ขุดคลิปตลกฉาว! ดาราดัง "เจสัน อเล็กซานเดอร์" จับหน้าอกสาววัย 17 ก่อนออกมาขอโทษ

เจสัน อเล็กซานเดอร์ ขอโทษคอร์ตนีย์ สต็อดเดน หลังคลิปเก่าถูกขุด ขณะอีกฝ่ายยังเป็นผู้เยาว์
เจสัน อเล็กซานเดอร์ นักแสดงจากซีรีส์ Seinfeld ออกแถลงการณ์ขอโทษคอร์ตนีย์ สต็อดเดน หลังเธอนำภาพจากคลิปตลกของเว็บไซต์ Funny or Die เมื่อปี 2012 กลับมาเผยแพร่ พร้อมระบุว่าขณะถ่ายทำเธอมีอายุเพียง 17 ปี
ในคลิปดังกล่าว อเล็กซานเดอร์นำโทรศัพท์มือถือไปถูบริเวณหน้าอกของสต็อดเดนหลายครั้ง พร้อมเล่นมุกว่า ในศีรษะของเธอ “ไม่มีสัญญาณ” แต่บริเวณหน้าอกกลับ “มีสัญญาณมากมาย” ก่อนพูดพาดพิงเชิงเพศว่า เมื่อเธออายุครบ 18 ปี เขาอยากพาเธอไปหลังโซฟา
สต็อดเดนกล่าวว่า ยิ่งอายุมากขึ้น เธอยิ่งรู้สึกยากที่จะเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยชี้ว่าเธอยังเป็นผู้เยาว์ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการตัดสินใจเข้าร่วมงาน และสัญญาทั้งหมดถูกลงนามโดยผู้ใหญ่
เธอยังเปิดเผยว่า รายได้จากงานดังกล่าวถูกจ่ายให้ดั๊ก ฮัทชิสัน อดีตสามีของเธอ พร้อมระบุว่า ในห้องถ่ายทำวันนั้นเธอเป็น “เด็กเพียงคนเดียวในห้อง” และเมื่อมองย้อนกลับไป เธอไม่ได้เห็นมุกตลก แต่เห็นเด็กสาววัย 17 ปีที่ร่างกายถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องตลกสำหรับผู้ใหญ่
หลังเรื่องดังกล่าวกลายเป็นกระแส อเล็กซานเดอร์ยอมรับว่า การแสดงในคลิปไม่เหมาะสม พร้อมกล่าวว่าเขาเสียใจอย่างแท้จริง และขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับสต็อดเดน
ต่อมา สต็อดเดนเปิดเผยว่า อเล็กซานเดอร์ได้บริจาคหรือมอบของขวัญให้แก่องค์กร Unchained At Last ซึ่งรณรงค์ยุติการแต่งงานในวัยเด็ก โดยเธอกล่าวขอบคุณที่เขาเลือกเปลี่ยนคำขอโทษให้กลายเป็นการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม
สต็อดเดนย้ำว่า การรับผิดชอบไม่ใช่การลงโทษบุคคลต่อหน้าสาธารณชน แต่คือการยอมรับความเสียหายและลงมือช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลง พร้อมเชิญชวนผู้ติดตามร่วมสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเพื่อยุติการแต่งงานในวัยเด็กและคุ้มครองเยาวชนในสหรัฐฯ