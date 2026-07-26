“แก๊ก อธิราช” มือเบสวง “สล็อต แมชชีน” ประกาศพักงานรักษาโรคซึมเศร้า หลังไม่สามารถรับมืออาการได้

ทำเอาแฟนเพลงเป็นห่วง และส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม หลังล่าสุดวันนี้(26 กรกฎาคม 2569) เพจเฟซบุ๊กของวง “สล็อต แมชชีน (Slot Machine) ได้ออกมาแจ้งข่าวว่า “แก๊ก อธิราช ปิ่นทอง” มือเบสของวง มีความจำเป็นต้องพักงานชั่วคราวเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าอย่างจริงจัง โดยงานวันนี้จะเป็นงานสุดท้าย ก่อนที่แก๊กจะเข้าสู่กระบวนการรักษาตัวอย่างเต็มรูปแบบ
ด้านแก๊กขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบ เผยก่อนหน้านี้ตนรักษาอาการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีผลกระทบที่ไม่สามารถรับมือได้ จึงอยากรักษาตัวอย่างจริงจัง
โดยเพจ Slot Machine ได้โพสต์เนื้อหาระบุว่า...
“ประกาศจาก Slot Machine เรื่อง แจ้งกำหนดการพักรักษาตัว นายอธิราช ปิ่นทอง (แก๊ก Slot Machine) ขอประกาศแจ้งให้แฟนเพลง และสื่อมวลชนทุกท่านทราบ เนื่องจาก แก๊ก อธิราช ปิ่นทอง สมาชิกวง Slotmachine มีความจำเป็น และความประสงค์ต้องการขอหยุดพักปฏิบัติงานการแสดงทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษา และฟื้นฟูจากอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า (Depression)
โดยกำหนดการณ์การแสดงงาน Monster Music Festival ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 นี้ จะเป็นงานสุดท้าย ก่อนที่แก๊กจะเข้าสู่กระบวนการรักษาตัวอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้สมาชิกวงทั้งสาม และทีมงานมีความเห็นร่วมกันว่า “การฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย และจิตใจของพี่แก๊กเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้” เราจึงใคร่ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนแฟนเพลงทุกคนมาร่วมส่งพลังใจดีๆ ให้กับพี่แก๊กในโชว์สุดท้ายนี้ไปด้วยกัน
สำหรับตารางงานการแสดงที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ ทางวง Slot Machine จะยังคงดำเนินงานต่อไปตามปกติ โดยจะมีเพื่อนๆ ศิลปินสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำการแสดงแทนร่วมกันชั่วคราว
ขอขอบพระคุณแฟนเพลง สื่อมวลชน และผู้จัดงานทุกท่านอย่างสูงที่มอบความรักความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ของวง พวกเราทั้ง 3 คน ขอขอบพระคุณทุกความห่วงใย ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พี่แก๊กเสมอมา และหวังว่าทุกคนจะพร้อมใจกันมาร่วมส่งพลังให้พี่แก๊กกลับมาแข็งแรง และพร้อมสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงได้อีกครั้งในเร็ววัน”
ทางด้านของ “แก๊ก อธิราช” ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ก่อนหน้านี้ตนรักษาอาการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีผลกระทบที่ตนไม่สามารถรับมือได้ จึงอยากรักษาตัวอย่างจริงจัง
“สวัสดีครับ ผม แก๊ก วง Slot Machine ตลอดการทำงาน 21 ปีที่ผ่านมา ผมมีความสุข และสนุกกับทุกช่วงเวลาของการทำงาน แต่ในช่วงระยะหลังมานี้ ปัญหาด้านสุขภาพจากโรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อการทำงานของผมเป็นอย่างมาก
ก่อนหน้านี้ผมรักษาอาการมาอย่างต่อเนื่อง และดูแลอาการได้ แต่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีผลกระทบที่ผมไม่สามารถรับมือได้ ซึ่งส่งผลต่อตัวผมเอง และการทำงาน ผมจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาที่ต้องรักษาตัวอย่างจริงจัง จึงต้องขอพักรักษาตัวสักระยะหนึ่ง และหวังว่าผมจะกลับมาในตัวตนที่ผมเคยเป็นครับ
ผมขอถือโอกาสนี้ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอบคุณเพื่อนๆ พี่น้องรวมถึงแฟนเพลงทุกคนที่สนับสนุนผมมาตลอด 21 ปีครับ แล้วพบกันใหม่ครับ”