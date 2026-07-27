“กล้วย ปรารถนา” เผยเรื่องช็อกที่คาดไม่ถึง ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะ 3 ทั้งที่ดูแลสุขภาพดี!

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความตกใจให้กับแฟนๆ ไม่น้อย เมื่ออดีตนักแสดงฝาแฝดยุค 80-90 อย่าง “กล้วย ปรารถนา สัชฌุกร” ที่ปัจจุบันผันตัวมาทำงานเบื้องหลังในฐานะผู้จัดละครและผู้กำกับมากฝีมือ มีผลงานต่อเนื่องกับช่อง One31 และอีกหลายสถานี ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสำคัญในชีวิตที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน นั่นคือการต่อสู้กับโรค มะเร็งลำไส้ระยะที่ 3
ล่าสุด กล้วย และน้องสาวฝาแฝดอย่าง ก้อย ได้ร่วมพูดคุยผ่านรายการในช่อง YouTube Youngoldchannel โดยมี “ดุ๊ก ภาณุเดช” รับหน้าที่เป็นพิธีกร ซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้ทำให้หลายคนต่างรู้สึกตกใจ เพราะภาพลักษณ์ของกล้วยเป็นคนที่แข็งแรง ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีมาตลอด ทั้งเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และใช้ชีวิตอย่างมีวินัย แต่กลับตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ในระยะที่ 3
กล้วยเล่าว่า หลังทราบผลตรวจ เธอต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างจริงจัง ทั้งการรักษาตามแผนของแพทย์และการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด จนในที่สุดอาการเข้าสู่ภาวะสงบ แม้ปัจจุบันจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำงานได้ตามปกติ แต่ก็ยังคงต้องเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
นอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว สิ่งที่กล้วยย้ำว่าเป็นพลังสำคัญที่สุด คือกำลังใจจากคนในครอบครัว โดยมีน้องสาวฝาแฝด คอยอยู่เคียงข้าง รวมถึงสามี หลานสาว และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ผลัดเปลี่ยนกันดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่เคยปล่อยให้เธอต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเพียงลำพัง
การออกมาเปิดเผยเรื่องราวครั้งนี้ ไม่เพียงทำให้แฟนๆ ส่งกำลังใจให้กับอดีตนักแสดงคนดังอย่างล้นหลาม แต่ยังเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น เพราะโรคร้ายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้ภายนอกจะดูแข็งแรงก็ตาม