“V7 โฟกัส” ยุติเส้นทาง !! ลากกระเป๋าออกจากบ้าน True AF 2026 สัปดาห์ที่ 7 “BATTLE OF THE AGES” สุดเดือด “ทีมสีน้ำเงิน” คว้าชัยชนะ

เล่นกับหัวใจแฟนรายการทั่วประเทศขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับทัวร์นาเมนต์ล่าฝันระดับประเทศ True AF 2026 ซึ่งในสัปดาห์ที่ 7 นี้ มาพร้อมกับโจทย์เพลงสุดท้าทายอย่าง BATTLE OF THE AGES สงครามดนตรีที่รวบรวมเพลงฮิตต่างยุคต่างสมัยมาประชันกันบนเวที พร้อมต้อนรับแขกรับเชิญคนสำคัญของสัปดาห์นี้ V12 แจ็คกี้ ที่เพื่อน ๆ นักล่าฝันในบ้านร่วมใจกันโหวตให้กลับเข้ามาได้พิสูจน์ความสามารถให้แฟนๆได้เห็นกันอีกครั้ง ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของพิธีกรประจำซีซัน พี่ดู๋ - สัญญา คุณากร พร้อมการปรากฏตัวนักล่าฝัน
ซึ่งการแข่งขันในสัปดาห์นี้แบ่งนักล่าฝันออกเป็น 2 ทีมอย่างชัดเจนเพื่อแบทเทิลกันอย่างสมศักดิ์ศรี โดยทีมสีน้ำเงินประกอบไปด้วย V5 ยูริ, V3 มิวสิค, V11 นะโม และ V12 แจ็คกี้ ขณะที่ทีมสีแดงนำทัพโดย V1 เจเจ, V6 บีม, V7 โฟกัส และ V10 โอม พร้อมเปิดเวทีแบทเทิลด้วยเพลงธีมของเหล่านักล่าฝัน และการเปิดตัว 3 Judgeปริศนา นักร้องดีว่าของประเทศไทย พี่แอม - เสาวลักษณ์ ลีละบุตร นักร้องนักแสดงมากฝีมือ พี่ปั๋ง – ประกาศิต โบสุวรรณ และนักร้อง นักเพลง โปรดิวเซอร์มากฝีมือ ครูเป็ด – มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ที่มาร่วมสร้างสีสันและกุมชะตาสำคัญในสัปดาห์นี้
เริ่มต้นความสนุกด้วย Stage 1: Song Battle แมตช์ดวลเพลงฮิตประจำยุค เปิดฉากด้วยยุค 1950 -1970 เป็นการพบกันของ V11 นะโม และ V10 โอม ในเพลงร็อกระดับตำนานอย่าง Don't Stop Me Now ตามมาด้วยยุค 1980 กับการปะทะเสน่ห์สุดเหวี่ยงระหว่าง V5 ยูริ และ V7 โฟกัส ในเพลงป๊อปไอคอนิก Like A Virgin ส่วนในยุค 1990 เป็นการโคจรมาพบกันของ V12 แจ็คกี้ และ V6 บีม ที่สาดความสดใสในเพลงรักละมุนอย่าง Kiss Me ก่อนจะปิดท้ายสเตจแรกกับยุค 2000 ด้วยโชว์พลังพ่นไฟของ V3 มิวสิค และ V1 เจเจ ในเพลงสากลสุดทรงพลังอย่าง Chandelier
จากนั้นลุยต่อกันที่ Stage 2: Strategy Battle แมตช์ดวลบทเพลงกินใจข้ามยุค เริ่มด้วยยุค 1950 - 1970 ดำดิ่งไปกับเพลงลูกกรุงคลาสสิกโชว์เสียงละมุนระหว่าง V7โฟกัส ในเพลงหยาดเพชร และ V5 ยูริ กับเพลงรักข้ามขอบฟ้า ต่อเนื่องด้วยยุค 1980 กับเพลงฮิตประจำสถานีวิทยุ โดย V11 นะโม ในเพลงแอบเจ็บ ประชันกับ V1เจเจ มาในเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝน สำหรับยุค 1990 ย้อนวันวานไปกับเพลงอกหักกระแทกใจวัยรุ่นระหว่าง V12 แจ็คกี้ ในเพลง อยากให้รู้ว่าเหงา และ V10 โอม ในเพลงถ่านไฟเก่า ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนด้วยเพลงฮิตร้องตามได้ทั่วเมืองยุค 2000 โดย V6 บีม มาในเพลงร็อกสุดมัน เลี้ยงส่ง ดวลกับ V3 มิวสิค ในเพลงฮิตอมตะ ไม่บอกเธอ
ความระทึกใจมาถึงขีดสุดในช่วงการประกาศผลการตัดสิน ซึ่งกติกาพิเศษในสัปดาห์นี้ระบุว่า หากทีมใดสามารถคว้าชัยชนะในการ Battle จะได้รับสิทธิ์คุ้มครองจากกรรมการปริศนาทันที ส่งผลให้สมาชิกทุกคนในทีมนั้นจะไม่ต้องออกจากการแข่งขัน แม้ว่าจะมีคะแนนโหวตน้อยที่สุดก็ตาม และผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมสีน้ำเงิน สามารถโชว์ผลงานและวางกลยุทธ์ได้ยอดเยี่ยมกว่า คว้าชัยชนะประจำสัปดาห์นี้ไปครองได้สำเร็จ พร้อมรับสิทธิ์คุ้มครองยกทีม
ส่งผลให้การประกาศผลผู้ที่ต้องลากกระเป๋าออกจากบ้านในสัปดาห์นี้ V7 โฟกัส นักล่าฝันจากทีมสีแดงที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด ต้องยุติเส้นทางความฝันในบ้าน True AF 2026 ไปอย่างน่าเสียดาย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและเสียงปรบมือเพื่อให้กำลังใจจากเพื่อน ๆ ร่วมบ้านและแฟนคลับทั่วประเทศ
สามารถร่วมส่งกำลังใจและติดตามการพัฒนาของนักล่าฝันทุกคนได้ในสัปดาห์ต่อไปทางช่องทางหลักของรายการร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้พวกเขาได้ในรายการ TRUE ACADEMY FANTASIA 2026 ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี บนแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)
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