“LA PLANTE” เมื่อนิยามบิสโทรแบบปารีเซียง มาบรรจบกันในบรรยากาศสบาย ๆ ใจกลางสุขุมวิท 31

บ่อยครั้งที่ภาพจำของ “อาหารฝรั่งเศส” มักผูกติดอยู่กับความหรูหราแบบ Fine Dining และมื้อพิเศษที่ต้องแต่งตัวจัดเต็ม ทว่า LA PLANTE (ลาพล็อง) ร้านอาหารสไตล์ Classic French Bistro ในซอยสุขุมวิท 31 ได้เปลี่ยนมุมมองใหม่จากเดิมที่ผู้คนมองว่า อาหารฝรั่งเศสเป็นมื้อแห่งการเข้าสังคมและการเฉลิมฉลอง ผ่านการตีความในบรรยากาศ Parisian Bistro หรือที่ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า “Joie de vivre” (ความสุขที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่) ที่ผสมผสานความชิคของเมืองเข้ากับความอบอุ่นเป็นกันเอง เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับอาหารฝรั่งเศสที่รับประทานได้ในทุกโอกาส ด้วยความเชื่อที่ว่าความคลาสสิก ไม่จำเป็นต้องสร้างระยะห่าง หากแต่อยู่ร่วมกับความเรียบง่ายและความอบอุ่นได้อย่างลงตัว
จากแพสชันสู่การตีความความคลาสสิกในบริบทใหม่
LA PLANTE เกิดจากความหลงใหลในเสน่ห์ของอาหารฝรั่งเศสแท้ของเจ้าของร้านและหุ้นส่วน ที่ต่างก็เห็นตรงกันว่า อาหารฝรั่งเศสสไตล์คลาสสิกในกรุงเทพฯ ยังมีให้เลือกไม่มาก และหลายร้านยังมีภาพลักษณ์ที่ดูเป็นทางการจนผู้คนอาจรู้สึกเข้าถึงยากไปสักหน่อย LA PLANTE จึงเริ่มต้นจากความรู้สึกที่ว่า อาหารฝรั่งเศสไม่จำเป็นต้องรอโอกาสพิเศษ ไม่ต้องมีขั้นตอน ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเนี้ยบเสมอไป ตรงกันข้ามเขาอยากให้ LA PLANTE เป็นร้านสไตล์ Cozy ที่ใคร ๆ ก็สามารถแวะเข้ามานั่งกินอาหารฝรั่งเศสแบบคลาสสิก จิบไวน์สักแก้ว หรือมาได้บ่อย ๆ จนกลายเป็นร้านโปรดของคุณ ทั้งยังผสมผสานจิตวิญญาณของความเป็นอาหารฝรั่งเศสแนวคลาสสิกแท้ ๆ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบคุณภาพ การปรุงอย่างประณีตตามวิถีแบบ Classic French และคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของรสชาติแบบดั้งเดิม
จากความตั้งใจที่เรียบง่ายแต่ใส่ใจทุกรายละเอียด ทำให้ LA PLANTE สะท้อนนิยามของอาหารฝรั่งเศส ที่ผสมผสานความสุนทรีย์เข้ากับ วิถีชีวิตและเคารพต่อแก่นแท้ของอาหารฝรั่งเศส ตั้งแต่การคัดเลือกวัตุดิบอย่างพิถีพิถัน เทคนิคการปรุง เพื่อถ่ายทอดรสชาติแบบ Classic French ได้อย่างซื่อตรง
French Wine House with Homey Touch ความอบอุ่นที่ชวนให้เวลาเดินช้าลง
เมื่อก้าวเข้าสู่ LA PLANTE คุณจะสัมผัสได้ถึงการหลอมรวมเสน่ห์แบบ French Bistro เข้ากับความอบอุ่นแบบ Homey ได้อย่างลงตัว การตกแต่งร้านที่เลือกใช้เก้าอี้ไม้สีธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ผนังปูนเปลือยดิบเท่ และแสงไฟวอร์มโทน (Warm Tone) ที่สาดส่องอย่างนุ่มนวล มอบมิติที่ดูคลาสสิกทว่าเรียบง่ายแบบพอดี จุดเด่นของร้านอยู่ที่ผนังโค้งด้านหลังที่จัดแสดงไวน์ (Wines) หลากหลายฉลากอย่างเป็นระเบียบ ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและหัวใจของบรรยากาศแบบ French Wine House ที่ชวนให้ผู้คนเอนหลัง จิบไวน์ ผ่อนคลายกับมื้ออาหารตรงหน้า และปล่อยให้บทสนทนาลื่นไหลไปพร้อมกับบรรยากาศอย่างไม่ต้องรีบร้อน