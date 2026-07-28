“ถ้าฉันเขียนบทส่วนไหนของเรื่องนี้ คงรู้สึกอับอาย” ผู้แปลหนังสือ The Odyssey จวกหนังฟอร์มยักษ์ของ "คริสโตเฟอร์ โนแลน"

นักวิชาการคลาสสิกเจ้าของฉบับแปลมหากาพย์โฮเมอร์ ซึ่งเคยได้รับคำชื่นชมจากโนแลน วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ว่าโอ่อ่าแต่ฉาบฉวย ขาดทั้งมิติทางจิตวิทยา อารมณ์ การเมือง และจริยธรรม พร้อมระบุว่า “ไม่มีสิ่งใดที่หนังพยายามพูดออกมาได้อย่างน่าเชื่อถือ”
เอมิลี วิลสัน นักวิชาการด้านวรรณกรรมคลาสสิก ผู้แปลมหากาพย์ The Odyssey ของโฮเมอร์เป็นภาษาอังกฤษฉบับปี 2017 ซึ่งคริสโตเฟอร์ โนแลนเคยอ้างถึงระหว่างการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของเขา ออกมาวิพากษ์หนังเรื่องดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยระบุว่าภาพยนตร์ “ไม่มีสิ่งใดจะพูดออกมาได้อย่างน่าเชื่อถือ” และ “ขาดความลุ่มลึกทั้งในเชิงจิตวิทยา อารมณ์ การเมือง และจริยธรรม”
ในบทความวิจารณ์ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร London Review of Books วิลสันเขียนว่า เดิมทีเธอหวังว่าความสนใจของโนแลนที่มีต่อประเด็นสำคัญในมหากาพย์ของโฮเมอร์ จะผลักดันให้ผู้กำกับรายนี้ก้าวไปสู่ระดับความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น และสามารถสร้างตัวละครที่มีชีวิตและน่าเชื่อถือมากกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น
“ฉันเคยหวังว่าความสอดคล้องระหว่างโนแลนกับประเด็นแบบโฮเมอร์เหล่านี้ จะผลักดันให้เขาก้าวไปสู่ระดับความสร้างสรรค์ใหม่ และทำให้เขาสามารถสร้างตัวละครที่น่าเชื่อถือมากขึ้นได้” วิลสันระบุ
“แต่ The Odyssey ยังคงเต็มไปด้วยส่วนผสมแบบเดิมของเขา นั่นคือความโอ่อ่าใหญ่โตควบคู่กับความฉาบฉวย มุมมองของหนังสับสนเกินไป ขณะที่ตัวละครก็ไม่ได้รับการพัฒนามากพอ จนไม่สามารถนำเสนอแนวคิดใหญ่ตามที่หนังดูเหมือนจะให้คำมั่นไว้ได้ แม้ว่าหนังจะถ่ายทอดเสียงระเบิดครั้งใหญ่และยักษ์ตัวใหญ่ได้ดีมากก็ตาม”
วิลสันวิจารณ์ต่อไปว่า ภาพยนตร์ของโนแลนขาดองค์ประกอบสำคัญหลายประการที่ทำให้ต้นฉบับของโฮเมอร์กลายเป็นวรรณกรรมยิ่งใหญ่
“The Odyssey ของโนแลนขาดองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้บทประพันธ์ต้นฉบับยอดเยี่ยม หนังไม่มีสิ่งใดที่พูดถึงเวลา ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ หรือสงครามได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางกลับบ้านอย่างสง่างามของนักรบคนหนึ่ง กับชีวิตของครอบครัว ศัตรู สหาย เพื่อน และเพื่อนบ้านของเขา”
เธอยังกล่าวว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ “ขาดความลุ่มลึกทางจิตวิทยา อารมณ์ การเมือง และจริยธรรม” ขณะที่โครงสร้างการเล่าเรื่องมีลักษณะเหมือนลูกเล่นมากกว่าจะเกิดจากความจำเป็นของเนื้อหา
“บทเขียนย่ำแย่อย่างมาก ไม่มีตัวละครใดมีแรงจูงใจที่น่าเชื่อถือสำหรับการกระทำหรือคำพูดของตัวเอง ไม่มีฉากเพศสัมพันธ์ และอาหารทุกอย่างในเรื่องก็ดูน่ากินน้อยมาก” วิลสันเขียนประชดประชัน
นักวิชาการรายนี้ยังกล่าวถึงความชื่นชอบของโนแลนที่มีต่อประโยคเปิดฉบับแปลของเธอ ซึ่งขึ้นต้นว่า “จงเล่าเรื่องของชายผู้ซับซ้อนให้ฉันฟัง” หรือ “Tell me about a complicated man”
อย่างไรก็ตาม วิลสันระบุอย่างตรงไปตรงมาว่า “ถ้าฉันเป็นคนเขียนบทส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ ฉันคงรู้สึกอับอาย”
วิลสัน ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาและศาสตราจารย์ด้านคลาสสิกศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ยังวิจารณ์ภาพยนตร์เพิ่มเติมระหว่างให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ว่า หนังไม่สามารถสร้างความรู้สึกร่วมให้แก่เธอได้แม้แต่น้อย
“ในด้านอารมณ์ หนังเรื่องนี้เข้าไม่ถึงฉันเลย ซึ่งฉันคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า เมื่อเทียบกับโฮเมอร์แล้ว มันไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาอย่างดีนัก”
เธอกล่าวว่า ตัวละครในภาพยนตร์ไม่มีความลึกซึ้งแบบเดียวกับตัวละครในบทประพันธ์ของโฮเมอร์ จนทำให้ผู้ชมอาจไม่สามารถรู้สึกผูกพันกับชะตากรรมของโอดิสซีอุสได้
“ฉันรู้สึกว่า ‘ฉันจำเป็นต้องสนใจจริง ๆ หรือว่าผู้ชายคนนี้จะกลับไปหาภรรยาได้หรือไม่’ เพราะหนังยังไม่ได้ให้เหตุผลอะไรแก่ฉันเลยว่าทำไมฉันจึงควรใส่ใจเขา”
อย่างไรก็ตาม แม้จะวิจารณ์ตัวภาพยนตร์อย่างหนัก วิลสันก็ยอมรับว่า The Odyssey ของโนแลนกำลังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้วรรณกรรมกรีกโบราณในวงกว้าง รวมถึงช่วยกระตุ้นความสนใจต่อการชมภาพยนตร์ในโรง
เธอกล่าวว่า การเข้าฉายของ The Odyssey ยังคงถือเป็นเหตุการณ์ที่ควรเฉลิมฉลอง เพราะมหากาพย์เรื่องนี้กำลังนำผู้ชมกลับเข้าสู่โรงภาพยนตร์ ขณะเดียวกัน หนังสือแปล The Odyssey หลายฉบับ รวมถึงฉบับของเธอเอง ก็กำลังขายดีจนถูกหยิบออกจากชั้นหนังสืออย่างรวดเร็ว
วิลสันยังแสดงความหวังว่า ความสำเร็จของภาพยนตร์อาจช่วยโน้มน้าวผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางแห่งไม่ให้ตัดลดภาควิชาวรรณกรรม ภาษา และประวัติศาสตร์
“โนแลนกำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปกลับมาอ่านหนังสืออีกครั้ง และฉันรู้สึกขอบคุณเขาในเรื่องนั้น” วิลสันกล่าว