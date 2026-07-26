สมาพันธ์ SME ไทย ผนึกพลังรัฐ–เอกชน เปิดเวที “THAI MSME FORUM 2026 DINNER TALK” เปลี่ยนนโยบายสู่โอกาสทางธุรกิจ ยกระดับ MSME ไทยให้แข่งขันได้ในโลกยุคใหม่

รองนายกรัฐมนตรี “ดร.เอกนิติ” ชูระบบภาครัฐดิจิทัลเป็นกลไกเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ พร้อมเปิดตัว “ภาคีเครือข่ายเศรษฐกิจฐานราก” และเชิดชูองค์กรที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME ไทย ประจำปี 2569
สมาพันธ์ SME ไทย จัดกิจกรรม “THAI MSME FORUM 2026 DINNER TALK” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจ MSME ไทย” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงาน THAI MSME FORUM 2026 ระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคม 2569 โดยรวบรวมผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรพันธมิตร สมาคมธุรกิจ และผู้ประกอบการ MSME จากทั่วประเทศ มาร่วมกันกำหนดทิศทางและสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก เริ่มต้นด้วยการแสดงจากวงโยธวาทิตและ NextGen Team ต่อด้วยการแสดงและการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อสร้างความประทับใจและสะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
นายรัตติ ญวนกระโทก ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมุ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายได้สะท้อนปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอจากภาคธุรกิจไปสู่ระดับนโยบาย พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน ดร.ณพงษ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ได้นำเสนอพันธกิจของสมาพันธ์ SME ไทย ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พร้อมเป็นตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้แทนนายกรัฐมนตรี เพื่อผลักดันมาตรการที่ช่วยลดข้อจำกัด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของ MSME ไทย
โอกาสนี้ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
“พลิกโฉมธุรกิจ MSME เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยระบบภาครัฐดิจิทัล”
สาระสำคัญของปาฐกถามุ่งเน้นบทบาทของระบบภาครัฐดิจิทัลในการลดขั้นตอนและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ เชื่อมโยงข้อมูลและบริการของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ แหล่งทุน มาตรการสนับสนุน และโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ภายในงานยังมีพิธีเปิดตัว “ภาคีเครือข่ายเศรษฐกิจฐานราก” เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดเป็นเครือข่ายสนับสนุนผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปจนถึงระดับประเทศ
พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและองค์กรผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME ไทย ประจำปี 2569 เพื่อยกย่องภาคีที่ร่วมส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการปาฐกถาพิเศษโดย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อ
“โลกเปลี่ยน กติกาปรับ : ขับเคลื่อน MSME ไทย สู่อนาคตที่แข่งขันได้และยั่งยืน”
ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นที่ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และกติกาการค้ารูปแบบใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมกันสร้างระบบสนับสนุนที่ช่วยให้ MSME สามารถปรับตัว ยกระดับมาตรฐาน พัฒนานวัตกรรม และเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพได้อย่างยั่งยืน
การจัดงาน THAI MSME FORUM 2026 DINNER TALK จึงไม่ใช่เพียงเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยง “นโยบาย–ภาครัฐ–เงินทุน–เทคโนโลยี–ตลาด และผู้ประกอบการ” ให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนข้อเสนอจากภาคธุรกิจให้กลายเป็นมาตรการที่นำไปใช้ได้จริง และเปลี่ยนโอกาสทางนโยบายให้กลายเป็นการเติบโตของผู้ประกอบการไทย
งานครั้งนี้สะท้อนพลังของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งพร้อมร่วมกันสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และผลักดัน MSME ไทยให้ก้าวจากธุรกิจฐานราก สู่พลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต