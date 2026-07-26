“หมอโอ๊ค” สุดห่วงลูกสาว “น้องอลิน” ต้องผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบกลางดึก

ป่วยจนต้องแอดมิตด่วน สำหรับ “น้องอลิน” ลูกสาวของนักแสดง-พิธีกรชื่อดัง “โอปอล์ ปาณิสรา” และ “หมอโอ๊ค สมิทธิ์ อารยะสกุล” ที่อยู่ๆ มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ จนต้องส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลกลางดึก
โดยหมอโอ๊คได้โพสต์เผยรายละเอียดลงในอินสตาแกรมส่วนตัว ตอนแรกคิดว่าอาหารเป็นพิษ แต่พอตรวจร่างกายของลูกสาวพบว่ากดเจ็บ เข้าข่ายไส้ติ่งอักเสบ ตอนนี้ผ่าตัดเรียบร้อย อยู่ระหว่างพักฟื้น
“เมื่อวานเย็นอลินบ่นปวดท้อง คลื่นไส้ ตอนแรกคิดว่าอาหารเป็นพิษ แต่พอตรวจร่างกายพบ กดเจ็บตรง McBurney‘s point + Rovsing‘s sign กดข้างซ้ายมาปวดขวา (ขอบคุณความรู้ศัลยกรรมที่ยังพอหลงเหลืออยู่บ้าง🥹) เลยพามา รพ. Confirm เรียบร้อย ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องรักษาไส้ติ่งอักเสบ ตอนตี 2 ขอบพระคุณทีมแพทย์ และพี่ๆ พยาบาล พี่ๆ ห้องรังสี / ER และพี่ๆ พนักงานทุกท่านมากๆ ครับ ทุกอย่างรวดเร็วราบรื่นมากๆ ครับ แต่ต้องนอน รพ. เพื่อพักฟื้นก่อน ต้องขออภัยคนไข้นัดที่คลินิกทุกท่านที่ต้องเลื่อนนัดนะครับ 🙏”