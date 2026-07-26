"เจษ-ไบเบิ้ล" ทำอีเวนต์สะเทือน ชวน "เจเจ- ฟูไอซ์" เสิร์ฟโมเมนต์ฟิน ร่วมตอกย้ำความเป็น No.1 JK Beauty ฉลอง 2 ปี found & found

รวมตัวเหล่าแฟนคลับมาปักหมุดกันแน่นพื้นที่ Cloud 11 เมื่อ 4 หนุ่มสุดฮอต เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส สุเมตติกุล, เจเจ ปฏิภาณ เฟื่องฟูนุวัฒน์ และ ฟูไอซ์ ธนวัตร ชินวัตร ร่วมสร้างสีสันในงาน "found & found 2nd Anniversary – JK Beauty Town" ฉลองครบรอบ 2 ปีของร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงาม found & found ที่เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กของสาย J-Beauty และ K-Beauty เพื่อตอกย้ำความเป็น No.1 JK Beauty ของ found & found
ทันทีที่เริ่มเปิดตัวบนเวที เสียงกรี๊ดก็มาแบบไม่มีแผ่วจนลานกิจกรรมแทบแตก แฟน ๆ พร้อมใจกันตะโกนเรียกชื่อศิลปินสุดเสียง ขณะที่ทั้ง 4 หนุ่มก็เสิร์ฟทั้งรอยยิ้ม ความละมุน และโมเมนต์ชวนใจละลายตลอดช่วงแฟนมีต ก่อนส่งต่อความฟินในกิจกรรม Lucky Fans ที่เปิดโอกาสให้ผู้โชคดี 20 คน ได้ถ่ายภาพแบบใกล้ชิด 4 ต่อ 1 กับทั้ง 4 หนุ่ม ชนิดที่คนได้ขึ้นเวทียิ้มไม่หุบ ส่วนคนด้านล่างก็ได้แต่กรี๊ดและแอบอิจฉาเบา ๆ จนกลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดี ๆ ที่ส่งต่อความประทับใจและเรียกเสียงฮือฮาได้ตลอดทั้งงาน
เบื้องหลังความสนุกทั้งหมด คือการเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปีของ found & found ที่ปีนี้จัดเต็มภายใต้ธีม "JK Beauty Town" ยกบรรยากาศเมืองแห่งความงามจากญี่ปุ่นและเกาหลีมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อตอกย้ำความเป็น No.1 JK Beauty พร้อมประกาศรางวัล "found & found JK Beauty Award 2026" เป็นครั้งแรก เพื่อการันตีความเป็นสุดยอดไอเทมยอดนิยมในสาย J-Beauty และ K-Beauty รวม 39 รางวัล ครอบคลุม 18 หมวดหมู่ พร้อมรางวัลพิเศษ T-Beauty Stars สำหรับแบรนด์ไทยคุณภาพ และ Best Supplier Award ที่มอบให้พันธมิตรผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันตลาด J-Beauty และ K-Beauty ในประเทศไทย อีกทั้งภายในงานยังยกขบวนแบรนด์ความงามสุดฮิตจากญี่ปุ่นและเกาหลี พร้อมแบรนด์ไทยคุณภาพ มาให้แฟน ๆ ได้อัปลุค ได้ช้อปกันแบบจุใจ รวมไปถึงกิจกรรมและโปรโมชันสุดพิเศษตลอดทั้งวัน เรียกได้ว่างานเดียวครบทั้งเสียงกรี๊ด เสียงหัวเราะ และได้บิวตี้ไอเทมตัวท็อปติดมือกลับบ้าน จนหลายคนเดินออกจากงานพร้อมรอยยิ้ม ปิดฉากการฉลองครบรอบ 2 ปีของ found & found ได้อย่างสวยงาม สมศักดิ์ศรีอีเวนต์ที่รวมทั้งคนดังและเทรนด์ความงามแห่งปีไว้ในที่เดียว