เปิดแล้ววันนี้!! niko and … สาขาใหม่ Fashion Island หนึ่ง ในสาขาที่ใหญ่ที่สุดในไทย

niko and … เปิดสาขาใหม่ ณ Fashion Island ชวนสัมผัส Special Concept Store ด้วย Adastria Pop-Up พร้อมทั้ง FISHS EDDY COFFEE และ Grand Opening Event กับ 3 ศิลปิน 3 สไตล์
niko and … แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าขยายประสบการณ์การใช้ชีวิตในแบบ “Style Editorial Brand” ด้วยการเปิดสาขาใหม่ ณ Fashion Island หนึ่งในสาขาที่ใหญ่ที่สุดของ niko and … BANGKOK บนพื้นที่เกือบ 600 ตารางเมตร ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสาขาสยามสแควร์ พร้อมนำเสนอ Special Concept Store ที่ได้รับการออกแบบแตกต่างจากสาขาอื่น เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ผ่านการผสมผสานระหว่างแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และพื้นที่แห่งการค้นพบ
niko and … ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 ประเทศญี่ปุ่น โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Style Editorial Brand” ที่ไม่ได้เป็นเพียงร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น แต่เป็นพื้นที่ที่รวบรวมแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ผ่านการผสานแฟชั่น ของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ คาเฟ่ ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “UNI9UE SENSES” ที่เชื่อมโยงผู้คนกับประสบการณ์และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย
สำหรับ niko and … สาขา Fashion Island ได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่าร้านค้าปลีก ด้วยพื้นที่ที่ให้ลูกค้าได้ใช้เวลามากขึ้น และค้นพบไลฟ์สไตล์ในแบบของตนเอง ภายในร้านประกอบด้วย FISHS EDDY COFFEE
แบบที่พร้อมเสิร์ฟทั้งอาหาร,เครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์ รวมถึง POP-UP Space by Adastria พื้นที่พิเศษสำหรับนำเสนอแบรนด์ต่าง ๆ ภายใต้เครือ Adastria ซึ่งจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ทุก 6 เดือน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนอยู่เสมอ
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดสาขาใหม่ niko and … จัดงาน Grand Opening Event ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ Event Space บริเวณหน้าร้าน ชั้น 1 โซน Grand Station ศูนย์การค้า Fashion Island ภายใต้ธีม “3 Artists, 3 Styles. Wear Your Way.” โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน PROXIE, Serious Bacon และ Jackie Jackrin มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน พร้อมมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมสุดพิเศษ
ภายในงาน ศิลปินทั้ง 3 จะมาถ่ายทอดสไตล์การแต่งตัวในแบบฉบับของตนเองผ่านไอเท็มจาก niko and … สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่เชื่อว่าแฟชั่นคือการแสดงออกถึงตัวตน และทุกคนสามารถสนุกกับการสร้างสรรค์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้ในแบบ “Wear Your Way.”
การเปิดสาขา Fashion Island สะท้อนทิศทางการเติบโตของ niko and … ในประเทศไทย ที่มุ่งขยายการเข้าถึงผู้บริโภคในทำเลศักยภาพ พร้อมต่อยอดบทบาทของร้านให้เป็นมากกว่าพื้นที่สำหรับการเลือกซื้อสินค้า แต่เป็น Lifestyle Destination ที่ผู้คนสามารถใช้เวลาค้นหาแรงบันดาลใจ พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสนุกกับการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง ผ่านแฟชั่น คาเฟ่ ศิลปะ และกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน
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