หล่อ รวย เก่ง! “น้องพายุ” คว้าแชมป์โกคาร์ทสนามแรก ว่าที่นักแข่ง F1 ทายาทหมื่นล้าน

เรียกได้ว่าหล่อ เก่ง แถมโปรไฟล์เป๊ะครบสูตรของจริง สำหรับ “น้องพายุ รังษีสิงห์พิพัฒน์” ลูกชายสุดฮอตของคุณแม่ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” และคุณพ่อโปรไฟล์หรู “น็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์” ที่ล่าสุดลงสนามวาดลวดลายความเร็ว คว้าอันดับ 1 ในการแข่งขันรถคาร์ทเยาวชนรายการ TrueVisions – TOYOTA Junior Kart Championships 2026 สนามที่ 1 ณ สนามพีระเซอร์กิต เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
การแข่งขันครั้งนี้ น้องพายุทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบจับเวลา โดยซิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 57.531 วินาที รั้งอันดับ 1 ของตารางอย่างภาคภูมิ ขึ้นแท่นเต็งหนึ่งอนาคตไกลที่น่าจับตามองในวงการมอเตอร์สปอร์ต และถูกยกให้เป็นหนึ่งในความหวังลุ้นตามรอยนักแข่ง F1 ระดับโลกของไทย
งานนี้นอกจากฝีมือการขับที่เฉียบขาดแล้ว สปอตไลต์ยังส่องมาที่โปรไฟล์สุดปังระดับ “พระเอกนิยาย” เพราะนอกจากจะเป็นทายาทตระกูลหมื่นล้านที่มีคุณพ่อเป็น CEO ใหญ่ และคุณแม่เป็นเซเลบริตี้ไอคอนระดับโลกแล้ว ยังมีพี่ชายฝาแฝดสุดเท่ “พี่สายฟ้า” และน้องสาวสุดฮอตขวัญใจคนทั้งประเทศอย่าง “น้องแอบิเกล” ซุปตาร์ตัวน้อยมาร่วมส่งกำลังใจให้อีกด้วย
หล่อ รวย เก่ง ครบจบที่คนเดียว ของจริง!