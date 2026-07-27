พบดาราไต้หวัน “หวังข่าย” เสียชีวิตในบ้านพักกลางกรุงไทเป ด้วยวัย 43 ปี

สื่อท้องถิ่นไต้หวันรายงานข่าวเศร้า พบ “หวังข่าย” นักแสดงชายชาวไต้หวัน ซึ่งมีชื่อจริงว่า “หวังเจี้ยนหลง” เสียชีวิตภายในบ้านพักในกรุงไทเป ขณะมีอายุ 43 ปี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุในช่วงบ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม ว่ามีผู้เสียชีวิตภายในที่พักแห่งหนึ่งในเขตต้าอัน กรุงไทเป เมื่อตำรวจเดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบหวังข่ายนอนหมดสติอยู่บนพื้นภายในสิ่งปลูกสร้างบริเวณดาดฟ้าของอาคาร เขาไม่มีสัญญาณชีพ และได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ไม่พบบาดแผลภายนอกบนร่างกาย รวมทั้งไม่พบร่องรอยการงัดแงะหรือบุคคลอื่นบุกรุกเข้าไปในที่พัก ตำรวจระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดยังไม่สามารถสรุปได้ และต้องรอผลการชันสูตรทางนิติเวชอย่างเป็นทางการ
ก่อนเสียชีวิต หวังข่ายกำลังร่วมถ่ายทำละครโทรทัศน์เรื่อง “Bittersweet Destiny” ของสถานี Sanlih E-Television โดยสถานียืนยันว่า นักแสดงหนุ่มเสร็จสิ้นการถ่ายทำเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม ก่อนเดินทางออกจากกองถ่ายตามปกติ
ต่อมาในช่วงบ่ายของวันที่ 26 กรกฎาคม ก่อนถึงกำหนดถ่ายทำฉากต่อไป ทางสถานีได้รับแจ้งจากผู้จัดการส่วนตัวของหวังข่ายว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
ทีมงานผู้ผลิตละครออกแถลงการณ์แสดงความตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนักแสดงหนุ่ม พร้อมระบุว่า หวังข่ายเป็นหนึ่งในนักแสดงคนสำคัญของเนื้อเรื่องที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้
ทางสถานียังประกาศว่าจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเขาในการจัดพิธีศพ พร้อมส่งความอาลัยไปยังครอบครัว และขอบคุณหวังข่ายสำหรับความทุ่มเทที่มีต่อผลงานละครเรื่องนี้
หวังข่ายเริ่มต้นเส้นทางในวงการแสดงเมื่อปี 2001 จากการรับบทในละครไอดอลยอดนิยมเรื่อง “Lavender” ซึ่งถือเป็นผลงานการแสดงทางโทรทัศน์เรื่องแรกของเขา และช่วยให้ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงไต้หวัน
หลังจากนั้น หวังข่ายมีผลงานแสดงละครโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากผู้ชมจากบทบาทที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลาการทำงานในวงการบันเทิงยาวนานกว่า 20 ปี