เจอตัวคนโพสต์แล้ว! ทำ “โบว์ เมลดา” ทัวร์ลงแบบงงๆ แค่ไม่ฟอลโลว์ “ลิซ่า”

เรื่องวุ่นๆ ในงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า” ใช่จะมีแต่เรื่องสาดน้ำใส่กันเท่านั้น เพราะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ถกเถียงกันในแพลตฟอร์ม X เกี่ยวกับเรื่องของ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล”ที่แน่นอนทุกคนยินดีและปลื้มใจได้เห็นลิซ่ามาร่วมงานแต่งงานระดับชาติของ “ณเดชน์-ญาญ่า” ที่บอกเลยว่าเป็นกันเอง แขกทุกคนที่ไปร่วมงานต่างให้พื้นที่แก่ซุป'ตาร์สาวระดับโกลบอลคนนี้
แต่ก็ไม่วายมีคนไปจับผิด เพราะนอกจากจะมีคนเข้าไปขอถ่ายรูปกับ “ลิซ่า” ก็ไม่แปลกใจ คนดังระดับเอลิสต์ของเมืองไทยก็ถ่ายด้วย แต่ที่กลายเป็นประเด็นจนเกิดการถกเถียงว่ามีดาราบางคน ที่ไม่ฟอลโลว์ “ลิซ่า” แต่ฟอลโลว์อีก 3 สาวสมาชิก “แบล็กพิงก์” ในที่สุดหวยก็มาออกที่ “โบว์ เมลดา สุศรี” ที่ทัวร์มาลงแบบงงๆ จากที่ชาวเน็ตโพสต์ว่า “ถึงว่า รีแอ็กตอนลิซ่าเดินเข้ามาในงานถึงเป็นงั้น” จากนั้นก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันประมาณว่า
“ในวง BLACKPINK ก็มีแค่ 4 คน แต่กลับเลือกที่จะไม่ตามแค่คนเดียวในวงซึ่งเป็นคนชาติเดียวกัน โดนแบบนี้คุณจะไปบังคับไม่ให้แฟนคลับบางคนรู้สึกแย่ก็คงไม่ได้ แต่เดี้ยวมันก็ผ่านไปค่ะใครจะมานั่งนอยด์ได้นานเกินสองวันเพราะลิซ่ามีงานใหม่ๆ มาให้ดูตลอด”
รวมไปถึงทัวร์ไปลงในไอจีของโบว์กันยกใหญ่ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ว่าเธอไม่ฟอลฯ เมนฉัน ฉันขออนุญาตอันฟอลฯ เธอนะ จนชาวโซเซียลบางคนถึงกับออกปากว่า ปสด.(ประสาทแดx) แค่ฟอลฯ หรือไม่ฟอลฯ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ทำไมจะต้องฟอลฯ เหมือนที่คนอื่นฟอลฯ ด้วย จนโยงไปถึงเหตุการณ์ที่ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ไปออกงานบลูการีที่มี “ลิซ่า” ไปด้วยนั้น ก็กล่าวหาว่าใหม่เบะปากใส่ลิซ่า ซึ่งในคลิปไม่มีอะไรเลย
ผ่านไปไม่กี่วัน ต้นเหตุของข้อความ ที่ฟอลโลว์แค่ 3 ไม่ฟอลโลว์ 1 คน ก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษ “โบว์ เมลลดา” ว่า
“ดิฉันมาสารภาพผิด ดิฉันคือจุดเริ่มต้นความประสาทแดxนี้เองค่ะ ดิฉันคือมนุษย์คนแรกของโลกที่ค้นพบว่าโบว์ฟอลฯ เมมเกาหลี 3 คน แต่ไม่ฟอลฯ ลิซ่า และเป็นมนุษย์คนแรกของโลก ที่ได้ทำการแคปลงมาโพสต์ลงทวีต ก่อให้เกิดดรามาใหญ่โตลากยาวมาตั้งแต่วันที่ 19 จนถึงปัจจุบัน
โปรดอย่าด่าลิลลี่อีกเลย โปรดด่าดิฉันแต่เพียงผู้เดียว
ดิฉันไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ กับการกระทำอันประสาทแดกในครั้งนี้ ดิฉันทำไปด้วยความตั้งใจจริง และเป็นการกระทำที่ขาดสมอง
กราบขออภัยลิลลี่ ที่ทำให้โดนเข้าใจผิดในครั้งนี้และโดนด่าจากสาธารณชน ตกเป็นจำเลยสังคมโดยมิได้กระทำผิดอันใดและกราบขออภัยคุณโบว์ที่ดิฉันไปส่องโปรไฟล์ไอจีและทำการแคปมาโพสต์ทวีต เพียงทวีตเดียวของดิฉัน ทำให้มีผู้คนจำนวนมากไปใช้ถ้อยคำหยาบคายมากมายในไอจีคุณโบว์ และขอโทษแฟนคลับคุณโบว์ที่ทำให้ศิลปินที่คุณรักต้องตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้ กราบขออภัยด้วยใจจริง และสุดท้ายกราบขออภัยรูบี้ที่ทำให้แฟนด้อมเสื่อมเสีย”
และอีกหนึ่งแอ็กเคานต์เจ้าของประโยค “ถึงว่า รีแอ็กตอนลิซ่าเดินเข้างานถึงเป็นงั้น” และคอมเมนต์ที่บอกว่า “ดูคลิปที่ลิซ่าเดินเข้างาน ทุกคนดูตื่นเต้น แต่รีแอ็กดาราคนนั้นคือ... เลยคิดว่าชีไม่ชอบลิซ่าป่าววะ พอเห็นว่าไม่ได้ฟอลเลยอ่ออ”
“อยากชี้แจงว่าเราไม่ใช่เมนคุณลิซ่าค่ะ และที่พิมพ์ไปแบบนั้นเพราะก่อนหน้านี้เราเห็นคลิปที่ทุกคนดูตื่นเต้นที่คุณลิซ่าเดินเข้ามาในงาน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะตื่นเต้น เราเลยเกิดความสงสัยในใจว่าเขาอาจจะไม่ได้ชื่นชอบ จึงไม่ได้ตื่นเต้น
จนมาเห็นทวีตนี้เรื่องการฟอลฯ 3 คน ไม่ฟอลฯ 1 คน OT3 จึงทำให้เรานึกย้อนไปถึงคลิปที่เราเห็นผ่านตา และทำให้ยิ่งคิดมั่นใจกับตัวเองว่า เขาคงจะไม่ได้ชื่นชอบจริงๆ เลยไม่ได้ฟอลโลว์ IG ทำให้โควตไปแบบนั้น ตามความคิดเห็นส่วนตัว
หลังจากนั้นทัวร์มาลง มีคนด่าหยาบคายมากมาย เราเลย mute ทวีตนั้นไป และเพิ่งได้เข้ามาอ่าน พบว่าทวีตนั้นอาจจะสร้างความแตกแยกและส่งต่อความเข้าใจผิดจนทุกอย่างบานปลายเราจึงลบทวีตและคอมเมนต์นั้นออกไป”
ซึ่ง “ลิลลี่” ชื่อด้อมของลิซ่า ก็ได้ออกมาแสดงความรู้เสียใจกับเรื่องดังกล่าว เพราะคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆ จะไม่ได้แสดงกิริยาแบบนั้น จนทำให้ “ลิลลี่” ตกเป็นจำเลยสังคม และอีกอย่างคนที่โพสต์จนทำให้ทัวร์ไปลง “โบว์ เมลดา” นั้น ส่วนนึงก็มาจากคนนอกด้อม รวมไปถึงแอ็กเคานต์แอนตี้ “ลิซ่า” อีกด้วย
ล่าสุด “โบว์ เมลดา” ก็ฟอลโลว์ “ลิซ่า” แล้ว