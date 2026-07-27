“คำคมล้นงาน” ทอล์กโชว์ “ครั้งแรก” ในรอบ 33 ปี ของดีเจพี่อ้อย นภาพร พี่สาวผู้ฮีลใจ “DJ. P’AOY ONE STAND UP EMPATHY” ส. 12 ก.ย. 69

นานแค่ไหน..ที่คุณแคร์ใคร “มากกว่าใจตัวเอง ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปีบนเส้นทางวิทยุของ “ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล” ใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลอดภัยรับฟังปัญหาหัวใจของใครหลายคน วันนี้ขอชวนทุกคนกลับมาฟังหัวใจตัวเอง ใน “DJ. P’AOY ONE STAND UP EMPATHY” “ใจเขา” แล้ว “ใจเรา” ล่ะ” ทอล์กโชว์ ครั้งแรกของ “ดีเจพี่อ้อย นภาพร ก้าวเดี่ยวจับไมค์ ที่ไม่ได้ COMEDY เหมือนใครๆ แต่มี EMPATHY ให้ทุกหัวใจที่มาเจอกันในงานนี้แน่นอน วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 ที่ สยามพิฆฮอลล์ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน รอบ 13.00 น.
ดีเจพี่อ้อย กล่าวถึงทอล์กโชว์ครั้งนี้ว่า “พี่อ้อยให้คำนิยาม ONE STAND UP EMPATHY ครั้งนี้ว่า“ใจเขา แล้วใจเราล่ะ?” อย่างที่พี่อ้อยเคยพูดว่า “การฟังเพลงคือการคุยกับตัวเองรูปแบบหนึ่ง” ทอล์กโชว์นี้ก็เหมือนกัน อยากชวนทุกคนมานั่งฟังไปพร้อมกับการคุยกับใจตัวเอง ว่าวันนี้เราแคร์ใจใคร จนลืมหัวใจตัวเองหรือเปล่า เวทีนี้จะเป็นเวทีที่พี่อ้อยพูดถึงเคสความรักแบบเข้มข้นที่สุด มีหลายพาร์ทให้ได้ Empathy ไปด้วยกัน อย่างพาร์ทแขกรับเชิญคนสำคัญที่พี่อ้อยคัดมาแล้วว่าเค้าคือคนที่เราเคยอยากเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังมากที่สุด จะมาช่วยตอบคำถามแทนเสียงในหัวกับพี่อ้อย พาร์ทเพลงประกอบชีวิตที่คนทุกคนจะมีเพลงประกอบชีวิตในแต่ละช่วง ที่เราชอบพูดว่าทำ MV จริง ๆ แล้วมันเป็นเพลงที่บอกความเป็นตัวเรามากที่สุด และคนที่จะขึ้นมาร้องเพลงประกอบชีวิตจะเป็นใคร อยากให้รอดูกันวันนั้น”
“นอกจากนี้หน้างานยังมี Empathy Exhibition บูธกิจกรรมที่แบ่งโซนให้เราได้คุยกับใจตัวเอง อย่าง โซนคำคม รวบรวมคำคมจี๊ดใจตลอด 33 ปี ให้ทุกคนได้มากระชากสติแบบคำคมไม่ช่วยอะไร ถ้าสักแต่โดนใจแต่ไม่ได้ทำ โซน สุขก็เล่า…เศร้าก็ฟ้อง พื้นที่ปลอดภัยที่เปิดให้เล่าเรื่องราวสุขหรือทุกข์ หรือส่งคำถามมาให้พี่อ้อยบนเวที พร้อมลุ้นของรางวัล ถุงกู้ใจ ที่ในนั้นจะประกอบไปด้วย สติ๊กเกอร์คำคม , happy stone ,รวมถึงเสื้อยืดสกีนคำคม ฯลฯ ที่พิถีพิถันทำกันมาให้ลุ้นให้ร่วมสนุกในโซนนี้ได้เลย งานนี้ใครที่ซื้อบัตรมานั่งฟังกันใกล้ๆ ในฮอลล์พี่อ้อย ยังมี Fan Benefit มากมาย ใครอยากเติมพี่อ้อย รับกอดอุ่นๆ พร้อม ผ้าห่มกอดทำให้รอดจากทุกความเหนื่อย ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เลือกที่นั่งที่เราได้ส่งพลังถึงกัน แล้วมาเจอกันนะคะ”
แล้วอย่าลืมกดบัตรมานั่งฟังด้วยกันใกล้ๆ ใน “DJ. P’AOY ONE STAND UP EMPATHY” เริ่มจำหน่ายบัตร วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง บัตรราคา ราคา 3,000 / 2,500 / 2,200 / 1,500 / 1,200 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #DJPAoyOneStandUpEmpathy #DJPAoy #ATIME