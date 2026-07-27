“เอม สรรเพชญ์“ เขินยอมรับ “มุกดา” คือสเปก ด้านนางเอกสาวเผยคุณสมบัติคนรู้ใจ สุดท้ายวัดกันที่การคุย

เคมีแรงเกินต้าน! “เอม สรรเพชญ์” และ “มุกดา นรินทร์รักษ์” ควงคู่มาเสิร์ฟความสดใสพร้อมออร่าความปังแบบเต็มร้อย ร่วมพูดคุยเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับพิธีกรอารมณ์ดี “นิกกี้ ณฉัตร” ในรายการซุปตาร์พาตะลุย พร้อมล้วงลึกเรื่องหัวใจ เปิดสเปกความรักของทั้งคู่
เอม : ตอนนี้โสดสนิทครับ
สเปกเป็นยังไง เราชอบแบบไหน?
เอม : คือเหมือนเพิ่งรู้ตัวเองนะว่าเราชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจ ผมชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองและมีความมั่นใจ
ทีมงานเขาถามมาว่าแล้วมุกดาเป็นสเปกไหม?
เอม : (ยิ้ม) สเปกครับ
มุกดา สเปกของเราเป็นยังไงครับ?
มุกดา : คือหนูเป็นคนมีสเปกไหม ก็มี แต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วจบที่การคุยมากกว่าสเปก เพราะว่าสเปกมันก็จริง แต่สุดท้ายแล้วสเปกก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสิน เหมือนคุยไปแล้วสักพัก มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ก็เลยไม่ได้โฟกัสแล้วว่าสเปกเป็นยังไง ไปโฟกัสตอนคุยมากกว่าว่าไปกันได้ไหม หน้าตาเลยเป็นรอง
แล้วชอบคนที่มีความมั่นใจอะไรแบบนี้ไหม?
มุกดา : ไม่ค่อยชอบคนมั่นหน้า (หัวเราะ) หนูชอบคนที่มั่นใจในตัวเองแบบกำลังน่ารัก คือบางคนมีความมั่นใจเกินไป มั่นใจในทุกเรื่องมากเกิน จนไม่มองใครก็มี หนูจะไม่ได้ไปในแนวนั้น หนูจะชอบคนที่มั่นใจ มีความเป็นผู้ใหญ่ และมีการคุยซึ่งกันและกัน
อายุไม่เกี่ยว โตกว่าได้ เด็กกว่าได้?
มุกดา : ส่วนใหญ่คนที่คุยรู้เรื่องจะเป็นคนที่โตกว่า คือชีวิตเราก็เจอหลายแบบเนอะ มันก็แตกต่างกันไป ขอสรุปแค่ว่าอยู่ที่การคุย
เดี๋ยวนี้เขามีหมาเด็กอะไรแบบนี้ ชอบไหม?
มุกดา : หมาเด็กมันชอบหลอก (หัวเราะ) ล้อเล่น
แบบเอมชอบผู้หญิงโตกว่าไหม?
เอม : ไม่ติด (หัวเราะ)
มุกดา : เราไม่รู้หรอกว่าหมาเด็กเป็นยังไง รู้แต่ว่าเด็กมันก็จะมีเสน่ห์ที่ความสดใสน่ารักแหละ เด็กมันหลงง่ายอยู่แล้ว
เอม : ก็รู้สึกเหมือนมันมีเทรนด์อยู่นะ คือผู้ชายเด็ก ๆ จะชอบคนที่โตกว่า ก็เข้าใจได้ เพราะคนที่โตกว่าก็จะมีความมั่นใจ มีความมั่นคงมากขึ้น ประมาณนี้มั้ง