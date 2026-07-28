อย่างโหด! เบื้องหลังโปรแกรมลดน้ำหนัก “ณเดชน์” สังเวยตัวเองปั้นหุ่นเป็นนักโทษ! (คลิป)

สลัดภาพพระเอกอบอุ่นไปจนหมดสิ้น สำหรับซุป’ตาร์หนุ่ม “ณเดชน์ คูกิมิยะ”กับผลงานล่าสุดที่ทำเอาแฟนๆ ต้องร้องว้าวในภาพยนตร์เรื่อง “คนเดือด ทวงแค้น” ซึ่งครั้งนี้เจ้าตัวขอพลิกบทบาทครั้งสำคัญมาสวมวิญญาณเป็น “ไอ้หนุ่ม” นักทวงหนี้สุดโหดมาดเข้มที่พร้อมชนทุกความแค้น
ความน่าสนใจไม่ได้มีเพียงแค่การแสดงที่สมจริงเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “ความทุ่มเททางร่างกาย” ที่เรียกได้ว่ายอมแลกเพื่อให้ได้สมจริงที่สุด โดย “พี่กู้” ผู้จัดการส่วนตัว ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังความทุ่มเทนี้ว่า ณเดชน์ยอมตัดทั้งสารอาหารและจำกัดน้ำอย่างหนักตลอดช่วงการถ่ายทำ เพื่อสร้างรูปร่างที่ซูบผอม แห้งเกร็ง และมีเส้นเลือดปูดขึ้นชัดเจน ซึ่งเป็นลักษณะกล้ามเนื้อของคนที่ใช้ร่างกายหนักแต่ขาดสารอาหาร ไม่ใช่หุ่นฟิตแน่นจากการเข้ายิมเหมือนนักกีฬา เพื่อให้สะท้อนความเป็นมนุษย์ที่ผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างหนักหน่วง
เบื้องหลังการปั้นหุ่นสุดวิกฤตนี้ ณเดชน์ต้องจำกัดการกินอย่างเคร่งครัด โดยในหนึ่งวันทานเพียง ไข่ต้ม 4 ฟอง และ ดื่มน้ำเพียง 250 มิลลิลิตร (แค่น้ำขวดเล็ก 1 ขวดเท่านั้น) พร้อมทั้งโหมออกกำลังกายอย่างหนัก และตัดแป้งกับคาร์โบไฮเดรตออกทั้งหมดต่อเนื่องถึง 2 สัปดาห์ เพื่อให้ได้ภาพโหมดร่างกายแห้งขีดสุดตามที่บทต้องการ
อย่างไรก็ตาม เทคนิคการงดน้ำเพื่อดันให้กล้ามเนื้อและเส้นเลือดเด่นชัดนี้ ถือเป็นวิธีเฉพาะทางที่กลุ่มนักเพาะกายมักใช้เพียงช่วงสั้นๆ ก่อนขึ้นเวทีประกวดเท่านั้น ไม่ใช่วิธีการลดน้ำหนักแบบปกติ และไม่แนะนำให้ทำตามในชีวิตประจำวัน
ความใจถึงและความตั้งใจจริงในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้แฟนๆ ทึ่งในสปิริตการทำงานของเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ณเดชน์ทลายขีดจำกัดด้านการแสดงของตัวเองได้อย่างงดงาม