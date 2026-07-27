“เคที เพอร์รี” เดือด! ทำเนียบขาวนำเพลง “Firework” ประกอบคลิปโจมตีอิหร่าน ลั่นไม่เคยอนุญาตและไม่สนับสนุนสงคราม

“เคที เพอร์รี” ป๊อปสตาร์ชื่อดัง ออกโรงประณามทำเนียบขาว หลังเพลงฮิต “Firework” ของเธอถูกนำไปใช้ประกอบคลิปวิดีโอการโจมตีทางทหารในอิหร่าน โดยยืนยันว่าไม่เคยได้รับการติดต่อขออนุญาต และไม่ยอมรับการนำผลงานซึ่งมีความหมายถึงความหวังไปเชื่อมโยงกับความรุนแรง
ก่อนหน้านี้ บัญชี TikTok อย่างเป็นทางการของทำเนียบขาวได้เผยแพร่คลิปภาพขีปนาวุธระเบิดโจมตีเป้าหมาย โดยใช้ท่อนเพลงที่ร้องว่า “boom, boom, boom” จากเพลง “Firework” เป็นเสียงประกอบ พร้อมข้อความเตือนในคำบรรยายว่า “อิหร่านได้รับคำเตือนแล้ว”
หลายวันต่อมา เคทีออกมาแสดงความไม่พอใจผ่านบัญชี X โดยระบุว่า เธอรู้สึกตกใจและโกรธอย่างยิ่งที่เห็นเพลง “Firework” ถูกใช้เป็นเพลงประกอบคลิปการโจมตีทางทหารของทำเนียบขาว
นักร้องสาวย้ำว่า เธอไม่ได้อนุมัติ ไม่เคยถูกขออนุญาต และไม่สนับสนุนการใช้เพลงในลักษณะดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
เคทีอธิบายว่า เธอแต่งเพลงนี้ขึ้นเพื่อเป็นบทเพลงแห่งความหวัง การเยียวยา และพลังภายใน สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลามืดมนที่สุดในชีวิต การเห็นข้อความที่พูดถึงคุณค่าในตัวเองและการให้กำลังใจถูกนำไปใช้ประกอบภาพการทำลายล้างและความรุนแรง จึงถือเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของเพลงอย่างสิ้นเชิง
“ดนตรีของฉันมีไว้เพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เพื่อเฉลิมฉลองสงคราม” เคทีกล่าว
เคทีไม่ใช่ศิลปินเพียงคนเดียวที่ออกมาคัดค้านการนำเพลงไปใช้โดยทำเนียบขาว ก่อนหน้านี้ ศิลปินหลายราย อาทิ “โอลิเวีย โรดริโก”, “ซาบรินา คาร์เพนเตอร์”, “บรูซ สปริงส์ทีน”, “เคชา”, “อารีอานา กรานเด” และ “เซลีน ดิออน” ต่างเคยแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการใช้ผลงานของพวกเขาในเนื้อหาทางการเมืองหรือการทหาร
อารีอานาเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง หลังทำเนียบขาวใช้เพลง “Bye” ของเธอประกอบโพสต์เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน โดยเรียกร้องไม่ให้นำเพลงของเธอไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เธอมองว่าโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และน่ารังเกียจ ก่อนที่คลิปดังกล่าวจะถูกปิดเสียงเพลงในเวลาต่อมา
ด้านเคชาก็เคยตำหนิทำเนียบขาวเช่นกัน หลังเพลง “Blow” ถูกใช้ประกอบคลิปขีปนาวุธเมื่อต้นปี โดยเธอระบุว่า การนำเพลงไปใช้เพื่อปลุกปั่นความรุนแรงและข่มขู่ให้เกิดสงคราม รวมถึงการทำให้สงครามดูเป็นเรื่องขบขันนั้น เป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและไร้มนุษยธรรม
อย่างไรก็ตาม “สตีเวน ชุง” ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาว ได้ตอบโต้คำวิจารณ์ของเคชา โดยกล่าวในทำนองว่า การที่บรรดานักร้องออกมาแสดงความไม่พอใจกลับยิ่งช่วยเรียกความสนใจและเพิ่มยอดรับชมให้กับคลิป เพราะผู้คนต้องการเข้าไปดูว่านักร้องเหล่านั้นกำลังต่อว่าเรื่องอะไร