คำตอบที่ทุกคนรอ “หลิง-ออม” พูดหมดแล้ววันนี้

อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 “ตีท้ายครัว” ชวนแฟนๆ ไป คลุกวงใน “หลิง-ออม” แบบเอ็กซ์คลูซีฟ พาบุก 2 ธุรกิจที่ทั้งคู่ตั้งใจที่สุด เริ่มจากร้าน Kwong Kee Roast ของ “หลิงหลิง” และร้าน CHAGO ของ “ออม” พร้อมอัปเดตชีวิต การทำงาน และมิตรภาพที่เติบโตเคียงข้างกันตลอด 2 ปีที่ผ่านมา
งานนี้ “พี่โอ๋-พี่อาร์ต-พี่ป๋อ-พี่วิลลี่” ชวนทั้งคู่เปิดใจถึงความสัมพันธ์ที่หลายคนชื่นชม พร้อมเผยเหตุผลว่าทำไม “หลิง-ออม” ไม่เคยทะเลาะหรือโกรธกันเลย เพราะทั้งคู่มีนิสัยต่างกันสุดขั้ว แต่กลับเติมเต็มกันได้อย่างลงตัว คนหนึ่งชอบไข่แดง อีกคนชอบไข่ขาว ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้และซึมซับกันและกันในทุกวัน ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ อย่างการใช้กระติกน้ำ ไปจนถึงการคอยสังเกตความรู้สึกและซัพพอร์ตกันโดยไม่ต้องเอ่ยปาก
อีกหนึ่งโมเมนต์สุดประทับใจ คือของขวัญแทนใจที่ “หลิงหลิง” ตั้งใจเซอร์ไพรส์ “ออม” ด้วยการซื้อนกตัวโปรด หลังแอบเก็บทุกรายละเอียดจากสิ่งที่ออมเคยเล่าไว้ พร้อมเปิดของขวัญที่ทั้งคู่มอบให้กัน ซึ่งเต็มไปด้วยความหมายและความใส่ใจ
นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังเปิดใจถึงความรักจากแฟนคลับทั่วโลก ที่ทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Soft Power ของประเทศไทย พร้อมเผยอีกมุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า หลิงหลิงแอบเข้าไปดูคลิป TikTok ของแฟนคลับอยู่เสมอ ทั้งกดแชร์ กดรีโพสต์ เพื่อส่งต่อความสุขกลับไปให้ทุกคน
พร้อมตอบทุกคำถามที่แฟนๆ อยากรู้ ทั้งเรื่องใครหวงใคร ใครเขินใคร การรับมือกับกระแสข่าว และการเติบโตในฐานะนักแสดงที่ยังคงความเป็นตัวเอง รวมถึงฝากผลงานซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์” ให้แฟนๆ ได้ติดตามพัฒนาการของทั้งคู่ในอีกบทบาทหนึ่ง
ปิดท้ายด้วยโมเมนต์ชวนอมยิ้ม เมื่อ “หลิงหลิง” ยอมรับว่า บางครั้งไมเกรนขึ้น เพราะเสียงของ “พี่กิ๊ก” และ “น้องออม” ที่รวมพลังจนรับแทบไม่ไหว
ติดตามทุกโมเมนต์ความน่ารัก ความจริงใจ และอีกหลายคำตอบที่แฟนๆ รอคอยของ “หลิง-ออม” ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.15 น. ทาง ช่อง 3 กด 33