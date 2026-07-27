สิ้น “ฮิงาชิโนะ เคโงะ” ราชานิยายสืบสวนญี่ปุ่น เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในวัย 68 ปี

วงการวรรณกรรมญี่ปุ่นสูญเสียนักเขียนคนสำคัญ เมื่อ ฮิงาชิโนะ เคโงะ เจ้าของผลงานนวนิยายสืบสวนชื่อดังอย่าง Journey Under the Midnight Sun, The Devotion of Suspect X และ The Miracles of the Namiya General Store เสียชีวิตแล้วในวัย 68 ปี
สื่อญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2026 ว่า ฮิงาชิโนะเสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2026 หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยครอบครัวได้จัดพิธีศพเป็นการภายในแล้ว ข่าวการจากไปของเขาสร้างความโศกเศร้าแก่ผู้อ่านทั่วเอเชีย ซึ่งติดตามผลงานของเขามานานหลายทศวรรษ
ฮิงาชิโนะเกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 1958 ที่นครโอซากา สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดโอซากา และเคยทำงานเป็นวิศวกรในบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ก่อนใช้เวลาหลังเลิกงานเขียนนวนิยายและส่งผลงานเข้าประกวด
เส้นทางนักเขียนอาชีพของเขาเริ่มต้นอย่างเต็มตัวในปี 1985 เมื่อผลงานเรื่อง After School หรือ Hōkago คว้ารางวัลเอโดงาวะ รัมโป รางวัลสำคัญสำหรับนวนิยายสืบสวนเรื่องใหม่ หลังจากนั้นเขาลาออกจากงานวิศวกรและย้ายไปกรุงโตเกียวเพื่อทุ่มเทให้กับการเขียนหนังสือ
ตลอดเวลากว่า 40 ปีในวงการ ฮิงาชิโนะสร้างผลงานมากกว่า 100 เล่ม และกลายเป็นหนึ่งในนักเขียนที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดของญี่ปุ่น มีรายงานว่ายอดพิมพ์ผลงานภายในประเทศรวมกันมากกว่า 100 ล้านเล่ม ขณะที่นวนิยายจำนวนมากได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศและดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และซีรีส์ในหลายประเทศ