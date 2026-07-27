หวานฉ่ำกลางนิวซีแลนด์! “ซิดนีย์ สวีนีย์–สกู๊ตเตอร์ บราวน์” กระโดดบันจี้จัมพ์คู่ ตอกย้ำรักยิ่งจริงจัง

ความสัมพันธ์ของ “ซิดนีย์ สวีนีย์” และ “สกู๊ตเตอร์ บราวน์” ดูเหมือนจะก้าวไปอีกขั้น หลังทั้งคู่เผยโมเมนต์หวานปนหวาดเสียวจากทริปพักผ่อนที่ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยการกระโดดบันจี้จัมพ์คู่จากหน้าผาสูง
ทั้งสองแชร์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดีย เผยภาพขณะถูกผูกติดกันสำหรับการกระโดดแบบแทนดัม ก่อนทิ้งตัวลงจากขอบหน้าผา ท่ามกลางบรรยากาศตื่นเต้นและเสียงหัวเราะ
ในคลิป ซิดนีย์และสกู๊ตเตอร์ต่างยิ้มแย้มขณะเตรียมตัว ก่อนพุ่งลงสู่เบื้องล่างและเด้งตัวอยู่เหนือหุบเขา สร้างความหวาดเสียวให้กับแฟน ๆ ที่รับชมไม่น้อย
สกู๊ตเตอร์ยังโพสต์คลิปจากมุมกล้องเซลฟี ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนร่วมกระโดดไปพร้อมกับเขา และได้เห็นซิดนีย์ในมุมใกล้ชิดระหว่างกิจกรรมสุดท้าทายครั้งนี้
โมเมนต์ดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงสาวกับเจ้าพ่อวงการเพลงกำลังจริงจังมากขึ้น หลังมีรายงานว่าทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ทริปนิวซีแลนด์ของทั้งสองเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่การเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ไปจนถึงกิจกรรมผจญภัยเรียกอะดรีนาลีน แต่การกระโดดบันจี้จัมพ์คู่ครั้งนี้อาจถือเป็น “ก้าวกระโดด” ครั้งใหญ่ที่สุดของความสัมพันธ์เลยก็ว่าได้
ด้านซิดนีย์เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของสกู๊ตเตอร์ว่า “นี่คือการทิ้งตัวด้วยความไว้ใจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา” ซึ่งดูจะเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมไม่น้อย เมื่อทั้งคู่ต้องกระโดดลงจากหน้าผาไปพร้อมกันโดยมีสายรัดผูกติดกันอยู่