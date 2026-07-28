“บ่าววี” สุดปลื้ม เลื่อนยศเรืออากาศเอก ให้พ่อติดยศให้ พร้อมมอบเงินเกือบ 5 หมื่นช่วยเหลือสังคม

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจของนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตขวัญใจชาวใต้ “บ่าววี อาร์สยาม” หรือ เรืออากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า ที่ล่าสุดได้โพสต์ข่าวดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Baowee Rsiam หลังได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น เรืออากาศเอก ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569
ภายในโพสต์ เผยภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นขณะที่คุณพ่อเป็นผู้ประดับยศใหม่ให้ด้วยตัวเอง เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิต พร้อมข้อความระบุว่า
“คุณพ่อคือที่สุด..ของชีวิต #ให้คุณพ่อติดยศให้ เลื่อนเป็น .. เรืออากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า ขอบคุณผู้บังคับบัญชา ทุกลำดับชั้น ขอบคุณทุกกำลังใจ”
นอกจากนี้ บ่าววี ยัง มอบเงินให้มัสยิดใกล้บ้านอีก 9 มัสยิด มัสยิดละ 2 พันบาท มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอีก 30 ทุน ทุนละ 1 พันบาท เผยมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือสังคม โดยเป็นงบของตัวเอง จะไม่ลืมสังคมที่เติบโตมา ด้วยหัวใจที่เป็นผู้ให้ที่มีความสุข รวมทั้งได้ขอบคุณทุกคนที่รักและดูแลกันในวันที่ยังอยู่