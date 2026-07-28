ดรามาประมูลเสื้อ “เนเน่ รอยัล” 1.5 แสนไม่มีจ่าย ช็อกทั้งงาน ก่อน “ผู้ใหญ่ใจดี” ยื่นมือช่วยจ่ายแทน

กลายเป็นกระแสดรามาเลยทีเดียว สำหรับกิจกรรมประมูลเสื้อของ “เนเน่ รอยัล” รัตติกานต์ อำลอย เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงจากเวที America’s Got Talent 2026 ในงาน “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อสมทบทุนเป็นค่าเดินทางไปแข่งขันในรอบต่อไป
โดยในงานมีกิจกรรมเปิดประมูลเสื้อตัวแรกของวง เริ่มต้นที่ราคา 2,000 บาท ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักจนราคาพุ่งไปถึง 50,000 บาท ระหว่างประมูลมีชายปริศนารายหนึ่งตะโกนเสนอราคาสูงลิ่วถึง 150,000 บาท ทำให้ผู้จัดงานประกาศจบการประมูลและมอบสิทธิ์ให้ทันที มีการเชิญชายคนดังกล่าวขึ้นเวทีเพื่อรับเสื้อ ถ่ายรูป และชำระเงิน ปรากฏว่าชายรายดังกล่าวมีท่าทีลุกลี้ลุกลน และไม่ยอมโอนเงินค่าเสื้อ จนต้องเชิญตัวไปคุยข้างเวที งานนี้คุณพ่อของน้องเนเน่ ได้เข้าไปเจรจาด้วยตัวเอง ก่อนจะยกมือบอกว่าไม่เป็นไร ไม่ติดใจเอาความ ก่อนนำเสื้อตัวเดิมไปประมูลใหม่อีกครั้ง ท้ายที่สุดผู้ชนะการประมูลตัวจริงรับไปในราคา 1 หมื่น
ขณะที่เพจ OZONE Band FC ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้า หลังมีคนเข้ามาถามถึงประเด็นนี้ โดยเผยว่าแม้คนประมูล 1.5 แสนไม่จ่ายเงิน แต่ได้มี “ผู้ใหญ่ใจดี” ไม่เปิดเผยนาม ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการออกเงินชำระแทนให้เต็มจำนวน 150,000 บาท