JACKSON WANG ได้รับแต่งตั้งเป็น Global Ambassador ทูตกีฬาฟันดาบระดับโลกคนแรก จาก สหพันธ์ฟันดาบนานาชาติ (FIE)

สหพันธ์ฟันดาบนานาชาติ (FIE) มีความยินดีประกาศแต่งตั้ง แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) ศิลปินระดับโลก นักธุรกิจ และอดีตนักกีฬาฟันดาบเยาวชนโอลิมปิก เป็น Global Ambassador (ทูตระดับโลก) คนแรกขององค์กร
ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิง แจ็คสันเคยเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกง โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองประเภทเซเบอร์ชายในการแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งเป็นเหรียญทองแรกของฮ่องกงในรายการนี้ นอกจากนี้เขายังคว้าแชมป์ระดับประเทศหลายรายการ และเคยรั้งอันดับ 1 ของเอเชียในประเภทเซเบอร์ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี อีกทั้งยังอยู่บนเส้นทางการคัดเลือกสู่โอลิมปิกลอนดอน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะนักกีฬาระดับสูง ก่อนตัดสินใจอุทิศตนให้กับเส้นทางดนตรีอย่างเต็มตัว
ปัจจุบัน แจ็คสันจะทำหน้าที่เป็น Global Ambassador คนแรกในประวัติศาสตร์ของสหพันธ์ฟันดาบนานาชาติ (FIE) โดยจะเป็นผู้นำในการผลักดันให้กีฬาฟันดาบเป็นที่รู้จักในระดับโลก ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ลอสแอนเจลิส 2028 (LA28) เขาจะเป็นตัวแทนของกีฬาฟันดาบในเวทีนานาชาติ ช่วยประชาสัมพันธ์การแข่งขันสำคัญของ FIE และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกตลอดเส้นทางสู่ LA28 บทบาทนี้ไม่ได้เป็นเพียงตำแหน่งทูตทั่วไป แต่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างกีฬา วัฒนธรรม ศิลปะ และการสืบทอดแรงบันดาลใจ ด้วยความเชื่อร่วมกันว่ากีฬาฟันดาบสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วโลกได้
แจ็คสันได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะ Global Ambassador ระหว่างพิธีลงนามที่ AsiaWorld-Expo ฮ่องกง ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน FIE Senior World Championships 2026 ระหว่างวันที่ 22–30 กรกฎาคม ภายในงานแถลงข่าวที่มีสื่อมวลชนจากหลายประเทศเข้าร่วม แจ็คสันและ อับเดลโมเนียม เอลฮุสเซนี ประธานรักษาการของ FIE ได้ร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือครั้งนี้และที่มาของโครงการ
โดย แจ็คสัน กล่าวว่า “แม้ว่าสุดท้ายแล้วผมจะเลือกเดินบนเส้นทางสายดนตรี แต่ฟันดาบก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเสมอ ในฐานะ Global Fencing Ambassador ภารกิจของผมคือการนำพลังแบบเดียวกันนี้กลับมาสู่กีฬาฟันดาบ เพื่อเป็นตัวแทนของนักกีฬาทุกคนบนเส้นทางสู่ LA28 ผมอยากให้คนรุ่นใหม่ทั่วโลกเห็นว่า ไม่ว่าจะเลือกถือดาบเซเบอร์หรือไมโครโฟน คุณก็สามารถเดินตามความฝันของตัวเองได้”
ภายใต้บทบาทใหม่นี้ แจ็คสันจะร่วมมือกับ FIE ในการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่สำหรับการแข่งขัน ผลิตคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และเข้าร่วมงานระดับโลกขององค์กร นอกจากนี้เขายังตั้งเป้าดึงดูดผู้สนับสนุนระดับโลกและคนดังจากหลากหลายวงการ เพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของกีฬาฟันดาบ
จากนักกีฬาฟันดาบสู่ศิลปินระดับโลก
แจ็คสัน คุ้นเคยกับการฝึกซ้อมอย่างหนักมาตั้งแต่เด็ก เขาเกิดในครอบครัวนักกีฬาระดับสูง โดยบิดาเป็นนักฟันดาบที่เคยเข้าร่วมโอลิมปิกถึง 2 สมัย ส่วนมารดาเคยเป็นนักยิมนาสติกทีมชาติจีน เขาเริ่มฝึกฟันดาบประเภทเซเบอร์ตั้งแต่อายุ 10 ปี และเป็นตัวแทนฮ่องกงในการแข่งขัน Youth Olympic Games 2010 ที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงคว้าแชมป์ระดับประเทศและนานาชาติหลายรายการในช่วงวัยรุ่น อีกทั้งยังอยู่ในเส้นทางลุ้นไปแข่งขันโอลิมปิกลอนดอน 2012 พร้อมได้รับทุนการศึกษาด้านกีฬาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
อย่างไรก็ตาม แจ็คสันเลือกเดินตามความฝันในวงการดนตรี จนกลายเป็นศิลปินระดับโลก เจ้าของอัลบั้ม MAGIC MAN และ MAGICMAN 2 ซึ่งต่างเปิดตัวใน Top 15 ของ Billboard 200 นอกจากนี้เขายังเป็นศิลปินชาวจีนที่มีผู้ติดตามบน Instagram มากที่สุด มีคอนเสิร์ตที่บัตรขายหมดทั่วโลก และขึ้นแสดงบนเวที Coachella ติดต่อกันถึง 3 ปี ทำให้การหวนคืนสู่วงการฟันดาบในฐานะทูตของ FIE ยิ่งมีความหมายมากขึ้น
การกลับคืนสู่จุดเริ่มต้น
การได้รับแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาสู่จุดเริ่มต้นของแจ็คสันอย่างสมบูรณ์ พร้อมเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกลอสแอนเจลิสทั้งสองยุค ได้แก่ ปี 1984 ซึ่งบิดาของเขาเคยเข้าร่วมการแข่งขัน และปี 2028 ที่แจ็คสันจะได้สร้างหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับครอบครัวในฐานะ Global Ambassador ของ FIE
สำหรับ แจ็คสัน หวัง ยังคงสร้างชื่อเสียงในระดับโลกอย่างต่อเนื่องทั้งในวงการดนตรี แฟชั่น และวัฒนธรรม อัลบั้มล่าสุด MAGICMAN 2 ซึ่งวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2025 ทำให้เขากลายเป็นศิลปินชาวจีนคนแรกที่มีอัลบั้มติด Billboard Top 15 ติดต่อกันสองชุด อีกทั้งยังติดอันดับ Top 10 Albums ของ Spotify สหรัฐฯ และติด Top 5 ในหลายชาร์ตยอดขายของ Billboard เวิลด์ทัวร์ MAGICMAN WORLD TOUR (2023) ประสบความสำเร็จด้วยการขายบัตรหมดทั่วโลก เขายังเป็นศิลปินชาวจีนคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวที Coachella ติดต่อกัน 3 ปี โดยการแสดงของเขาติดเทรนด์อันดับ 1 ของโลก
ปัจจุบัน เป็นศิลปินชาวจีนที่มีผู้ติดตามบน Instagram มากที่สุด ในวงการแฟชั่น เขานั่งแท่น Creative Director ของ Nike และ Jordan รวมถึงเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ Louis Vuitton, Cartier และ Hennessy นอกจากนี้ MAGICMAN 2 WORLD TOUR ได้เดินทางแสดงมาแล้วกว่า 15 เมืองในเอเชีย อเมริกาเหนือ และลาตินอเมริกา อีกทั้งเขายังเป็นศิลปินเอเชียคนแรกที่จัดคอนเสิร์ตในสนามกีฬาที่นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงดนตรี แฟชั่น และวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก แจ็คสัน หวัง ยังคงสร้างนิยามใหม่ของการเป็นศิลปินระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
#FIEAmbassadorJacksonWang #JACKSONWANG