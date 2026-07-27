แฟนๆเป็นห่วง “จอน บอน โจวี” หลังยุติการแสดงคอนเสิร์ตกลางครัน

ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันถ้วนหน้าเมื่อ “จอน บอน โจวี” ศิลปินชื่อดัง ต้องหยุดการแสดงคอนเสิร์ตกลางครัน เพราะปัญหาสุขภาพ เกิดเจ็บปวดระหว่างแสดงจนไปต่อไม่ได้
ตามรายงานระบุว่า จอน บอน โจวี นักร้องดังวัย 64 ปี มีกำหนดเปิดคอนเสิร์ตที่ Madison Square Garden เป็นเวลา 9 คืน แต่ต้องยุติการแสดงคอนเสิร์ตหลังจากผ่านไป 90 นาที ซึ่งเป็นการแสดงคืนที่ 8 จากทั้งหมด 9 คืน โดยเขาบอกกับผู้ชมว่า “ผมขอโทษ ผมเจ็บมากเลย และพวกคุณจะไม่ได้รับการแสดงที่ดีจากผม”
ต่อมาเขาบอกกับผู้ชมว่า “อย่าเพิ่งทิ้งตั๋วนะครับ ผมจะหาทางแก้ไขเอง โอเคไหม? เก็บไว้ก่อน เราจะหาทางกำหนดวันแสดงใหม่กัน”
“แต่คืนนี้ผมต้องขอพักก่อน ผมรู้สึกดีมาก แล้วเจอกันใหม่เร็วๆ นี้ ราตรีสวัสดิ์”
ถึงแม้จะผิดหวังอย่างเห็นได้ชัด แต่ผู้ชมก็ส่งเสียงเชียร์เมื่อ จอน เดินออกจากเวทีหลังจากกอดเพื่อนร่วมวงและชูนิ้วโป้งให้ผู้ชม
ต่อมาโฆษกของนักร้องกล่าวในแถลงการณ์ว่า “จอน บอน โจวี พูดบนเวทีและบอกกับแฟนๆ ว่าเขากำลังป่วยเป็นไซนัสอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุให้การแสดงต้องจบลงก่อนกำหนด
ในฐานะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงประจำของ Bon Jovi ที่ Madison Square Garden จอน ได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่า การได้กลับมาแสดงสดอีกครั้งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากสำหรับวง”
การแสดงครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาขึ้นเวทีของจอน หลังจากที่เขาเข้ารับการผ่าตัดเส้นเสียงครั้งใหญ่เมื่อปี 2022
หลังจากการผ่าตัด นักร้องดังยอมรับว่าเขากังวลว่าเขาจะไม่สามารถแสดงสดได้อีก แม้ว่าจะดูแลเสียงของตัวเองอย่างระมัดระวังมาโดยตลอดก็ตาม
เขาให้สัมภาษณ์กับ People เมื่อเดือน มิ.ย. ว่า “ผมมักจะพูดเล่นๆ ว่าสิ่งเดียวที่เคยเข้าไปในจมูกของผมก็คือนิ้วของผมเอง”
“ผมไม่เคยทำอะไรที่จะทำร้ายเส้นเสียง ผมไม่ได้ทำอะไรเกินเลย ผมเป็นนักร้องที่ได้รับการฝึกฝนมา ผมฝึกฝนฝีมือมาอย่างดี”
โชคดีที่ จอน ได้ทำงานร่วมกับครูสอนร้องเพลงชื่อดังในช่วงหลายปีหลังจากการผ่าตัด และบอกกับ People ว่าเขา “ฟื้นตัวเต็มที่แล้ว”
อย่างไรก็ตาม เขาเผยว่ากระบวนการฟื้นตัวใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ แต่ก็บอกว่ามัน “ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อ” และยืนยันว่าเขา “ไม่เคยหมดศรัทธา” กับการรักษา
บอน โจวี มีกำหนดการแสดงครั้งต่อไปที่ Madison Square Garden ในวันอาทิตย์ ก่อนที่จะพักจนถึงการแสดงในวันที่ 28 ส.ค. ที่เอดินบะระ สก็อตแลนด์