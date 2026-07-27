ลุ้น “เนเน่” ไปต่อ! AGT เปิดรอบ Judges’ Callbacks 4 ส.ค.นี้ ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ถูกเรียกไปโชว์ถึงบ้าน “ไซมอน”

แฟนชาวไทยเตรียมส่งแรงใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” หรือ “เนเน่–รัตติกานต์” นักร้องและมือกีตาร์สาววัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต หลังรายการ America’s Got Talent ซีซัน 21 เตรียมเข้าสู่ช่วงตัดสินครั้งสำคัญ ก่อนคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่รอบแสดงสด หรือ Live Shows
NBC เปิดเผยว่า รอบออดิชันของซีซันนี้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ภารกิจของคณะกรรมการทั้ง 4 คน ได้แก่ ไซมอน โคเวลล์, ฮาวี แมนเดล, โซเฟีย เวอร์การา และเมล บี ยังไม่จบ เพราะพวกเขาจะต้องคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคำตอบ “Yes” ให้เหลือเพียงจำนวนที่กำหนด ก่อนเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านร่วมโหวตในรอบ Live Shows
สำหรับซีซัน 21 มีที่นั่งในรอบ Live Shows ทั้งหมด 44 ที่นั่ง โดย 10 ที่นั่งเป็นของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับ และผ่านเข้าสู่รอบแสดงสดโดยอัตโนมัติ ทำให้เหลืออีกเพียง 34 ที่นั่ง สำหรับผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากที่ได้รับเสียง “Yes” จากกรรมการในรอบออดิชัน
ความพิเศษในปีนี้คือ รายการจะเปิดตัวรอบ Judges’ Callbacks ซึ่งต่างจากหลายซีซันที่ผ่านมา ที่กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่รอบ Live Shows มักเกิดขึ้นหลังฉากและไม่ได้ออกอากาศให้ผู้ชมเห็นอย่างเต็มรูปแบบ
ในรอบใหม่นี้ กรรมการแต่ละคนจะเลือกผู้เข้าแข่งขันบางส่วนที่ยังต้องการชมผลงานอีกครั้ง ก่อนเชิญไปแสดงความสามารถถึงบ้านของกรรมการ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายและคว้าตั๋วเข้าสู่รอบ Live Shows
รอบ Judges’ Callbacks มีกำหนดเริ่มออกอากาศในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2026 เวลา 20.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ทางสถานี NBC และรับชมย้อนหลังได้ทาง Peacock
ไซมอน โคเวลล์ เปิดเผยว่า แนวคิดดังกล่าวเกิดจากทีมโปรดิวเซอร์เสนอให้กรรมการเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบ แต่ยังอยากเห็นความสามารถอีกครั้ง เขาจึงใช้เวลาพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนประมาณ 30–40 นาที เพื่อทำความรู้จักเรื่องราว เป้าหมายชีวิต และเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมรายการ ก่อนให้ทุกคนกลับมาแสดงในสวนที่บ้านของเขา
ไซมอนยังระบุว่า ประสบการณ์ดังกล่าวช่วยให้เขาได้เห็นอีกด้านหนึ่งของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งผู้ชมอาจไม่มีโอกาสเห็นจากการออดิชันบนเวที พร้อมทิ้งคำใบ้ว่า การแสดงหนึ่งที่เกิดขึ้นในสวนของเขาเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ “เหนือจริงที่สุด” ตลอดเส้นทางการทำงาน
หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับความสนใจจากแฟนรายการชาวไทยคือ เนเน่ รอยัล นักร้องและมือกีตาร์จากภูเก็ต ซึ่งสร้างความประทับใจบนเวทีด้วยการถ่ายทอดเพลง “Zombie” ของวง The Cranberries ในสไตล์ร็อกทรงพลัง
การแสดงของเธอได้รับเสียง “Yes” ครบทั้ง 4 เสียงจากกรรมการ ทำให้ผ่านรอบออดิชันและยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขัน ขณะที่คลิปการแสดงได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม การได้รับ 4 Yes ยังไม่ได้หมายความว่าเนเน่จะเข้าสู่รอบ Live Shows โดยอัตโนมัติ เนื่องจากเธอยังต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับ Yes จำนวนมาก เพื่อแย่งชิงหนึ่งใน 34 ที่นั่งที่เหลือ
ขณะเดียวกัน ในตัวอย่างรอบ Judges’ Callbacks ที่ NBC เปิดเผย มีการกล่าวถึงผู้เข้าแข่งขันบางราย เช่น Elektro Dads, Vahtang, Butter & Grit และ Olivia Befus แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเนเน่จะปรากฏตัวในรอบ Callbacks หรือได้รับเลือกเข้าสู่รอบ Live Shows หรือไม่
จึงต้องติดตามว่า สาวน้อยร็อกเกอร์จากภูเก็ตจะสามารถฝ่าด่านการตัดสินครั้งสำคัญ และเดินหน้าต่อบนเวทีระดับโลกได้หรือไม่ โดยแฟนชาวไทยสามารถร่วมส่งกำลังใจและรอติดตามผลการคัดเลือกในตอนต่อไปของ America’s Got Talent ซีซัน 21