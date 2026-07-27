คอนเสิร์ตหน้าร้อนเกาหลีอย่างเดือด “บิบิ” โดนวิจารณ์ ทั้งชุดทั้งการแสดงล่อแหลมเกินเหตุ

มีประเด็นให้พูดถึงตลอดสำหรับคอนเสิร์ตคลายร้อน WATERBOMB ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เกาหลีใต้ โดยปีนี้ศิลปินที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากก็หนีไม่พ้นนักร้องสาวเซ็กซี่ “บิบิ” ( BIBI ) หรือ คิมฮยองซอ ที่มาพร้อมเสื้อผ้าและลีลายั่วยวนจนนำไปสู่การพูดถึงไม่หยุดในโลกออนไลน์
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา บิบิ ได้ขึ้นแสดงบนเวทีกลางแจ้งระดับโลกของ KINTEX ที่เมืองโกยาง จังหวัดคยองกี ในฐานะส่วนหนึ่งของเทศกาล WATERBOMB Seoul 2026 ก่อนการแสดงของเธอ บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของเทศกาลได้โพสต์วิดีโอทีเซอร์พร้อมคำบรรยายว่า “บิบิ จัดเต็มมาก! เธอเตรียมการแสดงระดับตำนานแบบไหนไว้ในวันนี้ ในขณะที่ยังสวยสง่าสุดๆ?”
สำหรับการแสดงครั้งนี้ บิบิ สวมชุดจั๊มสูทสีขาวรัดรูป และขับร้องเพลงฮิตหลายเพลง รวมถึงเพลง Bam Yang Gang และ BIBI Vengeance บุคลิกที่โดดเด่นและเย้ายวนบนเวทีของเธอสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างรวดเร็ว
ระหว่างการแสดง บิบิ ได้รูดซิปด้านหน้าชุดจั๊มพ์สูทของเธอออก เผยให้เห็นชุดบิกินี่ที่อยู่ด้านใน เธอยังแสดงท่าเต้นที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยการคุกเข่าต่อหน้านักเต้นชายและร้องเพลงใส่ไมโครโฟนที่พวกเขากำลังถืออยู่ ซึ่งสร้างโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดโมเมนต์หนึ่งของงาน
WATERBOMB โด่งดังในแต่ละปีจากการแสดงที่เน้นคอนเซ็ปต์ที่กล้าหาญและเซ็กซี่ของศิลปินหญิง เช่น ควอนอึนบี ปีนี้ก็เช่นกัน โดยผู้ชมจำนวนมากต่างชื่นชมการแสดงที่กล้าหาญของ บิบิ โดยกล่าวว่าเธอ “ยกระดับบรรยากาศของเทศกาลได้อย่างสมบูรณ์แบบ”และ “เป็นการแสดงที่ บิบิ เท่านั้นที่จะทำได้”
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นดีเห็นงามด้วย บางคนวิพากษ์วิจารณ์การแสดง โดยแสดงความคิดเห็นว่า “มันดูเหมือนเป็นการแสดงออกทางเพศเพื่อเอาใจตัวเอง”, “ฉันกังวลว่าเด็กๆ อาจจะดูอยู่”, “ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน การจัดฉากแบบนี้มันเกินเลยไป” และ “มันโจ่งแจ้งมากจนทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจ”
นับตั้งแต่เปิดตัว บิบิ BIBI ได้สร้างชื่อเสียงจากการทลายกรอบขอฃดนตรีด้วยสไตล์และการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมักก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่สาธารณชน การแสดง WATERBOMB ของเธอได้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์อยู่เสมอ โดยบางคนที่ชื่นชอบเสนอว่าควรมองให้เป็นงานศิลปะ ในขณะที่คนอื่นๆ ที่รู้สึกอึดอัดมองว่าการแสดงในงานเทศกาลสาธารณะควรมีความยับยั้งชั่งใจมากกว่านี้
ในขณะเดียวกัน บิบิ ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องในด้านดนตรี การแสดง และรายการบันเทิงต่างๆ โดยล่าสุดเธอได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ชื่อ “BUMPA” เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา เพลงนี้เป็นผลงานเพลงใหม่ชิ้นแรกของเธอในรอบหนึ่งปี หลังจากอัลบั้มเต็มชุดที่สอง EVE:ROMANCE ที่วางจำหน่ายในเดือน พ.ค. 2025
ชื่อเพลง “BUMPA” มาจากคำสแลงของชาวจาเมกาที่หมายถึงสะโพกหรือบั้นท้าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพในการเต้นรำและสนุกสนานกับช่วงเวลานั้น
The moment a woman owns her confidence, talent and body, someone suddenly has a problem with it. Funny how that works.
Bibi ate with this though 🥹🥹 https://t.co/es4PKfZKsW pic.twitter.com/yweJ6JxUz8— kdramahotgists (@kdramahotgists) July 26, 2026