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อร้องด้วยตนเอง ถ่ายทอดการต่อสู้เพื่อลิขิตชะตาชีวิตของตัวเอก โฮโจ โทคิยูกิ ผสมผสานกับดนตรีป๊อปอันเปล่งประกายและแข็งแกร่ง โดยเคนโตะได้ปรากฏตัวในชุดสไตล์ญี่ปุ่นสุดสง่างามแบบเดียวกับในมิวสิกวิดีโอ สร้างความฮือฮาและเสียงเชียร์ดังกึกก้องฮอลล์
นับตั้งแต่เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวในปี 2024 เคนโตะ นากาจิมะ ได้พิสูจน์ศักยภาพระดับอินเตอร์มาโดยตลอด ทั้งการขึ้นแสดงบนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลก Clockenflap ที่ฮ่องกง และการปล่อยผลงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไป เขาเตรียมเริ่มต้นเอเชียทัวร์เดี่ยวครั้งแรกภายใต้ชื่อ “IDOL1ST KENTY ASIA TOUR 2026” ซึ่งจะจัดขึ้นใน 3 เมืองใหญ่ของเอเชีย โดยมีกำหนดการมาเยือน "กรุงเทพฯ ประเทศไทย" ในวันที่ 5–6 กันยายนนี้ ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสความอลังการของโชว์ระดับคุณภาพอย่างใกล้ชิด
โดยในงานแถลงข่าว เคนโตะ ได้ส่งความรู้สึกถึงแฟน ๆ ทั่วโลกไว้ว่า: "ตอนที่ไปไทเปเมื่อปีที่แล้ว ผมได้รับความรักและพลังอันอบอุ่นจาก U:nity จากทั่วโลกอย่างเต็มเปี่ยม ปีนี้เรากำลังจะจัดทัวร์ใน 3 เมือง และผมตั้งใจจะตอบแทนทุกคนด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเดิม ผมอยากเป็นคนที่หมุนโลกใบนี้ด้วยความรักของผมเองครับ!"
หลังสร้างความประทับใจจากการปิดฉากทัวร์ในประเทศญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่ เคนโตะ นากาจิมะ เตรียมออกเดินทางสู่เอเชียกับทัวร์ “IDOL1ST KENTY ASIA TOUR 2026” โดยจะเดินทางไปพบแฟนๆ ที่ ไทเป กรุงเทพฯ และโซล เพื่อส่งมอบโชว์สุดพิเศษให้กับแฟนเพลงในแต่ละประเทศ
สำหรับแฟนๆ ชาวไทย เตรียมนับถอยหลัง เพราะเคนโตะ นากาจิมะ จะมาสร้างค่ำคืนสุดประทับใจอย่างใกล้ชิด ในวันที่ 5-6 กันยายนนี้ ณ SiamPic Hall ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน โดย Avalon Live พร้อมต้อนรับทุกคนสู่โชว์เต็มรูปแบบที่ไม่ควรพลาด บัตรเข้าชมยังเปิดจำหน่ายผ่าน ThaiTicketMajor แล้ววันนี้ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ช่องทางโซเชียลมีเดียของ AVALON LIVE ทุกช่องทาง
ชม Music Video 「鬼事」: https://youtu.be/wp_4AThBtCA
ฟังเพลงล่วงหน้าผ่านสตรีมมิ่ง: https://KentoNakajima.lnk.to/ONIGOTO