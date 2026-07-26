“น้องโมเน่” ปลุกกระแสดันของดี ไปรษณีย์เชื่อมสุข ไลฟ์แตกทั้งเพจ

ตัวมัมรุ่นจิ๋วสร้างเรื่องแล้วค่ะคุณน้า! “น้องโมเน่” เจ้าของวลีเด็ด "เลือกแล้วค๊า" แท็กทีมครอบครัว ต้าวแฝดโซล-โมเน่ ทุบสถิติไลฟ์แตกยกแผง ระดมพลังความปังพาสินค้าชุมชนจากโครงการ "ไปรษณีย์เชื่อมสุข" ของไปรษณีย์ไทย ให้กลายเป็นไอเทมที่ทุกบ้านต้องมีติดครัว เพราะไปรษณีย์ไทย เชื่อว่า ทุกชุมชนมีคุณค่า ทุกสินค้าท้องถิ่นมีเรื่องราวและโอกาสเติบโตเสมอ ไลฟ์ครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมผู้ผลิตตัวจริงจาก 5 ชุมชนต้นแบบ เข้ากับผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านพลังของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวแม่ ที่การันตีเรตติ้งทุกช่องทาง
โดยน้องโมเน่ พาไปเช็กลิสต์ 5 ของดีที่ไลฟ์นี้ปังไม่หยุด ที่สำคัญโมเน่เลือกแล้วค่าา!
“ปลานิลแผ่นอบกรอบ” จากแบรนด์ “นิลข่ะ” วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ต.ท่าข้าม จ.ชลบุรี “ข้าวฮาง” จากแบรนด์ “ข้าวฮางทิพย์” วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางทิพย์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร “ปลาส้ม” จากแบรนด์ “สุขหล่ำ” วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านห้วยหมากหล่ำ จ.อุดรธานี “กุ้งแห้งหอม” จากแบรนด์ “เลญา” ชุมชนตำบลท่าซัก จ.นครศรีธรรมราช “ไข่เค็ม” จากแบรนด์ “ไข่เค็ม อสม.ไชยา” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
และที่ปังกว่านั้นคือ พี่ไปรฯ ใจดีจัดโปรพิเศษส่งทั่วไทย ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2569 ต่อให้อยู่ไกลแค่ไหน ก็ช้อปได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com “ไปรษณีย์เชื่อมสุข” เพราะสำหรับไปรษณีย์ไทยแล้ว การเชื่อมพันธมิตรกับโอกาส เชื่อมผู้ผลิตกับผู้บริโภค และเชื่อมชุมชนกับตลาด คือหัวใจของการสร้างราย ได้ คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน เพราะเมื่อชุมชนเติบโต ความสุขก็เติบโตไป ด้วยกัน ...มาเชื่อมการเติบโต ให้ความสุขเดินทางต่อไป