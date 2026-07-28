ไทม์ไลน์แตก! ช่อง 7HD ปล่อยโปสเตอร์ปริศนา จุดกระแสโซเชียลแห่ถอดรหัสกันสนั่น

ฮือฮาทั้งไทม์ไลน์! ช่อง 7HD ปล่อยโปสเตอร์ปริศนา ขึ้นข้อความ “เร็ว ๆ นี้” เผยภาพบุคคลนั่งโต๊ะล้อมวงคุย ทำชาวโซเชียลแห่เดาสนั่น การจับตาความร่วมมือระหว่างสสส. ช่อง 7HD และ เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป
สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อช่อง 7HD ปล่อยโปสเตอร์ปริศนาพร้อมข้อความ “เร็ว ๆ นี้” เผยภาพบุคคลปริศนานั่งล้อมวงสนทนา โดยมีโลโก้ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ช่อง 7HD และ เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป พร้อมแคปชันสั้น ๆ “ความอร่อยวันนี้ ต้องแลกกับอะไรในอนาคต รอติดตามเร็ว ๆ นี้” งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลต่างแชร์ ร่วมคอมเมนต์ถอดรหัสกันอย่างคึกคัก พูดถึงกันสนั่นว่าเมกะโปรเจกต์ลับชิ้นนี้คืออะไรกันแน่
แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของโปรเจกต์ แต่เพียงองค์กระกอบในโปสเตอร์ก็สามารถจุดกระแสการคาดเดาได้ทันที หลายคนจับตา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการรวมตัวของทั้งสามองค์กรอาจเป็นสัญญาณของความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะสร้างสีสันให้วงการโทรทัศน์
หากกล่าวถึงทั้ง 3 องค์กร ต่างมีผลงานโดดเด่นในบทบาทของตนเอง โดย สสส. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย และเดินหน้าผลักดันคอนเทนต์สร้างสรรค์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพกับประชาชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ช่อง 7HD เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศมายาวนาน ส่วน เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป ภายใต้การนำของ หนุ่ม-กิติกร เพ็ญโรจน์ ผู้ได้รับการยอมรับในฐานะเจ้าพ่อเรียลลิตีและ King of Food Content ที่สร้างปรากฏการณ์รายการอาหารและการแข่งขันโด่งดังครองใจผู้ชมมาแล้วมากมาย
เมื่อทั้งสามชื่อมาปรากฏอยู่บนโปสเตอร์เดียวกัน จึงยิ่งทำให้กระแสคาดเดาร้อนแรงขึ้น หลายคนตั้งคำถามว่าจะเป็นรายการใหม่ที่เกี่ยวกับอาหาร การแข่งขัน หรือคอนเทนต์สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่ผสานความบันเทิงเข้ากับแนวคิดด้านสุขภาพ
คำตอบทั้งหมดคงต้องรอการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่ที่แน่ ๆ โปสเตอร์ใบแรกสามารถสร้างแรงกระเพื่อมบนโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ถูกจับตามอง และหลายคนปักหมุดตัวหนา ๆ
รอติดตาม ว่า “ความอร่อยวันนี้ ต้องแลกกับอะไรในอนาคต” จะนำไปสู่เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ของ สสส. ช่อง 7HD และ เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป ในเร็ว ๆ นี้ ทางหน้าจอช่อง 7HD กด 35
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