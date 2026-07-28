แดนเซอร์หนุ่ม "ชา ฮยอนซึง" ผู้รอดชีวิตจากลูคีเมีย หวนขึ้นเวทีคู่ "ซอนมี" อีกครั้ง แฟน ๆ ซึ้งใจหลังเห็นเจ้าตัวกลับมาแข็งแรง

ชา ฮยอนซึง นักเต้นและนักแสดงหนุ่ม กลับมาสร้างความประทับใจให้แฟน ๆ อีกครั้ง หลังปรากฏตัวบนเวที Waterbomb Seoul 2026 เคียงข้างซอนมี ในสภาพร่างกายแข็งแรง หลังผ่านการต่อสู้กับโรคลูคีเมียจนหายดี
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ซอนมีขึ้นแสดงบนเวที Global Stage กลางแจ้ง ภายในงาน Waterbomb Seoul 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่ KINTEX โดยเธอขนเพลงฮิตและโชว์หลากหลายรูปแบบมาเอาใจผู้ชม รวมถึงซิงเกิลใหม่ “Forever July”
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในช่วงเวลาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของงาน คือการปรากฏตัวของชา ฮยอนซึง นักเต้นคู่ใจที่ร่วมงานกับซอนมีมาอย่างยาวนาน เขาขึ้นเวทีแสดงร่วมกับนักร้องสาว พร้อมถ่ายทอดเคมีอันแข็งแกร่งและการประสานงานที่ลงตัว จนช่วยปลุกบรรยากาศภายในงานให้ร้อนแรงยิ่งขึ้น
หลังจบการแสดง บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ Waterbomb ได้เผยแพร่คลิปโชว์ดังกล่าว พร้อมข้อความว่า “นี่แหละ! กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง! เวที Waterbomb ของซอนมี X ชา ฮยอนซึง” ก่อนที่คลิปจะได้รับเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟน ๆ
ชา ฮยอนซึงเคยเปิดเผยเมื่อปีที่แล้วว่า เขากำลังต่อสู้กับโรคลูคีเมีย ก่อนประกาศเมื่อเดือนธันวาคมว่าอาการป่วยหายดีแล้ว ท่ามกลางกำลังใจจากแฟน ๆ จำนวนมาก
ในเวลานั้น เขากล่าวด้วยความรู้สึกขอบคุณว่า “การต่อสู้ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด ในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดจบแล้ว”
หลังจากนั้น ชา ฮยอนซึงได้เผยให้เห็นการกลับมาใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งการฝึกชกมวยและการเดินหน้าทำงานด้านการแสดงอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการปรากฏตัวบนเวที Waterbomb ครั้งนี้ เจ้าตัวแสดงให้เห็นถึงรูปร่างที่ฟิตแข็งแรง รวมถึงพลังในการเต้นที่เต็มเปี่ยม ถือเป็นภาพสะท้อนถึงการฟื้นตัวและสุขภาพที่กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
ชา ฮยอนซึงเป็นนักเต้นคู่หลักของซอนมีมาตั้งแต่ช่วงที่เธอเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยเพลง “24 Hours” ก่อนจะขยายเส้นทางอาชีพเข้าสู่วงการแสดง
เขาเคยปรากฏตัวในซีรีส์ Netflix เรื่อง Celebrity และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากรายการวาไรตี้ชื่อดัง ทั้ง Single’s Inferno และ Physical: 100
ด้านซอนมีเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ “Forever July” พร้อมเดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์ “ราชินีแห่งฤดูร้อน” ของวงการเคป๊อปอย่างต่อเนื่อง