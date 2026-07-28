“นก อุษณีย์” เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอ “ม่วย นิธิตรา” แต่งงานสุดโรแมนติกกลางเทศกาลดอกไม้ไฟ ประเทศญี่ปุ่น

คบหากันมากว่า 2 ปี แล้วสำหรับคู่รักเกิร์ลเลิฟ นักแสดงสาว “นก อุษณีย์ วัฒฐานะ” และผู้ประกาศข่าวสาว “ม่วย นิธิตรา เชาว์พยัคฆ์” โดยล่าสุดนกได้โพสต์คลิปไปเที่ยวงานเทศกาลดอกไม้ไฟ ริมแม่น้ำสุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ยืนชมวิวริมแม่น้ำยามค่ำคืน นกก็ทำเซอร์ไพรส์ม่วย ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงาน พร้อมแคปชัน “She said yes 🥰”
ม่วย : ดอกไม้ไฟตระการตามากๆ
นก : บรรยากาศดีแบบนี้ขอแต่งงานเลยได้ไหมคะ ขอแต่งงานตรงนี้เลยได้ไหมคะ ถึงแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรากำลังจะแต่งงานกัน แต่ยังไม่ได้ขออย่างเป็นทางการเลย อยากให้เราสองคนได้มีโมเมนต์นี้ แต่งงานกันนะคะ (ลงไปคุกเข่า) ไม่ตอบเหรอ
ม่วย : แต่งค่ะ รักที่รักค่ะ (น้ำตาไหล)