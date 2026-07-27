“ปันปัน สุทัตตา” ติดหนี้ 23 ล้าน! วอนจ้างงานด้วย

กลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันที หลังจาก “ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์” ได้ทำคลิปออกมาว่าตนเองมีหนี้เกือบ 23 ล้าน และท้ายคลิปวอนขอให้จ้างงาน เพราะจะได้นำเงินส่วนนั้นมาจ่ายหนี้
ซึ่งหนี้ 23 ล้าน ที่เจ้าตัวกำลังเผชิญอยู่นั้น คือราคาคอนโดที่ตัดสินใจซื้อ ผ่อนไปแล้ว 20 ล้าน ตอนนี้ยอดเหลือประมาณ 23 ล้าน ซึ่งต้องผ่อนเดือนละ 2 แสนกว่าบาท รวมทั้งต้องจ่ายประกันด้วย ค่าส่วนกลางเดือนละ 20,000 บาท ค่าน้ำค่าไฟเดือนละ 5,000 บาท ยอมรับว่าตอนนี้ทำงานหัวหมุนอยู่ ท้ายคลิปก็เลยฝากงานให้ทุกๆ คนจ้าง เพราะติดหนี้ 23 ล้าน เพื่อจะเอาเงินมาผ่อนคอนโด “คุณลูกค้ายังไงก็จ้างงานได้นะคะ เพราะว่าหนูติดหนี้เยอะมาก อย่าไปคิดเยอะ อีก 20 ปีก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้ว ทำนา ปลูกหญ้า เลี้ยงไก่ เลี้ยงไข่ ตอกไข่ไปวันๆ ตอนนั้นอาจจะมีผัว มีลูกแล้วก็ได้”
ก่อนหน้านี้ “ปันปัน” เคยให้นิยามตัวเองว่าเป็น “สาวซิตี้ที่ติดหนี้” เพราะกำลังผ่อนคอนโดแรกในชีวิตอยู่ แต่ถึงอย่างไรก็แฮปปี้เพราะเป็นคอนโดที่ชอบมาก